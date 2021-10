EVERSANA e Intouch Group unen fuerzas, para sumar una red de agencias de prioridad digital de primer nivel al líder del mercado de la comercialización de última generación

CHICAGO y KANSAS CITY, Misuri, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, pionera en servicios comerciales de última generación para la industria global de las ciencias biológicas, e Intouch Group®, una red de agencias de todo el mundo de servicio completo que presta servicios a la industria farmacéutica, anunciaron hoy que firmaron un acuerdo para incorporar los servicios creativos y de medios líderes en la industria, las soluciones empresariales y los análisis de datos de Intouch a la plataforma de servicios de comercialización totalmente integrada de EVERSANA.

Juntas, ambas empresas cuentan con más de 40 ubicaciones globales, 5.500 empleados en todo el mundo y millones de dólares invertidos en la transformación digital, los datos y la analítica, y están preparadas para ofrecer una comercialización a gran escala a las empresas farmacéuticas de todo el mundo.

"Las alianzas de esta magnitud cambian la trayectoria de las industrias y ya era hora de que esta se cumpliera", afirmó Jim Lang, director ejecutivo de EVERSANA. "En EVERSANA hemos pasado los últimos años derribando los reservorios de una industria de las ciencias biológicas fallida para reinventar su comercialización. Intouch comparte nuestra visión y gran deseo de cambio. Juntos, nos enfrentaremos a todo el ecosistema de las ciencias biológicas de nuevas y poderosas maneras. ¿Quiénes mejores que EVERSANA e Intouch para realmente cambiar las reglas del juego y mejorar la atención de la salud en todo el mundo?"

"Fundé Intouch hace más de 20 años con la convicción de que no hay un desafío lo suficientemente grande como para que sea imposible superarlo", afirmó Faruk Capan, director ejecutivo de Intouch Group. "Con EVERSANA, nuestro equipo da un paso monumental hacia adelante. No solo seguiremos garantizando que las marcas de nuestros clientes sean accesibles, sino que ahora también usaremos nuestro liderazgo en la promoción y el compromiso digital para mejorar todos los sectores de la comercialización de productos. El desafío puede ser grande, pero nuestra tenacidad y compromiso con la innovación es mucho mayor".

Conforme a los términos del acuerdo, tanto las empresas como sus clientes se beneficiarán inmediatamente del acceso a toda la gama de servicios centrados en el paciente e impulsados digitalmente, diseñados para resolver cualquier desafío global a nivel de precios, acceso, reembolso, promoción, adhesión o entrega de productos.

La red de agencias de Intouch, que incluye a sus nueve filiales (Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access e Intouch Oxygen), se fortalece aún más e impulsará la plataforma de servicios comerciales de EVERSANA que abarca todo el ciclo de vida del producto. La agencia trabajará de inmediato en estrecha colaboración con EVERSANA ENGAGE, la agencia de EVERSANA.

EVERSANA espera que la adquisición de Intouch se concrete a finales del año. Los detalles financieros no se divulgarán. Houlihan Lokey se desempeñó como el asesor financiero exclusivo de Intouch Group.

EVERSANA

Sarah Zwicky

Teléfono +1 (414) 434-4691

Intouch Group

Wendy Blackburn

Teléfono +1 (913) 530-5207

Acerca de EVERSANA

EVERSANA™ es el proveedor líder de servicios de alcance global para la industria de las ciencias biológicas. Las soluciones integradas de la empresa se basan en la experiencia del paciente y abarcan todas las etapas del ciclo de vida del producto para ofrecer valor sostenible a largo plazo para los pacientes, quienes recetan, los socios del canal y quienes hacen los pagos. La empresa presta servicios a más de 500 organizaciones, incluidas empresas emergentes innovadoras y empresas farmacéuticas establecidas, para impulsar las soluciones de las ciencias biológicas para un mundo más saludable. Para obtener más información sobre EVERSANA, visite eversana.com o conéctese a través de LinkedIn y Twitter.

Acerca de Intouch Group

Intouch Group es una red privada de agencias de servicio completo, que ofrece servicios creativos y de medios, soluciones empresariales y analítica de datos a nivel mundial a través de nueve filiales en ocho oficinas, que incluyen a Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access e Intouch Oxygen. En total, Intouch Group emplea a más de 1.400 personas. Dedicado a las ciencias biológicas, Intouch Group opera con la convicción de que no hay un desafío lo suficientemente grande como para que no pueda ser superado. Comuníquese con Intouch Group en [email protected] o visítelos por internet en intouchg.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1665632/Intouch_Group_Logo.jpg

FUENTE Eversana

Related Links

https://www.eversana.com



SOURCE Eversana