Evite incidentes por volcaduras durante el Super Bowl LIV con consejos de seguridad de ¡Asegúrelos!

La CPSC exhorta a las familias a asegurar los televisores antes del Súper Tazón

Más información: www.SeguridadConsumidor.gov

WASHINGTON, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Súper Tazón o Super Bowl LIV, que se jugará el 2 de febrero en Miami, está a la vuelta de la esquina. Millones de personas ven cada año el Super Bowl en la televisión, en casa o en fiestas con los amigos. De hecho, muchos fanáticos compran televisores nuevos antes del gran juego. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) quiere recordar a los consumidores que recuerden varios consejos de seguridad clave sobre los televisores.

"El período de dos semanas antes del Super Bowl es uno de los momentos más populares para comprar los televisores de pantalla plana más nuevos, más grandes y más inteligentes que hay en el mercado, las tiendas ofrecen rebajas y los fanáticos del fútbol americano se preparan para apoyar a su equipo favorito", dijo la comisionada de la CPSC, Dana Baiocco. "Queremos recordarle a todos que dediquen un momento para verificar que su televisor nuevo –o no tan nuevo– esté estable, montado adecuadamente o asegurado a la pared para evitar se vuelque".

El informe más reciente de la CPSC sobre accidentes causados por la volcadura de televisores, muebles y electrodomésticos muestra que miles de consumidores visitan salas de emergencia anualmente para recibir tratamiento por lesiones causadas por volcaduras de muebles y televisores. Ningún grupo de edad está exento. La mayoría de las muertes por volcadura se produce en niños entre seis meses y 5 ½ años de edad. Representaron 9 de cada 10 muertes. En general, de 2000 a 2018, 441 niños menores de 18 años murieron en incidentes de volcaduras de televisores o muebles.

"La prevalencia de esta situación es alarmante y los resultados pueden ser devastadores. Imagine ser tacleado por un defensor de línea del Super Bowl que lo impactó a toda velocidad tan fuerte como puede. Eso es exactamente lo que le pasa a un niño pequeño al recibir el golpe de un mueble o televisor, o ambos, cuanto le caen encima", dijo Baiocco. "También sabemos que muchas personas mayores se agarran de un televisor para mantener el equilibrio, pero sufren contusiones, laceraciones y fracturas de huesos al caerse el televisor", agregó. Los cables y los alambres expuestos entre los tomacorrientes y la pantalla también crean peligros para todos.

Los televisores de pantalla plana de hoy son más ligeros y mejor equilibrados que los modelos más viejos y pesados. Pero, aun así, hay precauciones que debe tomar antes y después del gran juego. Si planea comprar un televisor nuevo, póngalo en una base baja y firme cuando lo lleve a la casa. Empuje el televisor sobre la base lo más atrás y tan cerca a la pared como sea posible. Para una seguridad óptima, asegure la pantalla y el mueble a la pared con correas o soportes. Si le gustaría montar su nuevo televisor de pantalla plana a la pared, considere la posibilidad de que lo haga un profesional. Evite repisas y soportes caseros que quizá no sean apropiados para el nuevo televisor.

No ponga un televisor –ya sea nuevo o no tan nuevo– sobre muebles de dormitorios, como cómodas o tocadores, particularmente, sobre muebles infantiles o en el cuarto del bebé. Nunca deje o guarde artículos, como juguetes o dispositivos de control remoto, encima de televisores o muebles porque a los niños les puede llamar la atención e incitarlos a subirse al mueble o al televisor para alcanzarlos. En todas las situaciones, asegure los cables del televisor y manténgalos fuera del alcance de los niños.

Si va a la casa de alguien durante el Super Bowl, especialmente si los niños estarán jugando en otra parte de la casa o lejos de los adultos que verán el juego, asegúrese de que en esa área no haya riesgos que ocasionen que un televisor o un mueble se vuelque, lo cual podría ser peligroso sobre todo para niños que no están siendo vigilados o que están dando vueltas por la casa. Y no olvide los electrodomésticos pequeños, como los hornos de microondas, que podrían estar colocados en un carrito móvil o en una mesa alta.

Para más información sobre estas y otras recomendaciones de seguridad, incluyendo cómo colocar y asegurar televisores y muebles, visite www.SeguridadConsumidor.gov o www.anchorit.gov.

---

Acerca de CPSC:

La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de EE.UU., CPSC) está encargada de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor bajo la jurisdicción de la institución. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La CPSC está comprometida con proteger a consumidores y familias contra productos que presenten un riesgo de incendio, eléctrico, químico o mecánico. Los esfuerzos de la CPSC para asegurar que productos del consumidor --tales como juguetes, cunas, herramientas eléctricas, encendedores de cigarrillos y productos químicos del hogar -- sean seguros, contribuyeron a la disminución en el índice de muertes y lesiones vinculadas con productos del consumidor en los últimos 40 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado voluntario anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio ordenado por la Comisión.

Para reportar un producto peligroso o una lesión relacionada con un producto, visite www.SaferProducts.gov (en inglés) o llame a la línea de información de la CPSC al (800) 638-2772 o al teletipo (301) 595-7054 para discapacitados auditivos. Los consumidores pueden obtener información sobre noticias y retiros en www.SeguridadConsumidor.gov, vía Twitter en @SeguridadConsum o suscribiéndose para recibir los boletines electrónicos gratuitos de la CPSC.

Conéctese con nosotros (inglés/español):

SeguridadConsumidor.gov | CPSC.gov | SaferProducts.gov | YouTube | OnSafety Blog | Twitter | Flickr

*Entrevistas en español disponibles

Línea directa de la CPSC: (800) 638-2772

Contacto de la CPSC con los medios: (301) 504-7800 / 7908

Por área de especialización: Ver contactos de la CPSC aquí

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/514352/U_S_CONSUMER_PRODUCT_SAFETY_COMMISSION_LOGO.jpg

FUENTE U.S. Consumer Product Safety Commission

Related Links

http://www.cpsc.gov



SOURCE U.S. Consumer Product Safety Commission