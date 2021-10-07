Европейскую команду Grayshift возглавит эксперт по цифровой криминалистике Пол Бакстер

Лидер в области цифровой криминалистики мобильных устройств расширяет присутствие на европейском рынке

АТЛАНТА и ЛОНДОН, 7 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Grayshift, LLC, один из ведущих надежных поставщиков услуг цифровой судебно-криминалистической экспертизы мобильных устройств, специализирующийся в получении легального доступа к данным и их извлечении, сегодня объявила о назначении Пола Бакстера (Paul Baxter), новатора отрасли и лидера по работе с клиентами, на должность директора по продажам в Европе. В связи с недавним стратегическим расширением деятельности компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бакстер и его опытная команда займутся укреплением позиций компании Grayshift в Европе и Великобритании в целях оказания более эффективной поддержки правоохранительным органам по всему региону.

Paul Baxter, Grayshift Access Lawfully, Discover Swiftly, Protect Justly Atlanta-based Grayshift is the leading provider of mobile device digital forensics, specializing in access and extraction. Grayshift solutions are purpose-built to help law enforcement and government investigative agencies swiftly resolve critical investigations and ensure public safety. For more information, visit www.grayshift.com. (PRNewsfoto/Grayshift)

До прихода в Grayshift Бакстер занимал должность регионального менеджера по продажам в компании MSAB, отвечая за работу с клиентами в области цифровой судебно-криминалистической экспертизы в Великобритании и Ирландии на протяжении более десяти лет. До MSAB Бакстер участвовал в разработке и внедрении решений по идентификации в компании Entrust Datacard совместно с правительствами разных стран, чему предшествовала выдающаяся карьера в британской армии. Будучи опытным лидером и сторонником сотрудничества с правоохранительными органами, Бакстер возглавляет талантливую команду по всему европейскому региону, в которую входят:

Коррина Честер ( Corrina Chester ), менеджер по работе со стратегическими клиентами;

), менеджер по работе со стратегическими клиентами; Стиви Коутс ( Stevie Coates ), специалист по цифровой судебно-криминалистической экспертизе;

), специалист по цифровой судебно-криминалистической экспертизе; Адам Мастерсон ( Adam Masterson ), инженер технической поддержки;

), инженер технической поддержки; Бернхард Павлак ( Bernhard Pawlak ), менеджер по работе со стратегическими клиентами;

), менеджер по работе со стратегическими клиентами; Мэтью Регнери ( Matthieu Regnery ), специалист по цифровой судебно-криминалистической экспертизе.

«Мы рады, что Пол возглавит звездную команду, которая будет представлять Grayshift в регионе. Пол — один из самых уважаемых ветеранов отрасли, и его руководящий опыт бесценен для Grayshift, он ускорит наш рост в Европе», — заявил исполнительный директор и соучредитель компании Grayshift Дэвид Майлз (David Miles).

«Таких динамичных, инновационных и быстро меняющихся брендов, как Grayshift, немного. Поэтому для меня большая честь стать частью непрерывно растущей компании, поддерживающей чрезвычайно важную работу правоохранительных органов. Клиенты компании ежедневно решают сложные задачи, и я рад возможности возглавить деятельность Grayshift в регионе и помочь нашим клиентам», — подчеркнул г-н Бакстер.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Grayshift.

Информация о компании Grayshift

Grayshift — один из ведущих поставщиков услуг цифровой судебно-криминалистической экспертизы мобильных устройств, специализирующийся на получении легального доступа к данным и их извлечении. Решения Grayshift разработаны для содействия правоохранительным и государственным следственным органам в оперативном решении важнейших вопросов в ходе расследований и для обеспечения общественной безопасности. Созданная компанией инновационная технология GrayKey обеспечивает доступ к данным в тот же день, позволяя получить полный контроль над мобильным устройством и извлечь данные. Разработанная и собранная в США технология GrayKey пользуется доверием тысячи агентств в 30 странах мира. Более подробная информация представлена на веб-сайте компании www.grayshift.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Jody Ma Kissling (Джоди Ма Кисслинг)

(833) 472-9539

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1652155/Paul_Baxter.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1319489/Grayshift.jpg

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https://www.grayshift.com



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