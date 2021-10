Grayshift holt Digital Forensics-Branchenveteran Paul Baxter an die Spitze des Europa-Teams

Führender Anbieter von Forensik für mobile Geräte investiert in europäische Präsenz

ATLANTA und LONDON, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Grayshift, LLC , ein führender und zuverlässiger Anbieter von digitaler Forensik für Mobilgeräte, der sich auf rechtmäßigen Zugriff und Extraktion spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Paul Baxter, ein Brancheninnovator und Kundenverfechter, dem Unternehmen als Director of European Sales beigetreten ist. Im Einklang mit der jüngsten strategischen Expansion des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum werden Baxter und sein erfahrenes Team die Präsenz von Grayshift in Europa und im Vereinigten Königreich ausbauen, um die Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Region besser zu unterstützen.

Bevor er zu Grayshift kam, war Baxter als Area Sales Manager bei MSAB tätig und unterstützte über ein Jahrzehnt lang Kunden aus dem Bereich der digitalen Forensik in Großbritannien und Irland. Vor MSAB war Baxter bei Entrust Datacard an der Entwicklung und dem Einsatz von Identitätslösungen für Regierungen in aller Welt beteiligt, dem eine herausragende Karriere in der britischen Armee vorausging. Als erfahrene Führungspersönlichkeit und Befürworterin der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden leitet Baxter ein talentiertes Team in der gesamten europäischen Region, zu dem auch seine Mitarbeiter gehören:

Corrina Chester, Strategische Kundenbetreuerin

Stevie Coates, Spezialist für digitale Forensik

Adam Masterson, Ingenieur für technischen Support

Bernhard Pawlak, Strategischer Kundenbetreuer

Matthieu Regnery, Spezialist für digitale Forensik

„Wir freuen uns, Paul an Bord zu haben, der von einem hervorragenden Team unterstützt wird, das die Gesichter von Grayshift in der Region sein wird. Paul ist einer der angesehensten Veteranen der Branche und seine Führungsqualitäten werden für Grayshift von unschätzbarem Wert sein und unser Wachstum in ganz Europa vorantreiben", sagte David Miles, CEO und Mitbegründer von Grayshift.

„Es gibt nur wenige Marken, die so dynamisch, innovativ und schnelllebig sind wie Grayshift. Es ist daher eine große Ehre, an dieser Reise teilzunehmen, während wir weiter wachsen und die wichtige Arbeit unserer Kunden aus der Strafverfolgung unterstützen. Unsere Kunden sehen sich mit ständigen Herausforderungen konfrontiert, und ich freue mich darauf, die Bemühungen von Grayshift in der Region zu leiten, um sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen", sagte Baxter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Grayshift Website .

Informationen zu Grayshift

Grayshift ist ein führender Anbieter von digitaler Forensik für mobile Geräte, der sich auf rechtmäßigen Zugriff und Extraktion spezialisiert hat. Die Lösungen von Grayshift wurden speziell entwickelt, um Strafverfolgungsbehörden und staatliche Ermittlungsbehörden bei der raschen Durchführung kritischer Ermittlungen zu unterstützen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die innovative GrayKey-Technologie des Unternehmens bietet Zugriff am selben Tag, vollständige Kontrolle und umfassende Datenextraktion von mobilen Geräten. GrayKey wird in den Vereinigten Staaten entwickelt und montiert und genießt das Vertrauen von 1000 Agenturen in 30 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.grayshift.com .

