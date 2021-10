Grayshift ajoute Paul Baxter, vétéran de l'industrie de la criminalistique numérique, à la tête de l'équipe Europe

Le leader de la criminalistique des appareils mobiles investit dans la présence européenne

ATLANTA et LONDRES, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Grayshift, LLC , un fournisseur de premier plan et de confiance dans la criminalistique numérique pour les appareils mobiles, spécialisé dans l'accès et l'extraction légaux, a annoncé aujourd'hui que Paul Baxter, innovateur de l'industrie et champion de la clientèle, a rejoint la société en tant que directeur des ventes européennes. Conformément à la récente expansion stratégique de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique, Baxter et son équipe expérimentée accroîtront la présence de Grayshift en Europe et au Royaume-Uni afin de mieux soutenir les organismes d'application de la loi dans toute la région.

Avant de rejoindre Grayshift, Baxter a été directeur régional des ventes chez MSAB, soutenant les clients de la criminalistique numérique au Royaume-Uni et en Irlande pendant plus d'une décennie. Avant MSAB, Baxter a aidé à développer et à déployer des solutions d'identité avec les gouvernements du monde entier à Entrust Datacard, qui a été précédée par une carrière distinguée dans l'armée britannique. Leader expérimenté et défenseur de la collaboration en matière d'application de la loi, Baxter dirige une équipe talentueuse dans toute la région européenne, notamment :

« Nous sommes ravis d'avoir Paul à bord, soutenu par une équipe excellente qui servira de visage à Grayshift dans la région. Paul est l'un des vétérans les plus respectés de l'industrie et son leadership sera inestimable pour Grayshift et stimulera notre croissance à travers l'Europe », affirme David Miles, PDG et cofondateur de Grayshift.

« Il y a peu de marques aussi dynamiques, novatrices et rapides que Grayshift. C'est donc un véritable honneur de joindre cette aventure alors que nous continuons de croître et de soutenir le travail très important de nos clients responsables de l'application de la loi. Nos clients font face à des défis constants et je suis ravi de diriger les efforts de Grayshift dans la région pour les aider à relever ces défis de front. » dit Baxter.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de Grayshift.

À propos de Grayshift

Grayshift est un fournisseur de premier plan dans la criminalistique numérique des dispositifs mobiles, spécialisée dans l'accès légal et l'extraction. Les solutions Grayshift sont conçues spécialement pour aider les organismes d'application de la loi et d'enquête du gouvernement à résoudre rapidement les enquêtes critiques et à assurer la sécurité publique. La technologie GrayKey innovante de l'entreprise offre un accès le jour même, un contrôle complet et une extraction complète de données à partir des appareils mobiles. Conçu et assemblé aux États-Unis, GrayKey est approuvé par 1000 agences dans 30 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.grayshift.com .

