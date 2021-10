Na pozici vedoucího evropského týmu společnosti Grayshift nastupuje veterán v oboru digitální forenzní analýzy Paul Baxter

Paul Baxter, Grayshift

Lídr v oblasti forenzní analýzy mobilních zařízení investuje do své pozice na evropském trhu

ATLANTA a LONDÝN, 7. října 2021 (PRNewswire) – Společnost Grayshift, LLC, přední a spolehlivý poskytovatel služeb digitální forenzní analýzy mobilních zařízení se specializací na legální přístup k datům a jejich extrakci, ve středu oznámila, že na pozici ředitele evropského prodeje nastoupil Paul Baxter, inovátor a manažer zákaznického zážitku. V souladu s nedávnou strategickou expanzí této společnosti v asijsko-pacifickém regionu rozšíří Baxter se svým zkušeným týmem přítomnost společnosti Grayshift v Evropě a ve Velké Británii, aby mohla zajistit lepší podporu orgánů ochrany zákona v tomto regionu.

Před nástupem do společnosti Grayshift působil Baxter na pozici oblastního manažera prodeje ve společnosti MSAB, kde po více než deset let zajišťoval podporu zákazníků v oblasti digitální forenzní analýzy ve Velké Británii a v Irsku. Před nástupem do společnosti MSAB se Baxter podílel na vývoji a zavádění řešení pro správu identity ve vládních organizacích po celém světě ve společnosti Entrust Datacard, čemuž předcházela příkladná kariéra v britské armádě. Jakožto zkušený vedoucí pracovník a zastánce spolupráce v oblasti prosazování práva Baxter vede talentovaný tým pro evropský region, mezi jehož členy patří:

Corrina Chesterová, manažerka strategických zákazníků

Stevie Coates , specialista na digitální forenzní analýzu

, specialista na digitální forenzní analýzu Adam Masterson , technik technické podpory

, technik technické podpory Bernhard Pawlak , manažer strategických zákazníků

, manažer strategických zákazníků Matthieu Regnery , specialista na digitální forenzní analýzu

„Jsme nadšeni ze skutečnosti, že bude společnost Grayshift v tomto regionu zastupovat právě Paul se svým špičkovým týmem. Paul je jedním z nejuznávanějších veteránů tohoto oboru a jeho vedení bude pro společnost Grayshift a podporu jejího růstu v celé Evropě neocenitelné," prohlásil David Miles, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Grayshift.

„Existuje jen málo značek, které jsou tak dynamické, inovativní a rychle se rozvíjející jako právě Grayshift, takže je pro mě skutečnou poctou připojit se na tuto cestu úsilí o pokračující růst a podporu velmi důležité práce našich zákazníků v oblasti prosazování práva. Naši zákazníci čelí neustálým výzvám a já jsem nadšený z toho, že mohu stát v čele úsilí společnosti Grayshift v tomto regionu, abych jim pomohl tyto výzvy řešit," konstatoval Baxter.

Další informace najdete na stránkách společnosti Grayshift.

O společnosti Grayshift

Společnost Grayshift je předním poskytovatelem digitální forenzní analýzy mobilních zařízení, která se specializuje na legální přístup k datům a jejich extrakci. Řešení společnosti Grayshift jsou specificky vytvořena tak, aby pomáhala orgánům v oblasti dodržování zákona a vládním vyšetřovacím agenturám rychle řešit kritická vyšetřování a zajistit bezpečnost veřejnosti. Inovativní technologie GrayKey této společnosti poskytuje přístup ve stejný den, úplnou kontrolu a komplexní extrakci dat z mobilních zařízení. Technologii GrayKey, která byla navržena a realizována ve Spojených státech, důvěřují tisíce agentur v celkem 30 zemích světa. Další informace najdete na webu www.grayshift.com.

