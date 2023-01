EWTN Noticias Nombra a Montse Alvarado Presidenta y Directora de Operaciones de su Red Global

WASHINGTON, 23 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- EWTN, la Red Católica Mundial, anunció el nombramiento de Montse Alvarado, líder católica, defensora de la libertad religiosa y presentadora de programas de noticias, como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Inc. a partir del próximo 6 de marzo.

En su función como presidenta de la división de noticias, Alvarado supervisará las plataformas de medios de noticias globales de EWTN, que crean contenido en inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano. Las propiedades noticiosas de la empresa incluyen a la Agencia Católica de Noticias, The National Catholic Register, el Grupo ACI, ChurchPop y una amplia línea de programación de noticias de radio y televisión.

"Con su experiencia ejecutiva , Montse traerá nueva energía y perspectiva a nuestros servicios de noticias globales", dijo el Presidente y Director Ejecutivo de EWTN, Michael P. Warsaw. "Su experiencia en gestión organizacional, su trabajo con la Iglesia y su compromiso con la protección de la función critica de los medios son elementos clave que la hacen ideal para este puesto. Estas cualidades harán que EWTN News se vuelva aún más fuerte en la diseminación de información y análisis de noticias."

Descrita por el Wall Street Journal como "Defensora de todas las religiones, y en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos", Montse Alvarado comenzó su carrera en el Fondo Becket, una organización sin fines de lucro renombrada por su defensa de la libertad religiosa como un derecho humano ante la Corte Suprema,–y ascendió a su liderazgo a lo largo de 14 años de servicio. Durante ese período, el equipo de Becket obtuvo doce fallos ganadores ante la Corte Suprema representando distintas causas, entre ellas la de las Hermanitas de los Pobres, a presos musulmanes condenados a muerte, y a grupos caritativos como los Servicios Sociales Católicos de Filadelfia, entre otros.

Alvarado es la presentadora fundadora del programa de noticias "EWTN News in Depth" que cumple dos años al aire en marzo. El programa semanal brinda una hora de cobertura y conversación sobre los acontecimientos actuales de la Iglesia, la política y la cultura, desde una perspectiva católica.

"Montse y el equipo de "EWTN News In Depth" entienden cómo llevar las noticias a nuestra audiencia mundial, cubriendo las historias que no son reportadas por otros medios y aclarando la posición de la Iglesia sobre las enseñanzas clave con un enfoque en las necesidades y preocupaciones de los laicos", dijo Warsaw. "En sus casi dos años al aire, este programa ha sido un modelo a seguir sobre cómo cubrir los problemas del mundo hoy en día, al reflejar la universalidad de la Iglesia y diversificar las voces que forman parte de la discusión."

El compromiso de Montse con la misión de EWTN, de avanzar la Verdad, no es nuevo. Recientemente reconocida por su liderazgo como líder latino por el apostolado católico Iskali, Montse ha sido una aliada estratégica para los grupos que enfrentan los desafíos de la secularización y la demografía cambiante de la Iglesia global.

Nacida en la Ciudad de México, Montse sirve a la Iglesia en varios roles con apostolados dedicados a la nueva evangelización, desde la defensa de la libertad de expresión hasta la importancia de la mujer y el trato de las comunidades marginadas en la sociedad. Alvarado es miembro del consejo asesor del Council of Major Superiors of Women Religious, del Instituto GIVEN, y del Centro de Información Católica, entre otras organizaciones. Montse tiene una Maestría de George Washington University y una Licenciatura en Ciencias Políticas de Florida International University.

"La visión de la Madre Angélica para EWTN era emprendedora, comprometida con la excelencia y con su confianza puesta en la Divina Providencia", dijo Montse. "El equipo de EWTN es notable y tiene la misión de servir al mundo en este momento especifico como periodistas dedicados a la verdad. Es mi meta dirigir este equipo con fe y excelencia, para que, con su desempeño, fortalezcan a la sociedad civil a través de la libertad de prensa".

