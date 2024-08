Exascend amplia la linea di SSD SATA da 2,5 pollici ad una capacità di 15,36 TB

Superamento dei limiti dell'archiviazione SSD SATA con capacità e prestazioni senza pari

TAIPEI, 21 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Exascend, fornitore di soluzioni innovative di storage e memoria orientato ai servizi, ha annunciato con orgoglio l'espansione della sua serie di SSD SATA da 2,5 pollici – SA4, SI4 e SE4 – ad una capacità senza precedenti di 15,36 TB. Questo progresso ridefinisce i limiti dell'archiviazione SATA SSD, soddisfacendo le esigenze di applicazioni complesse come i registratori video digitali/di rete e la post-produzione multimediale.

Exascend expands its 2.5-inch SATA SSD series - SA4, SI4, and SE4 - to an industry-leading 15.36TB capacity, redefining SATA SSD storage for demanding applications such as digital/network video recorders and media post-production.

I nuovi SSD da 15,36 TB sono progettati per garantire l'efficienza in diversi ambienti. La serie SE4 funziona a temperature standard da 0ºC a 70°C, mentre le serie SA4 e SI4 sono dotate di rivestimenti robusti per temperature estreme che vanno da -40°C a +85°C, garantendo affidabilità sia in ambienti aziendali che in condizioni estreme.

Realizzati con tecnologia flash NAND 3D TLC, gli SSD SATA di Exascend utilizzano la scrittura diretta su TLC per mantenere prestazioni di lettura e scrittura stabili, riducendo efficacemente il calo delle prestazioni quando la cache SLC è esaurita. Questi SSD vantano un'integrazione ad alta densità, con 16 circuiti integrati flash NAND, ciascuno con capacità di 1 TB, su un singolo PCB all'interno di un sottile alloggiamento da 7 mm. Questa innovazione progettuale non solo ottimizza la densità di archiviazione, ma integra anche la protezione contro perdite di potenza (PLP) basata su hardware, proteggendo i dati anche durante interruzioni di corrente impreviste.

La tecnologia proprietaria SuperCruise™ di Exascend migliora ulteriormente le prestazioni di scrittura, mentre la crittografia opzionale TCG Opal 2.01 offre una maggiore sicurezza dei dati. Grazie a queste caratteristiche, le serie SA4, SI4 e SE4 rappresentano l'aggiornamento ideale degli HDD tradizionali, offrendo prestazioni e affidabilità superiori.

Per le applicazioni che richiedono una maggiore resistenza, gli SSD SATA sono disponibili anche in modalità pseudo SLC (pSLC), in grado di supportare capacità fino a 3,84 TB con una resistenza nominale di 5 DWPD.

È ora possibile ordinare le serie ampliate SA4, SI4 e SE4. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Exascend.

Informazioni su Exascend

Exascend è un fornitore orientato ai servizi di soluzioni di archiviazione e memoria all'avanguardia, specializzato in prodotti a basso consumo energetico, ad alte prestazioni e ad alta affidabilità. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di archiviazione, tra cui SSD, schede di memoria, NAND gestite e moduli DRAM. Grazie alle nostre capacità end-to-end che spaziano dall'hardware al firmware, dal software all'ingegneria, dalla produzione alla personalizzazione, consentiamo ai clienti globali di superare i confini dell'innovazione, offrendo qualità, affidabilità e flessibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito exascend.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2480742/Exascend_expands_2_5_inch_SATA_SSD_series___SA4_SI4.jpg