Exascend étend sa gamme de SSD SATA 2,5 pouces à une capacité de 15,36 To

Repousser les limites du stockage SSD SATA avec une capacité et des performances inégalées

TAIPEI, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Exascend, fournisseur orienté services de solutions de stockage et de mémoire innovantes, annonce fièrement l'extension de sa gamme de disques SSD SATA de 2,5 pouces - SA4, SI4 et SE4 - à une capacité sans précédent de 15,36 To. Cette avancée redéfinit les limites du stockage SATA SSD, pour répondre aux besoins d'applications exigeantes telles que les enregistreurs vidéo numériques/réseaux et la postproduction de médias.

Les nouveaux disques SSD de 15,36 To sont conçus pour être efficaces dans divers environnements. La série SE4 fonctionne à des températures standard de 0 °C à 70 °C, tandis que les séries SA4 et SI4 sont dotées de revêtements robustes pour des températures extrêmes allant de -40 °C à +85 °C, garantissant ainsi la fiabilité dans les environnements d'entreprise et les conditions difficiles.

Construits avec la technologie 3 D TLC NAND Flash, les SSD SATA d'Exascend utilisent l'écriture directe sur TLC pour maintenir des performances stables en lecture et en écriture, atténuant efficacement la chute des performances lorsque le cache SLC est épuisé. Ces disques SSD bénéficient d'une intégration à haute densité, avec 16 circuits intégrés NAND Flash, chacun d'une capacité de 1 To, sur un seul circuit imprimé dans un boîtier mince de 7 mm. Cette innovation de conception maximise non seulement la densité de stockage, mais intègre également une protection matérielle contre les pertes de puissance (PLP), sécurisant les données même en cas de coupure de courant inattendue.

La technologie SuperCruise™, propriété d'Exascend, améliore encore les performances d'écriture, tandis que le cryptage TCG Opal 2.01 en option offre une sécurité accrue des données. Ces caractéristiques font des séries SA4, SI4 et SE4 des surclassements idéaux par rapport aux disques durs traditionnels, offrant des performances et une fiabilité supérieures.

Pour les applications nécessitant une plus grande endurance, les disques SSD SATA sont également disponibles en mode pseudo-SLC (pSLC), prenant en charge des capacités allant jusqu'à 3,84 To avec un taux d'endurance de 5 DWPD.

Les séries élargies SA4, SI4 et SE4 sont désormais disponibles à la commande. Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Exascend.

À propos d'Exascend

Exascend est un fournisseur de solutions de stockage et de mémoire de pointe, axé sur la prestation de services et spécialisé dans les produits à faible consommation d'énergie, à haute performance et à haute fiabilité. Nous proposons une large gamme de solutions de stockage, notamment des disques SSD, des cartes mémoire, des modules NAND gérés et des modules DRAM. Avec des capacités de bout en bout couvrant le matériel, les microprogrammes, les logiciels, l'ingénierie, la fabrication et la personnalisation, nous permettons à nos clients internationaux de repousser les limites de l'innovation, en leur offrant qualité, fiabilité et flexibilité. Pour en savoir plus, consultez le site exascend.com.

