Exascend dévoile des SSD U.2 de 15,36 To à large spectre de température, à ultra-haute capacité et à haute disponibilité pour les entreprises

TAIPEI, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Exascend, Inc. , leader en matière de solutions de stockage flash de qualité industrielle, d'entreprise et de cinématographie, annonce de nouveaux SSD U.2 PCIe NVMe de qualité industrielle et d'entreprise à ultra-haute capacité de 16 To, soit 15 360 Go.

Des performances et une capacité qui alimentent les serveurs cloud et edge

Exascend's PCIe Gen3 U.2 SSDs - the PE3 and PI3 series - are available in up to 16 TB, perfectly powering cloud and edge servers.

Les SSD U.2 possèdent certaines caractéristiques qui leur donnent un avantage sur les SSD M.2, notamment de meilleures performances thermiques, des E/S élevées, une faible latence, une faible consommation d'énergie ainsi que la possibilité de proposer des capacités plus importantes grâce à leur format de 2,5 pouces. Cela rend les SSD U.2 idéaux pour les centres de données d'entreprise qui migrent des disques durs traditionnels vers des SSD hautes performances.

Repousser les limites de la densité de stockage NVMe

Cette fois-ci, Exascend repousse les limites de la densité de stockage des SSD avec son offre U.2 de 15,36 To. Intégrés aux séries PCIe 3.0 PE3 et PI3 d'Exascend, les disques sont disponibles dans des configurations standard et à large spectre de température pour un déploiement dans diverses applications d'entreprise et industrielles. Les SSD U.2 de qualité industrielle sont capables de fonctionner entre -40 et 85 °C, offrant ainsi de véritables performances PCIe même dans des conditions difficiles et exigeantes.

Performances d'écriture constantes de 3 500 Mo/s et faible latence

Les SSD U.2 de 15,36 To d'Exascend se caractérisent par des performances d'E/S élevées et une faible latence pour optimiser le temps de traitement des données. Le SSD U.2 PI3 de 15,36 To de classe industrielle offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 3 500 Mo/s, avec des E/S de lecture et d'écriture aléatoires 4K évaluées respectivement à 700K et 600K. Le SSD U.2 PE3 de 15,36 To de classe entreprise offre également des vitesses maximales de 3 500 Mo/s, avec des E/S de lecture et d'écriture 4K soutenues à 700K et 95K pour le test complet.

Protection matérielle intégrée contre les pertes de puissance (PLP) pour la fiabilité

Tous les SSD U.2 d'Exascend sont conçus avec nos technologies Data Path Protection (protection du chemin des données) de bout en bout et Dual Power Loss Protection (PLP) (double protection contre les pertes de puissance (PLP)) pour une sécurité et une intégrité optimales des données. La conception PLP matérielle intégrée réduit considérablement les risques de corruption et de perte de données en cas de panne de courant soudaine. En outre, Exascend prend également en charge la configuration de disques U.2 de 8 To avec le paramètre RAID1 activé, permettant ainsi aux clients qui donnent la priorité à l'intégrité des données et à la récupération complète de bénéficier de la fonctionnalité de « sauvegarde et récupération automatiques ». De plus, les SSD U.2 sont conçus pour être permutés à chaud, ce qui offre un niveau de flexibilité supplémentaire.

Disponibilité et garantie

La gamme de SSD U.2 PE3 de 15,36 To est disponible immédiatement et la gamme de SSD U.2 PI3 de 15,36 To suivra en mars. Les deux gammes sont proposées dans des capacités allant de 480 Go à 15,36 To. La gamme PE3 bénéficie de la garantie limitée de cinq ans d'Exascend, tandis que la gamme PI3 bénéficie d'une garantie limitée de trois ans.

Pour passer commande, envoyez une demande à Exascend ou contactez votre représentant Exascend.

À propos d'Exascend

Exascend est un fournisseur de solutions de stockage innovantes, standard et personnalisées, spécialisé dans les produits à faible consommation, hautes performances et haute fiabilité. Depuis sa création, la société a obtenu plus de 60 brevets américains et mondiaux sur les technologies liées au stockage. Avec des gammes complètes de SSD PCIe NVMe et SATA-III pour les entreprises et les industriels, de cartes CFexpress, CFast, SD, microSD, de lecteurs de cartes et de DRAM, les capacités d'Exascend couvrent le matériel, les micrologiciels, les logiciels, l'ingénierie des produits, la fabrication et les services de personnalisation. Exascend est fier de permettre à ses clients du monde entier de repousser les limites des possibilités et de se différencier par la qualité, la fiabilité et la flexibilité – de l'inspiration à l'innovation (Inspiration to Innovation). Pour plus d'informations, consultez : https://exascend.com/ .

