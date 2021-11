Excelya choisit Veeva Vault eTMF pour accélérer l'exécution des essais cliniques en Europe

Une CRO rationalise ses opérations cliniques dans 25 pays

BARCELONE, Espagne, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'Excelya, une organisation de recherche clinique européenne indépendante (CRO) dont le siège social se trouve en France, a adopté le système Veeva Vault eTMF dans 25 pays d'Europe. La rationalisation de la gestion des trial master file (TMF) permettra à Excelya d'accélérer l'exécution de ses essais cliniques et de contribuer à fournir plus rapidement des traitements aux patients qui en ont besoin.

« Il est important pour nous d'optimiser l'efficacité des essais cliniques de nos clients », a déclaré Alan Morgan, CEO d'Excelya. « Grâce à nos experts eTMF Vault qui accompagnent nos clients dans leurs déploiements, les sponsors peuvent avoir la certitude que nos essais sont menés sur des solutions technologiques qui améliorent la supervision des essais et accélèrent la prise de décisions stratégiques. »

Excelya couvre les essais de phase I à IV dans un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'hématologie et les neurosciences. Grâce à Vault eTMF, Excelya peut désormais produire des documents et processus d'essais cliniques décentralisés pour être prêt, en temps réel, lors des inspections TMF. Cela permet aux équipes d'Excelya d'accroître leur visibilité, d'améliorer la collaboration en interne et avec leurs sponsors, et de rester en conformité avec les réglementations changeantes du secteur, y compris les nouvelles directives européennes sur les essais cliniques.

« Les CRO comme Excelya sont à la pointe de l'effort de l'industrie pour accélérer le développement des médicaments. Grâce à eux, les sponsors sont prêts pour l'inspection et peuvent se concentrer sur leurs activités principales », a déclaré Pinar Bérénice Bénet, directrice stratégie pour Veeva Vault Clinical. « Nous sommes ravis de nous associer à Excelya pour soutenir leur évolution vers des essais décentralisés et centrés sur le patient. »

Vault eTMF, qui fait partie de Veeva Vault Clinical Operations Suite, permet aux sponsors et aux CRO de transformer les opérations cliniques en utilisant une solution de dossier électronique TMF sur une plateforme cloud unique. Grâce aux applications cliniques de Veeva, les CRO augmentent la supervision des essais, rationalisent leurs processus et améliorent leurs collaborations avec les sponsors tout au long des phases de l'essai clinique.

Découvrez la manière dont les applications digitales accélèrent le développement des médicaments sur Veeva Connect.

À-propos d'Excelya

Excelya est une société de recherche contractuelle européenne indépendante employant plus de 800 personnes répartis dans toute l'Europe. Excelya propose tous les modèles de coopération, depuis le conseil jusqu'aux services fonctionnels. La société fournit ces services de recherche à une multitude d'industries, notamment les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des dispositifs médicaux, de la cosmétique et de la nutrition. En tant que CRO entièrement intégrée, Excelya prend en charge la conception et l'exécution d'essais cliniques de Phase I, d'études post commercialisation et de projets de sécurité, biométrie et d'accès aux marchés. Excelya s'engage à mettre à disposition des experts de renom travaillant en étroite collaboration avec ses clients afin d'accélérer le développement médicamenteux de bout en bout, exploiter la science des données et repenser les soins aux patients.

À-propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels en cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence produit et la réussite des clients, Veeva compte plus de 1000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour davantage d'information, rendez-vous sur veeva.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes au sein des résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Celui-ci peut être consulté sur le site Internet de la société sur veeva.com à la section Investisseurs et sur le site de la SEC sur sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

