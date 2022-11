Excelya fait progresser la gestion des données cliniques avec Veeva Vault EDC

L'organisation mondiale de recherche clinique renforce sa capacité à élaborer des études en interne et à apporter plus rapidement des modifications en cours d'étude

BARCELONE, Espagne, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui qu' Excelya a opté pour Vault EDC pour la saisie électronique de données (EDC) , le nettoyage des données et l'établissement de rapports dans les essais cliniques. La société de recherche sous contrat (CRO) à service complet bénéficiera de cycles de construction de base de données plus rapides et d'un temps d'arrêt nul lors des modifications de conception en milieu d'étude.

« La technologie et les services innovants de Veeva ont transformé notre approche de la gestion des essais cliniques complexes », explique Géraldine Mercier, responsable mondiale de la gestion des données chez Excelya. « Nos équipes d'étude apprécient la façon dont la fonctionnalité "glisser-déposer" de Veeva Vault EDC et les tests agiles d'acceptation par l'utilisateur rendent la conception des études rapide et simple. »

Excelya est une société de recherche sous contrat indépendante mondiale qui offre une conception et une exécution entièrement intégrées des essais cliniques de phase I à IV aux sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et spécialisées dans les dispositifs médicaux. En optimisant la saisie des données cliniques avec Vault EDC, Excelya dispose désormais d'un système permettant d'accélérer la conception et l'exécution d'essais de haute qualité. Excelya s'appuie également sur la solution Veeva RTSM pour la gestion complète de la randomisation et de l'approvisionnement des essais, qui est intégrée à Vault EDC pour rationaliser davantage les flux de données.

« Une saisie efficace des données est essentielle à la réussite des essais cliniques », a déclaré Paul MacDonald, directeur principal de la stratégie, Veeva Vault CDMS. « L'adoption de Veeva Vault EDC par Excelya est une étape importante dans la transformation de son approche de la gestion des données, car cela simplifie la construction des études et l'exécution des essais pour un développement plus rapide de nouveaux médicaments. »

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault EDC, consultez le site : veeva.com/eu/VaultEDC

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos d'Excelya

Excelya est une société de recherche sous contrat européenne indépendante qui compte plus de 800 employés dans 24 pays d'Europe. Excelya propose tous les modèles de coopération, allant du conseil à la prestation de services fonctionnels en passant par le service complet. La société fournit ces services de recherche dans de multiples secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, les biotechnologies, les dispositifs médicaux, les cosmétiques et la nutrition. En tant que société de recherche sous contrat totalement intégrée, Excelya gère la conception et l'exécution d'essais cliniques de phase I ainsi que d'études post-marketing, de projets de sécurité, de biométrie et de mise sur le marché. Excelya s'engage à mettre à disposition de ses clients des experts prééminents pour travailler main dans la main avec eux, afin d'accélérer le développement de bout en bout des médicaments, exploiter la science des données et réimaginer les soins médicaux.

www.excelya.com

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems