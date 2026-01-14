Exegy acquiert NovaSparks Inc. et accentue son leadership dans le domaine des données de marchés financiers à très faible latence

L'acquisition renforce la position d'Exegy de premier fournisseur de solutions FPGA pour les plates-formes de négociation électronique critiques

NEW YORK, LONDRES, PARIS et SAINT-LOUIS, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Exegy, leader mondial des technologies de trading et de données de marché de haute performance, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de NovaSparks Inc. (NovaSparks), fournisseur de solutions de normalisation et de distribution en temps réel de données de marché, spécialisé dans les produits à base de Field Programmable Gate Array (« FPGA »). Cette acquisition stratégique renforce la capacité d'Exegy à répondre aux exigences les plus strictes en matière de vitesse et de taille des plateformes modernes de négociation électronique utilisées par les meilleures entreprises des marchés financiers.

« Nous sommes ravis d'accueillir les clients de NovaSparks au sein d'Exegy. Nous avons l'habitude de combiner les atouts d'équipes talentueuses et de produits éprouvés afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'offrir une plus grande valeur à nos clients, et nous sommes ravis de poursuivre cette stratégie avec NovaSparks », a déclaré David Taylor, PDG d'Exegy. « Après l'acquisition de Vela Trading Systems et d'Enyx, l'ajout de NovaSparks est la plus récente étape dans notre mission consistant à devenir le principal fournisseur de technologies pour les marchés financiers, en offrant des vitesses de l'ordre de la nanoseconde, une taille mondiale et une vaste couverture du marché. »

Les clients de NovaSparks peuvent profiter désormais de l'envergure mondiale et de la stabilité d'Exegy, ainsi que de son organisation de services gérés, qui fournit un support et une gestion du déploiement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela s'applique aussi aux partenariats existants de NovaSparks ainsi qu'aux intégrations avec des plateformes de négociation tierces. Luc Burgun, PDG de NovaSparks, a ajouté : « En joignant nos forces à celles d'Exegy, nous pouvons améliorer nos capacités d'innovation et de soutien à la clientèle. Nos clients continueront de bénéficier des performances à très faible latence dont ils ont besoin, mais en profitant désormais du soutien qu'apporte la présence mondiale et de l'infrastructure de services d'Exegy. »

Exegy s'engage à soutenir les produits NovaSparks existants et à investir pour développer de nouvelles solutions qui combinent les meilleures performances et capacités des portefeuilles de produits et de propriété intellectuelle.

À propos d'Exegy Inc.

Exegy est un leader mondial dans le domaine des données de marché à faible latence, de la négociation et de la technologie d'exécution, fournissant des solutions innovantes de bout en bout qui dynamisent les marchés financiers mondiaux. Exegy est au service d'un large éventail d'acteurs du marché, y compris des institutions buy-side et sell-side, des plates-formes de négociation et des fournisseurs indépendants de logiciels et de technologies dans le monde entier. Les solutions d'Exegy sont entièrement gérées, très performantes et évolutives, et s'appuient sur des dispositifs spécifiques, des systèmes accélérés par FPGA, des logiciels d'entreprise avancés et des technologies d'automatisation des services. Ayant son siège à St. Louis, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique, Exegy maintient une présence mondiale pour fournir à ses clients une infrastructure résiliente, une efficacité opérationnelle et des services gérés de classe mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.exegy.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860922/5715942/Exegy_Logo.jpg