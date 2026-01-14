Exegy adquiere NovaSparks Inc. y amplía su liderazgo en datos de mercados financieros de latencia ultrabaja

La adquisición consolida la posición de Exegy como el principal proveedor de soluciones FPGA para plataformas de comercio electrónico de misión crítica

NUEVA YORK, LONDRES, PARÍS y ST. LOUIS, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Exegy, líder mundial en tecnología de trading y datos de mercado de alto rendimiento, anunció hoy la adquisición de NovaSparks Inc. (NovaSparks), proveedor de soluciones de normalización y distribución de datos de mercado en tiempo real, especializado en productos compatibles con matrices de puertas programables en campo (FPGA). Esta adquisición estratégica fortalece la capacidad de Exegy para satisfacer los exigentes requisitos de velocidad y escalabilidad de las plataformas de trading electrónico modernas utilizadas por las empresas de élite de los mercados de capitales.

"Nos complace dar la bienvenida a los clientes de NovaSparks a Exegy. Contamos con una sólida trayectoria combinando las fortalezas de equipos talentosos y productos de eficacia probada para mejorar la experiencia del usuario y ofrecer mayor valor a nuestros clientes, y nos entusiasma continuar esta estrategia con NovaSparks", declaró David Taylor, consejero delegado de Exegy. "Tras nuestras adquisiciones de Vela Trading Systems y Enyx, la incorporación de NovaSparks es el último hito en nuestra misión de ser el proveedor líder de tecnología para mercados de capitales, ofreciendo velocidades de nanosegundos, escala global y una amplia cobertura de mercado".

Los clientes de NovaSparks se benefician de inmediato de la escala y estabilidad global de Exegy, así como de su organización de servicios gestionados, que ofrece soporte y gestión de implementaciones 24/7, siempre disponibles. Esto incluye las alianzas existentes con NovaSparks y las integraciones con plataformas comerciales de terceros. Luc Burgun, consejero delegado de NovaSparks, añadió: "Unir fuerzas con Exegy nos permite mejorar nuestras capacidades de innovación y atención al cliente. Nuestros clientes seguirán disfrutando del rendimiento de latencia ultrabaja que tanto necesitan, pero ahora con el respaldo de la presencia global y la infraestructura de servicios de Exegy".

Exegy se compromete a mantener los productos NovaSparks existentes e invertir para desarrollar nuevas soluciones que combinen el mejor rendimiento y las capacidades de las carteras de productos y propiedad intelectual.

Acerca de Exegy Inc.

Exegy es líder mundial en tecnología de datos de mercado, negociación y ejecución de baja latencia, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales que impulsan los mercados de capitales mundiales. Exegy presta servicios a un amplio espectro de participantes del mercado, incluyendo instituciones compradoras y vendedoras, plataformas de negociación y proveedores independientes de software y tecnología a nivel mundial. Las soluciones de Exegy son totalmente gestionadas, de alto rendimiento y escalables, impulsadas por dispositivos diseñados específicamente, sistemas acelerados por FPGA, software empresarial avanzado y tecnologías de automatización de servicios. Con sede en San Luis y oficinas regionales en Estados Unidos, Reino Unido y Asia-Pacífico, Exegy mantiene una presencia global para ofrecer infraestructura resiliente, eficiencia operativa y servicios gestionados de primer nivel a sus clientes. Para más información, visite www.exegy.com.

