Existují v automatizaci „koláče bez práce"? Zkuste sladký startovací program od Parascriptu!

V době, kdy se většina dodavatelů zaměřuje jen na prodeje a nechává nesmírné náklady a rizika zavádění nových technologií na zákaznících, jsme si řekli, že to musí jít i lépe. Kdy naposledy jste spolupracovali s dodavatelem, který by na sebe vzal riziko splnění vašich očekávání? Který by se vám věnoval bez nekonečných faktur za služby a změnových příkazů? Zkrátka, skutečné partnerství aby dnes pohledal.

Společnost Parascript věří, že nastává čas využít výkonné strojové učení tam, kde to má opravdu význam a přinášet s jeho pomocí jasné výsledky bez tradičních nákladů a rizik způsobených složitostí systému. A jsme připraveni to dokázat.

„Náš nový startovací program snižuje náklady na straně klienta nejméně o 50 % a nenutí ho nic kupovat," říká viceprezidentka pro prodej ve společnosti Parascript Dawn Woodová. „Nejsou tu žádné počáteční kapitálové výdaje ani systémy předplatného. Žádné platby za konfiguraci a nasazování. Zapomeňte na neustálé hlídání systému. I na náklady s odstraňováním a nahrazováním stávající technologie."

Co tento program umožnilo?

Společnost Parascript dokáže nabízet svůj bezrizikový, výsledkově orientovaný program díky významným investicím do modernizace svých kapacit, zaměřeným na snížení nákladů a složitosti nasazování IDP a současné zajištění vysokého výkonu.

Systém s názvem „Smart Learning" využívá řadu technik strojového učení, z nichž každá je přesně uzpůsobena k optimalizaci konkrétního úkolu. Smart Learning se dokáže učit v několika různých režimech, a to včetně učení na označených datech v bezobslužném provozu. Jeho výkon je za provozu monitorován na pozadí bez narušení pracovního procesu, automaticky se optimalizuje a adaptuje na nové požadavky a data.

„U programů pro automatizaci dokumentů vždy byla – na rozdíl od jiného podnikového softwaru – určitá bariéra přijetí, způsobená především faktem, že návratnost investic je podmíněna vysokou přesností poskytnutých dat," říká viceprezident pro marketing a produktový management ve společnosti Parascript Greg Council. „Dosažení vysoké výkonnosti programu vyžaduje nejen náročné učení softwaru, ale také vynaložení času a práce na získání datových sad, konfiguraci systému a jeho následnou optimalizaci, která zajistí vysokou kvalitu dat na výstupu. Smart Learning efektivně nahradí manuální provádění všech těchto složitých a riskantních úkolů spolehlivým, levným výpočetním časem."

„Abychom propojili optimální výkon s maximálním možným zjednodušením, pečlivě vyhodnocujeme vhodnost různých technik strojového učení pro jednotlivé typy úloh," dodává Igor Kil, senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve společnosti Parascript. „Díky tomuto přístupu jsme náš systém zbavili integrálních nedostatků, které omezují AI řešení založená pouze na jednom nebo několika málo typech strojového učení."

Jak to celé funguje?

Na začátku každého projektu se společně zaměříme na klíčové aspekty, nutné pro dosažení klientových cílů v oblasti automatizace a snižování nákladů. Parascript poté shromažďuje, zpracovává a analyzuje data, z nichž nakonec vytvoří optimalizované modely pro vývoj systému Smart Learning. Připravený systém otestujeme pomocí slepých testovacích dat a ověříme, zda úroveň výkonu odpovídá očekáváním klienta. Jakmile klient systém akceptuje, nasadíme jej a integrujeme do stávajícího pracovního procesu. Dbáme přitom na minimální narušení stávajících procesů a postupů, které mají být zachovány. Po uvedení do provozu systém udržuje výkonnost automaticky a klient dosahuje okamžitých provozních úspor. Zdroj příjmů pro společnost Parascript přitom tvoří pouze klientem potvrzené úspory nákladů.

O společnosti Parascript

Společnost Parascript nabízí nejen software, ale především skutečné, ověřitelné výsledky, které firmám ročně ušetří více než 1 miliardu dolarů. Společnost Parascript je pro zákazníky tou pravou volbou, pokud chtějí využít aplikovanou umělou inteligenci a dosáhnout optimalizovaného řešení sběru dat pomocí té nejspolehlivější automatizace. Společnost Parascript má více než tři desetiletí zkušeností s využitím umělé inteligence pro řešení složitých problémů a s automatizací procesů zaměřených na dokumenty. Ročně zpracuje více než 100 miliard dokumentů. Automatizovali jsme poštovní služby, komerční podatelny, volby, platby a stovky dalších procesů. Navštivte společnost Parascript.

