Existuje v automatizácii niečo ako spustenie zadarmo? Program Accelerator od spoločnosti Parascript to má takmer na dosah.

LONGMONT, Colorado, 23. marca 2022 /PRNewswire/ -- Prejdime k pointe: Nemáme záujem predávať vám náš softvér. Máme záujem len o dosahovanie výsledkov.

V čase, keď sa väčšina predajcov sústreďuje na predaj cez rezervácie a ponecháva svojich zákazníkov, aby spravovali neuveriteľné náklady a riziká spojené s dosiahnutím úspešného projektu prijatia technológie, musí existovať lepší spôsob. Kedy ste naposledy pracovali bok po boku s dodávateľom, ktorý na seba vzal riziko, že splní vaše očakávania? S takým, ktorý neposielal kopec faktúr za profesionálne služby a zmenu objednávok? To nie je spôsob partnerstva.

Spoločnosť Parascript je presvedčená, že nastal čas využiť výkonné strojové učenie tam, kde je to skutočne potrebné: poskytovanie skutočných výsledkov bez tradičných zložitých nákladov a rizík. Sme pripravení to dokázať.

„S našim novým programom Accelerator klienti dosahujú minimálne 50 % zníženie nákladov a nie je potrebné nič kupovať," povedal Dawn Wood, viceprezident predaja spoločnosti Parascript. „Žiadne počiatočné kapitálové výdavky ani opakované predplatné. Žiadne profesionálne služby pre konfiguráciu a nasadenie. V systéme sa nevykonáva žiadne „vedenie za ručičku". Žiadne rozoberanie a nahrádzanie vašich súčasných investícií do technológií."

Čo program umožňuje?

Spoločnosť Parascript môže ponúknuť bezrizikový program zameraný na dosiahnuté výsledky vďaka značným investíciám do modernizácie jeho možností zameraných na súčasné zníženie nákladov a zložitosti spojenej s nasadením IDP a zároveň zabezpečenie vysokej úrovne výkonu.

Systém, nazývaný „inteligentné učenie", používa rôzne techniky strojového učenia, z ktorých každá je prispôsobená na optimalizáciu konkrétnej úlohy. Inteligentné učenie sa môže učiť v niekoľkých rôznych režimoch vrátane bezobslužnej prevádzky iba s označenými údajmi. Po spustení výroby sa výkon monitoruje na pozadí bez narušenia pracovného toku a automaticky sa optimalizuje a prispôsobuje novým požiadavkám a údajom.

„Na rozdiel od iného podnikového softvéru vždy existovala prekážka prijatia s automatizáciou dokumentov, najmä preto, že návratnosť investícií je založená na vysokej úrovni presného dodávania údajov," povedal Greg Council, viceprezident pre marketing a produktový manažment spoločnosti Parascript. „Dosiahnutie vysokého výkonu si vyžaduje veľa úsilia, nielen naučiť sa softvér, ale aj stráviť čas a úsilie získavaním súborov údajov, konfiguráciou systému a jeho následnou optimalizáciou, aby sa zabezpečila vysoká kvalita údajov. Inteligentné učenie efektívne mení všetky tieto manuálne, rizikové a zložité snahy na spoľahlivý, nízkonákladový čas výpočtu."

„Dôsledne vyhodnocujeme rôzne techniky strojového učenia pre každý typ úlohy so zameraním na spojenie optimálneho výkonu s jednoduchosťou," dodal Igor Kil, senior viceprezident výskumu a vývoja spoločnosti Parascript. „Tento prístup vedie k systému bez vlastných slabých stránok iných riešení strojového učenia, ktoré sú založené výlučne na jednom alebo niekoľkých typoch strojového učenia."

Ako to funguje

Každé zapojenie začína dôrazom na kľúčové aspekty potrebné na dosiahnutie potrieb klienta v oblasti automatizácie a znižovania nákladov. Odtiaľ spoločnosť Parascript vykonáva zber, správu a analýzu školiacich údajov, ktoré vyvrcholia v inteligentnom učení s vývojom optimalizovaných modelov. Potom testujeme systém pomocou údajov slepého testu, aby sme overili úroveň výkonu v porovnaní s očakávaniami klienta. Po prijatí systém dodáme a integrujeme ho do vášho existujúceho pracovného toku, pričom dbáme na to, aby sme minimalizovali akékoľvek narušenie existujúcich procesov a pracovných tokov, ktoré je potrebné zachovať. Po uvedení do výroby systém automaticky udržiava výkon, pričom klient dosahuje okamžité prevádzkové úspory. Spoločnosť Parascript získava svoje príjmy iba z úspor nákladov, ktoré overil klient.

Chcete sa dozvedieť viac?

