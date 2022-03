Czy naprawdę istnieje coś takiego jak bezpłatne wdrożenie w automatyce? Program Accelerator firmy Parascript spełnia to założenie

LONGMONT, stan Kolorado, 23 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Do rzeczy: to nie sprzedaż oprogramowania jest zasadniczym celem tej firmy. Jest nim dostarczanie wyników.

W czasach, gdy większość sprzedawców koncentruje się na realizacji zamówień, pozostawiając swoim klientom zarządzanie niewiarygodnymi kosztami i ryzykiem związanym z pomyślnym wdrożeniem technologii, konieczne jest znalezienie skuteczniejszego sposobu. Kiedy po raz ostatni pracowali Państwo ramię w ramię z dostawcą, który wziął na siebie ryzyko spełnienia Państwa oczekiwań? W taki sposób, gdzie nie wiązało się z górą faktur za profesjonalne usługi i zleceniami zmian? Nie tak powinno wyglądać partnerstwo.

Zdaniem Parascript nadszedł czas, aby wykorzystać zaawansowane uczenie maszynowe tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie: dostarczanie rzeczywistych wyników bez tradycyjnych kosztów i ryzyka spowodowanego złożonością. Firma gotowa jest to udowodnić.

„Dzięki naszemu nowemu programowi Accelerator klienci otrzymują redukcję kosztów o minimum 50% i nie muszą niczego kupować - oświadczył Dawn Wood, wiceprezes ds. sprzedaży w Parascript. - Nie ma żadnych nakładów kapitałowych z góry ani bieżących subskrypcji. Brak specjalistycznych usług w zakresie konfiguracji i wdrożenia. Żadnego nieustannego nadzorowania systemu. Nie ma konieczności wycofywania się z dotychczasowych inwestycji w technologię".

Co sprawia, że program jest wykonalny?

Parascript proponuje program bez ryzyka, skoncentrowany na dostarczonych wynikach dzięki znaczącym inwestycjom w modernizację swoich możliwości, ukierunkowanym na jednoczesne obniżenie kosztów oraz złożoności związanej z wdrożeniami IDP, przy zachowaniu najwyższego poziomu wydajności.

System określany, jako „Smart Learning" wykorzystuje różnorodne techniki uczenia maszynowego, z których każda jest dostosowana do optymalizacji konkretnego zadania. Inteligentne uczenie może przebiegać w kilku różnych trybach, w tym bezobsługowo, działając tylko na oznaczonych danych. Po wdrożeniu do produkcji wydajność jest monitorowana w tle, bez zakłócania przepływu pracy i automatycznie optymalizuje się oraz dostosowuje do nowych wymagań i informacji.

„W przeciwieństwie do innych rozwiązań programowych dla przedsiębiorstw, w przypadku automatyzacji dokumentów zawsze istniała bariera dla ich przyjęcia, głównie dlatego, że ROI opiera się na wysokim poziomie precyzyjnego dostarczania danych - powiedział Greg Council, wiceprezes ds. marketingu i zarządzania produktami w Parascript. - Uzyskanie najwyższej wydajności wymaga ogromnego wysiłku, nie tylko w celu nauczenia się oprogramowania, ale również poświęcenia czasu i zaangażowania w pozyskiwanie zestawów danych, konfigurowanie systemu, a następnie jego optymalizację w celu zapewnienia wysokiej jakości danych. Smart Learning skutecznie przekształca wszystkie te złożone czynności manualne obarczone ryzykiem w niezawodny, ekonomiczny czas obliczeń".

„Dokładamy wszelkich starań, aby dla każdego rodzaju zadania ocenić różne techniki uczenia maszynowego, koncentrując się na zapewnieniu optymalnej wydajności i prostoty - dodał Igor Kil, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w Parascript. - Dzięki takiemu podejściu otrzymujemy system pozbawiony słabych stron, jakie posiadają inne rozwiązania oparte wyłącznie na jednym lub kilku rodzajach uczenia maszynowego".

Jak to działa

Każde zlecenie rozpoczyna się od podkreślenia kluczowych aspektów niezbędnych do osiągnięcia potrzeb klienta w zakresie automatyzacji i redukcji kosztów. Następnie Parascript przeprowadza zbieranie, gromadzenie i analizę informacji szkoleniowych, których kulminacją jest opracowanie przez Smart Learning zoptymalizowanych modeli. Po tym następuje testowanie systemu przy użyciu ślepych danych testowych, aby zweryfikować poziom wydajności w stosunku do oczekiwań klienta. Po zaakceptowaniu firma dostarcza system i integruje go z istniejącym przepływem pracy, dbając o to, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia w istniejących procesach i przepływach roboczych, które muszą być zachowane. Po wdrożeniu do produkcji system automatycznie utrzymuje wydajność, zapewniając klientowi natychmiastowe oszczędności operacyjne. Parascript uzyskuje przychody wyłącznie z oszczędności kosztów zweryfikowanych przez klienta.

Gdzie można dowidzieć się więcej?

Parascript

Parascript prowadzi sprzedaż nie tylko oprogramowania, lecz rzeczywistych, sprawdzalnych wyników, które pozwalają firmom zaoszczędzić ponad 1 mld USD rocznie. Klienci wybierają Parascript, gdy zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję w celu uzyskania zoptymalizowanego rozwiązania do przechwytywania danych z najwyższym poziomem niezawodnej automatyzacji. Parascript może się pochwalić ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów, automatyzując procesy związane z dokumentami, które obejmują ponad 100 miliardów dokumentów rocznie. Firma Parascript zautomatyzowała przemysł pocztowy, komercyjne kancelarie pocztowe, wybory rządowe, płatności i setki innych procesów. Odwiedź stronę internetową Parascript.

Kontakt dla mediów: Ariane Barragane, [email protected], 720.731.3282

SOURCE Parascript, LLC