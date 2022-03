Un déjeuner libre peut-il vraiment exister dans le domaine de l'automatisation ? Le programme d'accélération de Parascript permet de s'en approcher.

LONGMONT, Colorado, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Allons droit au but : vous vendre notre logiciel ne nous intéresse pas. Nous voulons seulement obtenir des résultats.

À une époque où la plupart des fournisseurs se concentrent sur les ventes réservées, laissant leurs clients gérer les coûts et les risques incroyables associés à la réussite d'un projet d'adoption technologique, il doit y avoir un meilleur moyen de procéder. À quand remonte la dernière fois où vous avez travaillé côte à côte avec un fournisseur qui a pris le risque de répondre à vos attentes ? Celui qui n'impliquait pas une montagne de factures de services professionnels et de rectificatifs de commande ? Ce n'est pas une façon de faire équipe.

Parascript estime que le moment est venu de tirer parti de l'apprentissage automatique puissant là où cela compte vraiment : produire des résultats réels sans les coûts et les risques traditionnels liés à la complexité. Et nous sommes prêts à le prouver.

« Grâce à notre nouveau programme d'accélération, les clients bénéficient d'une réduction des coûts d'au moins 50 % et il n'est pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit », a déclaré Dawn Wood, vice-présidente des ventes chez Parascript. « Pas de dépenses d'investissement initiales ou d'abonnements continus. Pas de services professionnels pour la configuration et le déploiement. Pas de gardiennage continu du système. Pas de remplacement intégral de votre investissement technologique actuel. »

Qu'est-ce qui rend le programme possible ?

Parascript peut offrir un programme sans risque axé sur les résultats obtenus grâce à l'investissement important dans la modernisation de ses capacités visant à réduire simultanément les coûts et la complexité associés aux déploiements IDP tout en garantissant des niveaux de performance élevés.

Appelé « apprentissage intelligent » (Smart Learning), le système utilise une variété de techniques d'apprentissage automatique, chacune adaptée pour optimiser une tâche spécifique. L'apprentissage intelligent peut apprendre dans plusieurs modes différents, y compris le fonctionnement sans surveillance uniquement sur les données marquées. Une fois en production, les performances sont surveillées en arrière-plan sans interruption du flux de travail et optimisent et s'adaptent automatiquement aux nouvelles exigences et données.

« Contrairement à d'autres logiciels d'entreprise, il y a toujours eu un obstacle à l'adoption avec l'automatisation des documents, essentiellement parce que le retour sur investissement est basé sur des niveaux élevés de fourniture de données précises », a déclaré Greg Council, vice-président du marketing et de la gestion des produits chez Parascript. « Atteindre des performances élevées exige beaucoup d'efforts non seulement pour apprendre le logiciel, mais aussi pour passer du temps et des efforts à acquérir des ensembles de données, à configurer le système, puis à l'optimiser pour assurer une qualité de données élevée. L'apprentissage intelligent transforme efficacement tous ces efforts manuels, risqués et complexes en temps de calcul fiable et peu coûteux. »

« Nous évaluons soigneusement différentes techniques d'apprentissage automatique pour chaque type de tâche, en nous concentrant sur la combinaison de performances optimales et de simplicité », a ajouté Igor Kil, vice-président principal de la R&D chez Parascript. « Cette approche aboutit à un système sans les faiblesses inhérentes aux autres solutions d'apprentissage automatique basées uniquement sur un ou plusieurs types d'apprentissage automatique. »

Fonctionnement

Chaque engagement commence par mettre l'accent sur les aspects clés nécessaires pour répondre aux besoins d'automatisation et de réduction des coûts d'un client. À partir de là, Parascript gère la collecte, la curation et l'analyse des données de formation, pour aboutir à l'apprentissage intelligent en développant des modèles optimisés. Nous testons ensuite le système avec des données de test en aveugle pour vérifier le niveau de performances par rapport aux attentes des clients. Une fois accepté, nous livrons le système et l'intégrons à votre flux de travail existant en prenant soin de minimiser toute perturbation des processus et des flux de travail existants qui doivent être préservés. Une fois en production, le système maintient automatiquement les performances et le client réalise des économies opérationnelles immédiates. Parascript ne tire ses revenus que des économies de coûts vérifiées par le client.

À propos de Parascript

Parascript ne vend pas seulement des logiciels, nous vendons des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus de 1 milliard de dollars par an. Les clients choisissent Parascript lorsqu'ils souhaitent utiliser l'IA appliquée pour obtenir une solution de capture de données optimisée avec les plus hauts niveaux d'automatisation fiable. Parascript a plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, en automatisant les processus orientés documents qui impliquent plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé l'industrie postale, les salles de courrier commerciales, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Visitez Parascript.

