Exness envoie 20 chefs de service à la Stanford Graduate School of Business

LIMASSOL, Chypre, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Plus tôt cette année, le courtier multi-actifs Exness a inauguré le Middle Management Excellence Program (MMEP), dans le but de renforcer l'expertise de ses chefs de service en matière de stratégie, de conception organisationnelle, d'innovation et de compétences globales en matière de gestion. Au cœur de ce programme se trouve une collaboration avec la Stanford Graduate School of Business.

Exness personnel at the Stanford Graduate School of Business

En juillet, 20 chefs de service d'Exness se sont rendus à la Stanford Graduate School of Business pour participer à des sessions dirigées par des professeurs. Au cours de ces sessions, ils ont eu l'occasion de bénéficier des conseils d'experts de renommée mondiale et d'auteurs reconnus dans des domaines clés tels que le leadership, l'auto-encadrement, la gestion du changement, l'analyse de données complexes et la prise de décision, ainsi que le rôle de la confiance et de l'humilité au sein d'une entreprise.

Lancé en avril 2023, le programme a été conçu pour proposer une combinaison de modules autodidactes, de sessions en ligne, de sessions en personne et d'une cérémonie de clôture à la Stanford Graduate School of Business. Il vise à permettre aux cadres intermédiaires d'Exness d'appliquer l'innovation et la réflexion sur la conception à l'amélioration des processus dans leurs propres fonctions. Plus largement, il visait à donner à Exness les moyens de façonner l'avenir de la structure et de la culture d'entreprise afin d'assurer à la fois la continuité et la croissance de l'entreprise.

Le programme était divisé en trois cours : leadership stratégique, création d'entreprises pour une culture de l'innovation, et direction d'équipes efficaces. Il s'est déroulé sur quatre mois, d'avril à juillet 2023.

« Le MMEP a été conçu pour guider notre groupe collaboratif de gestionnaires du changement à diriger Exness sur la base de leur expertise fonctionnelle et de leur supervision stratégique, a déclaré Elena Krutova, directrice administrative d'Exness.

Son objectif dépasse leurs propres responsabilités ; leurs compétences et connaissances nouvellement acquises aideront l'ensemble de l'organisation en termes de productivité, de génération d'idées et de développement de produits. Nous attendons également une amélioration de la communication entre les employés, les équipes et les divisions, mais surtout de la gestion et de la motivation des équipes. Après avoir discuté avec nos diplômés du MMEP, j'ai appris que ce programme de quatre mois a été incroyablement instructif et précieux pour leur développement, et je suis impatiente de les voir mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. »

À propos d'Exness

Exness est un courtier multi-actifs mondial qui utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et relever le niveau de référence de l'industrie. L'éthique et la vision d'Exness s'articulent autour du concept d'offrir à ses clients une expérience de trading fluide, en donnant vie aux marchés financiers de la manière dont ils devraient être expérimentés.

L'identité et l'engagement d'Exness envers les deux mondes de la technologie et de l'éthique, ainsi que sa fidèle clientèle qui compte 600 000 traders actifs sont des moteurs clés de la marque mondiale. Aujourd'hui, Exness enregistre un volume de transactions mensuel de plus de 4 500 milliards de dollars et a mis l'accent sur une expansion stratégique dans de nouvelles régions du monde.

