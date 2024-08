EXPANSE MEDICAL ACCUEILLE JEFF HOPKINS EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SA SOCIÉTÉ DÉRIVÉE FLOWPHYSIX

PLEASANTON, Californie, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Expanse Medical a le plaisir d'annoncer la nomination de Jeff Hopkins en tant que directeur général et membre du conseil d'administration de FlowPhysix, la société de portefeuille anciennement connue sous le nom d'Expanse ICE. M. Hopkins apporte une grande expérience et des résultats avérés dans l'industrie des dispositifs médicaux, marquant un moment charnière pour FlowPhysix, qui passe à une phase commerciale. Avec l'autorisation de la FDA et un succès clinique établi, le système d'aspiration ICE sera lancé sous le nom de système d'aspiration FLOWRUNNER™.

Avec plus de 30 ans de succès dans le domaine des dispositifs médicaux, M. Hopkins a joué un rôle déterminant dans l'innovation et la forte croissance des entreprises qu'il a dirigées, notamment Horizon Medical Products, Ethicon Endo-Surgery, Biosense Webster et Acclarent. M. Hopkins a dirigé la commercialisation et l'adoption rapide de plusieurs technologies qui ont bouleversé le marché. En tant que président mondial d'Acclarent, une société de Johnson and Johnson, il a mené l'entreprise à travers un redressement réussi et une acquisition par Integra Life Sciences.

"Nous sommes ravis d'accueillir M. Hopkins dans notre équipe", a déclaré Eitan Konstantino, fondateur d'Expanse Medical. "Son leadership visionnaire et sa grande expertise en matière de commercialisation font de lui le dirigeant idéal pour notre entreprise dans cette phase de croissance passionnante. Nous sommes convaincus que, sous sa direction, FlowPhysix établira de nouveaux standards en matière de thrombectomie et améliorera les résultats pour les patients dans le monde entier." Dans ses nouvelles fonctions, M. Hopkins mettra en place une organisation commerciale de classe mondiale et mettra le solide pipeline de FlowPhysix en position de bouleverser les marchés vasculaires. Sa nomination témoigne de l'engagement de FlowPhysix à développer ses activités pour répondre à la demande croissante de solutions efficaces de thrombectomie endovasculaire.

"Je suis ravi de rejoindre FlowPhysix et de diriger l'entreprise durant cette période de transformation", a déclaré M. Hopkins. "Cette technologie révolutionnaire a le potentiel de bouleverser le traitement des maladies vasculaires, et je suis impatient de mettre ces traitements à la disposition du plus grand nombre de patients possible. À mon avis, le FLOWRUNNER va devenir la norme de soins pour l'élimination des caillots, créant une nouvelle catégorie d'aspiration qui fonctionne comme la physique l'a prévu. Nos premiers cas indiquent que les chirurgiens auront la possibilité de retirer un large éventail et un grand volume de caillots et de rétablir efficacement la circulation sanguine.

Pour plus d'informations sur FlowPhysix et son système innovant de thrombectomie, veuillez consulter le site web ici.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492174/FlowPhysix_Logo.jpg