EXPANSE MEDICAL BEGRÜSST JEFF HOPKINS ALS CEO UND VORSTANDSMITGLIED SEINES SPIN-OFFS FLOWPHYSIX

PLEASANTON, Kalifornien, 29. August 2024 /PRNewswire/ – Expanse Medical freut sich, die Ernennung von Jeff Hopkins zum Chief Executive Officer und zum Vorstandsmitglied von FlowPhysix, dem früher als Expanse ICE bekannten Portfoliounternehmen, bekannt zu geben. Herr Hopkins bringt eine Fülle von Erfahrungen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Medizintechnikbranche mit und markiert einen entscheidenden Moment für FlowPhysix beim Übergang in eine kommerzielle Phase. Mit der FDA-Zulassung und dem nachgewiesenen klinischen Erfolg wird das ICE-Absaugsystem als FLOWRUNNER™-Absaugsystem eingeführt.

Mit mehr als 30 Jahren Erfolg in der Medizintechnik war Herr Hopkins maßgeblich an der Förderung von Innovation und hohem Wachstum in seinen früheren Unternehmen beteiligt, darunter Horizon Medical Products, Ethicon Endo-Surgery, Biosense Webster und Acclarent. Herr Hopkins leitete die Kommerzialisierung und schnelle Einführung mehrerer marktverändernder Technologien. Als Worldwide President von Acclarent, einem Unternehmen von Johnson & Johnson, führte er das Unternehmen durch eine erfolgreiche Umstrukturierung und Übernahme durch Integra Life Sciences.

„Wir freuen uns sehr, Jeff in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Eitan Konstantino, Gründer von Expanse Medical. „Seine visionären Führungsqualitäten und seine umfassende Erfahrung in der Vermarktung machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen in dieser spannenden Wachstumsphase. Wir sind zuversichtlich, dass FlowPhysix unter seiner Leitung neue Standards in der Thrombektomie setzen und die Ergebnisse für die Patienten weltweit verbessern wird." In seiner neuen Rolle wird Herr Hopkins eine erstklassige kommerzielle Organisation aufbauen und die robuste Pipeline von FlowPhysix so positionieren, dass sie die vaskulären Märkte revolutioniert. Seine Ernennung ist ein Zeichen für das Engagement von FlowPhysix, das Unternehmen zu vergrößern, um der wachsenden Nachfrage nach effektiven endovaskulären Thrombektomie-Lösungen gerecht zu werden.

„Ich freue mich, bei FlowPhysix einzusteigen und das Unternehmen in dieser transformativen Zeit zu leiten", sagte Hopkins. „Diese bahnbrechende Technologie hat das Potenzial, die Behandlung von Gefäßkrankheiten zu verändern, und ich freue mich darauf, diese Behandlungen so vielen Patienten wie möglich zugänglich zu machen. Meiner Meinung nach wird der FLOWRUNNER zum Standard für die Entfernung von Blutgerinnseln werden und eine neue Kategorie der Absaugung schaffen, die so funktioniert, wie es die Physik vorsieht. Unsere ersten Fälle deuten darauf hin, dass die Chirurgen in der Lage sein werden, ein breites Spektrum an Gerinnseln und deren Volumen zu entfernen und den Blutfluss wirksam wiederherzustellen."

Weitere Informationen über FlowPhysix und sein innovatives Thrombektomiesystem finden Sie auf der Website hier.

