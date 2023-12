Expedia Group conclut de nouveaux partenariats de voyage en Europe

Expedia Group répond à la demande des voyageurs pour ses nouveaux partenaires européens et accroît leur visibilité auprès des voyageurs de grande valeur

Les nouveaux partenariats annoncés aujourd'hui comprennent Ryanair, Icelandair, Iberia Airlines et Deutsche Hospitality

LONDRES, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Expedia Group a présenté aujourd'hui un ensemble de partenariats nouveaux et élargis dans le domaine du voyage à travers l'Europe, qui comprennent la technologie B2B, des partenariats publicitaires et des accords de distribution de l'offre, qui relient les partenaires européens à la vaste base mondiale de voyageurs de l'entreprise et leur donnent accès à la technologie innovante et à l'expertise sectorielle d'Expedia Group. Ces accords renforcent la présence d'Expedia Group sur le continent et son engagement à aider ses partenaires à attirer facilement l'attention des voyageurs de grande valeur du monde entier.

Des solutions technologiques inégalées au service du voyage

Expedia Group aide les entreprises de toutes tailles, issues d'une multitude de secteurs, à réussir dans l'univers complexe du voyage en leur fournissant une technologie, une offre et des outils innovants pour alimenter leurs propres sites. Les partenaires peuvent choisir entre White Label Template, une solution clé en main et sur mesure qui propose à leurs voyageurs une expérience de voyage de bout en bout sur un site qui porte la marque du partenaire, et Rapid API, une solution évolutive qui permet aux entreprises de voyage de créer des expériences de réservation de bout en bout en tirant parti de l'inventaire d'hébergement mondial d'Expedia Group. En outre, Expedia Group continue de proposer aux conseillers en voyages européens un accès à un large éventail d'offres, de tarifs et de disponibilités par le biais du programme Agences de Voyage Affiliées (TAAP). Les nouveaux partenariats technologiques européens d'Expedia Group annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Ryanair : Au cours des prochaines semaines, Ryanair, la plus grande compagnie aérienne low-cost d' Europe , lancera « Ryanair Rooms », une offre renouvelée qui s'appuie sur la technologie White Label Template d'Expedia Group, qui permet à ses clients de réserver un hôtel avec leur vol et d'accéder à l'agent virtuel d'Expedia Group, un outil de service à la clientèle alimenté par l'IA. Les sites irlandais et britannique seront lancés en décembre, avant un déploiement progressif sur d'autres marchés l'année prochaine.

Le transporteur phare de l'Islande lancera Saga Club, un nouveau site de voyage, alimenté par le White Label Template d'Expedia Group, qui permettra à ses voyageurs les plus fidèles de réserver des options de voyage supplémentaires avec leur vol. Les membres de Saga pourront accéder à l'offre mondiale d'hôtels, de locations de voitures et d'activités d'Expedia Group pour échanger et gagner des points Saga. Ce service permettra aux voyageurs fidèles à la compagnie aérienne de réserver des prestations supplémentaires, en utilisant les points de fidélité du programme, afin d'améliorer leur voyage. Le site de voyage sera proposé aux membres du Saga Club dans le courant de l'année prochaine. ADAC : La plus grande association automobile d'Allemagne s'associe au programme Agences de Voyage Affiliées (TAAP) d'Expedia, qui permet aux agences de voyage de l'ADAC d'accéder au vaste catalogue de produits de voyage d'Expedia Group, y compris les hôtels, les vols, les voitures de location et les activités.

Faire connaître l'Europe à un public de plus en plus large

Expedia Group Media Solutions est un réseau de médias de voyage de premier plan, qui fournit aux partenaires de voyage, aux agences de marketing de destination et aux marques un moyen ciblé d'atteindre, d'engager et de convertir des millions de voyageurs dans le monde entier grâce à des solutions publicitaires. Grâce à son vaste réseau de marques de voyage et à sa portée mondiale, Expedia Group Media Solutions fournit à ses partenaires des données exclusives et des solutions publicitaires dynamiques pour mener des campagnes percutantes et obtenir des résultats concrets.

Voici quelques-uns des partenariats récents :

Deutsche Hospitality - La marque ombrelle de la société hôtelière allemande Steigenberger Hotels AG investira dans la publicité par affichage et dans la solution publicitaire de pointe TravelAds pour cibler les centaines de millions de voyageurs qui visitent les sites d'Expedia Group chaque mois.

- La marque ombrelle de la société hôtelière allemande Steigenberger Hotels AG investira dans la publicité par affichage et dans la solution publicitaire de pointe TravelAds pour cibler les centaines de millions de voyageurs qui visitent les sites d'Expedia Group chaque mois. La Commission européenne du voyage - La campagne « Creative Cities of Central Europe » (ville créatives d' Europe centrale) de la Commission européenne du voyage a fait connaître aux voyageurs américains la richesse insoupçonnée du groupe de Visegrád, composé de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie. La campagne s'est déroulée d'août à octobre de cette année et a mis en lumière la richesse de la culture, de l'histoire et de la beauté naturelle de la région.

- La campagne « Creative Cities of » (ville créatives d' centrale) de la Commission européenne du voyage a fait connaître aux voyageurs américains la richesse insoupçonnée du groupe de Visegrád, composé de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie. La campagne s'est déroulée d'août à octobre de cette année et a mis en lumière la richesse de la culture, de l'histoire et de la beauté naturelle de la région. Office national du tourisme croate - En partenariat avec Expedia Group Media Solutions, l'Office national du tourisme croate a mené une série de campagnes percutantes ciblant les marchés européens et américains, qui ont mis en avant le charme unique et la beauté naturelle de la Croatie. En se concentrant sur les marchés européens, les voyageurs européens ont été encouragés à découvrir les aspects méconnus de la Croatie grâce à des galeries d'images. La campagne a mis en relation l'Office national du tourisme croate avec les voyageurs de grande valeur d'Expedia Group, ce qui a entraîné une augmentation de 10 % des dépenses quotidiennes moyennes d'une année sur l'autre sur les canaux d'Expedia pendant la période de la campagne. Pour conquérir le marché américain, les voyageurs des États-Unis ont été incités à visiter les différentes régions et à vivre les diverses expériences de la Croatie grâce à la campagne « Always in Season » (toujours de saison). Pendant la campagne ciblée l'Office national du tourisme croate, la Croatie a enregistré une hausse de 10 % de la demande des voyageurs américains sur les canaux d'Expedia1.

Améliorer la portée et stimuler la conversion pour les partenaires fournisseurs

Expedia Group annonce également de nouveaux partenariats d'approvisionnement, permettant aux partenaires européens d'accroître leur part de portefeuille et de gagner en visibilité auprès de la clientèle mondiale d'Expedia Group. La forte présence de l'entreprise aux États-Unis, en particulier, signifie que les partenaires européens peuvent tirer parti d'une population à forte valeur ajoutée qui prévoit de voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Une étude menée par l'entreprise révèle qu'au cours du premier semestre 2023, les voyageurs américains ont dépensé plus d'argent, ont réservé plus tôt et sont restés plus longtemps que les voyageurs européens.2

Turkish Airlines a étendu les offres exclusives pour les membres d'Expedia Group à l' Europe , après un projet pilote réussi aux États-Unis. La compagnie aérienne propose des réductions exclusives aux membres du programme de fidélisation d'Expedia, ce qui permet d'améliorer la conversion et d'augmenter le chiffre d'affaires. Une campagne similaire a été menée aux États-Unis au cours des six premiers mois de 2023, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 15 % du volume de réservations de billets sur les itinéraires réservés aux membres d'Expedia pour Turkish Airlines.

a étendu les offres exclusives pour les membres d'Expedia Group à l' , après un projet pilote réussi aux États-Unis. La compagnie aérienne propose des réductions exclusives aux membres du programme de fidélisation d'Expedia, ce qui permet d'améliorer la conversion et d'augmenter le chiffre d'affaires. Une campagne similaire a été menée aux États-Unis au cours des six premiers mois de 2023, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 15 % du volume de réservations de billets sur les itinéraires réservés aux membres d'Expedia pour Turkish Airlines. Iberia Airlines : Le transporteur phare de l'Espagne et principal transporteur entre l' Europe et l'Amérique latine a élargi sa connexion directe avec Expedia Group dans le cadre de la nouvelle capacité de distribution. Les millions de voyageurs qui recherchent et réservent des vols Iberia peuvent désormais profiter d'un plus grand nombre d'options pour personnaliser leur voyage en toute simplicité sur de multiples points de vente en Europe , aux États-Unis et au Mexique.

Le transporteur phare de l'Espagne et principal transporteur entre l' et l'Amérique latine a élargi sa connexion directe avec Expedia Group dans le cadre de la nouvelle capacité de distribution. Les millions de voyageurs qui recherchent et réservent des vols Iberia peuvent désormais profiter d'un plus grand nombre d'options pour personnaliser leur voyage en toute simplicité sur de multiples points de vente en , aux États-Unis et au Mexique. Sonder et TravelStaytion : Le partenariat continu d'Expedia Group avec la Ligue des champions de l'UEFA se poursuit pour la saison 2023-24. Pour la première fois, les partenaires d'hébergement d'Expedia Group, y compris Sonder et TravelStaytion, soutiendront le prochain parrainage d'événements axés sur les supporters avec des expériences de réservation dédiées par le biais d'Expedia Live. La réservation de ces hébergements sera disponible à la mi-décembre 2023 sur le site dédié Expedia Live x UEFA Champions League .

Expedia Group élargit également ses offres de location de voitures en Europe grâce à plusieurs nouveaux partenariats :

Alma , une société familiale de location de voitures, a signé un partenariat avec Expedia Group pour distribuer son parc automobile dans huit pays européens, dont la Grèce, Malte, la Roumanie et l'Albanie.

, une société familiale de location de voitures, a signé un partenariat avec Expedia Group pour distribuer son parc automobile dans huit pays européens, dont la Grèce, Malte, la Roumanie et l'Albanie. Drivalia , une société de location de voitures de premier plan disposant d'une vaste flotte de véhicules électriques et hybrides, a étendu son partenariat avec Expedia Group pour distribuer ses voitures en Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.

, une société de location de voitures de premier plan disposant d'une vaste flotte de véhicules électriques et hybrides, a étendu son partenariat avec Expedia Group pour distribuer ses voitures en Espagne, en Italie, au et au Royaume-Uni. Green Motion , une société internationale de location de voitures qui propose des véhicules à faibles émissions, a élargi son partenariat avec Expedia Group pour contribuer à la mise en place d'une conduite écologique en Europe et dans le monde.

, une société internationale de location de voitures qui propose des véhicules à faibles émissions, a élargi son partenariat avec Expedia Group pour contribuer à la mise en place d'une conduite écologique en et dans le monde. Record go, l'une des principales sociétés espagnoles de location de voitures, qui propose une large gamme de véhicules, notamment des voitures, des fourgonnettes et des SUV, a également étendu son partenariat avec Expedia Group de l'Espagne et du Portugal à l'Italie et à la Grèce.

« Ce large éventail de partenariats nouveaux et étendus démontre la force et la résilience de la demande de voyages en Europe, ainsi que notre capacité à soutenir des partenaires de toutes tailles. Nos partenaires bénéficient de notre présence européenne élargie avec de nouvelles façons d'entrer en contact avec les voyageurs mondiaux à forte dépense, et d'accéder à nos solutions technologiques B2B de pointe et à nos solutions publicitaires de premier plan », a déclaré Ariane Gorin, présidente d'Expedia for Business au sein d'Expedia Group.

