Experlogix Digital Commerce et Boyum IT annoncent un partenariat visant à fournir un commerce numérique de nouvelle génération basé sur l'IA

DUBLIN, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ - Experlogix Digital Commerce, un chef de file du commerce numérique, des plateformes CPQ (Configure-Price-Quote) et d'automatisation des documents, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Boyum IT, une société mondiale de logiciels permettant aux PME de donner vie à leurs produits. Ce partenariat vise à tirer parti des forces des deux organisations pour fournir des produits de commerce numérique innovants qui s'intègrent de manière transparente à SAP Business One et Microsoft Dynamics 365 et les proposer aux clients de Boyum et Experlogix dans le monde entier.

Experlogix Digital Commerce, anciennement Aphix, et Boyum IT sont reconnus pour leur expertise et leur engagement à fournir des solutions de haute qualité qui renforcent les fonctionnalités ERP. Les deux organisations se sont rapprochées pour intégrer la solution Perfion PIM de Boyum IT avec Digital Commerce d'Experlogix. Il en résulte un commerce électronique de pointe qui aide les entreprises à rationaliser la gestion de leurs données produits et leurs processus de vente en ligne, à optimiser l'expérience client et à stimuler leur croissance. En mettant l'accent sur l'intégration en temps réel et l'évolutivité, la puissance de ces produits combinés permet aux entreprises de créer rapidement des boutiques en ligne B2B qui s'intègrent harmonieusement à leur ERP existant, maximisant les résultats et minimisant les processus manuels.

Le partenariat entre Experlogix et Boyum IT se concentre sur les domaines clés suivants :

Capacités d'intégration renforcées : En combinant la plateforme de commerce numérique Experlogix avec les modules complémentaires de Boyum IT, en particulier son célèbre produit PIM, Perfion, les clients bénéficieront d'une intégration du commerce électronique plus robuste et plus transparente, qui va plus loin dans l'ERP, garantissant la cohérence des données et l'efficacité opérationnelle.



Solutions innovantes basées sur l'IA : Cette collaboration ouvrira la voie à des solutions de commerce électronique, d'applications mobiles et de portails clients qui tireront parti des dernières fonctionnalités et évolutions de l'IA et amélioreront le marché des modules complémentaires de Boyum.



Soutien renforcé : Les clients d'Experlogix et de Boyum IT ont accès à une assistance et à des services étendus, y compris une formation complète, des équipes d'assistance dédiées et une multitude de ressources pour maximiser la valeur de leur investissement dans l'ERP.



Portée mondiale : Grâce à ce partenariat, les clients auront accès à un commerce électronique évolutif qui les aidera à se développer et à étendre leurs activités à l'échelle mondiale.

Graham O'Rourke, chef de produit chez Experlogix Digital Commerce, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Boyum IT, une société qui partage notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation. Ensemble, nous fournirons des produits de commerce électronique optimaux à nos clients, les aidant à atteindre leurs objectifs commerciaux et à maximiser l'investissement réalisé dans leur ERP SAP ou Microsoft 365 ».

Carlos Herrero, CSO de Boyum IT, ajoute : « Ce partenariat représente une étape importante pour nos deux entreprises. En combinant nos forces, nous sommes en mesure d'offrir aux clients de Boyum une solution intégrée qui améliore leurs capacités de commerce numérique et favorise l'excellence commerciale ».

Le partenariat entre Experlogix et Boyum IT souligne leur engagement commun à fournir aux entreprises les outils et les technologies dont elles ont besoin pour réussir sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que le partenariat progresse, les clients peuvent s'attendre à une série de nouvelles solutions et de services améliorés conçus pour les aider à prospérer.

Pour plus d'informations sur ce partenariat et les solutions offertes par Experlogix Digital Commerce et Boyum IT, veuillez consulter leurs sites web respectifs : Experlogix Digital Commerce et Boyum IT.

À propos d'Experlogix Digital Commerce

Chef de file mondial de l'e-commerce numérique, du CPQ et de l'automatisation des documents, Experlogix fournit aux entreprises de puissantes plateformes d'automatisation.

Experlogix Digital Commerce fournit des solutions de commerce numérique puissantes et flexibles qui aident les entreprises à rationaliser leurs processus de vente en ligne, à améliorer l'expérience de leurs clients et à stimuler leur croissance. Grâce à l'intégration transparente de l'ERP et à l'accent mis sur le développement de nouvelles fonctions d'IA améliorées, Experlogix Digital Commerce permet aux entreprises de construire et de gérer une présence en ligne réussie.

À propos de Boyum IT

Boyum IT est une société mondiale de logiciels spécialisée dans l'autonomisation des PME pour donner vie à leurs produits, en créant des relations durables et utiles avec les clients. Avec plus de 25 ans d'expérience et un engagement en faveur de l'innovation, Boyum IT fournit des solutions intuitives et fiables qui aident les entreprises à atteindre de nouveaux sommets.

Contacts avec les médias : Kevin Faulkner, responsable marketing des partenaires mondiaux, Experlogix Digital Commerce, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549691/Experlogix_Experlogix_Digital_Commerce_and_Boyum_IT_Announce_Par.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549692/Experlogix_Experlogix_Digital_Commerce_and_Boyum_IT_Announce_Par.jpg