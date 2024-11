Experlogix Digital Commerce und Boyum IT kündigen Partnerschaft an, um KI-gesteuerten, digitalen Handel der nächsten Generation auf den Markt zu bringen

DUBLIN, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Experlogix Digital Commerce, ein führender Anbieter von Plattformen für Digital Commerce, CPQ (Configure-Price-Quote) und Dokumentenautomatisierung, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Boyum IT bekannt zu geben, einem globalen Softwareunternehmen, das KMUs dabei unterstützt, ihr Produktangebot zu optimieren. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um innovative Digital-Commerce-Produkte anzubieten, die sich nahtlos in SAP Business One und Microsoft Dynamics 365 integrieren lassen, und diese an Kunden von Boyum und Experlogix weltweit zu liefern.

Experlogix Digital Commerce, ehemals Aphix, und Boyum IT sind bekannt für ihre Expertise und ihr Engagement bei der Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die die Funktionalität von ERP erweitern. Die beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um die erstklassige Perfion PIM-Lösung von Boyum IT mit Digital Commerce von Experlogix zu verknüpfen. Das Ergebnis ist ein branchenführendes E-Commerce-System, das Unternehmen dabei unterstützt, ihr Produktdatenmanagement und ihre Online-Verkaufsprozesse zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und das Wachstum zu fördern. Die Leistungsfähigkeit dieser kombinierten Produkte, die auf Echtzeit-Integration und Skalierbarkeit ausgerichtet sind, ermöglicht es Unternehmen, schnell B2B-Online-Webshops aufzubauen, die sich nahtlos in ihr bestehendes ERP integrieren lassen, wodurch die Ergebnisse maximiert und manuelle Prozesse minimiert werden.

Die Partnerschaft zwischen Experlogix und Boyum IT konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselbereiche:

Verbesserte Integrationsmöglichkeiten: Durch die Kombination der Experlogix Digital Commerce Plattform mit den Add-ons von Boyum IT, insbesondere dem renommierten PIM-Produkt Perfion, profitieren die Kunden von einer robusten und nahtlosen E-Commerce-Integration, die tiefer in das ERP-System eingreift und so Datenkonsistenz und operative Effizienz gewährleistet.



Innovative KI-gesteuerte Lösungen: Die Zusammenarbeit öffnet die Tür zu Lösungen für E-Commerce, mobile Apps und Kundenportale, die die neuesten KI-Funktionen und -Entwicklungen nutzen und den Boyum-Marktplatz für Add-ons erweitern.



Verbesserte Unterstützung: Kunden von Experlogix und Boyum IT erhalten Zugang zu erweitertem Support und Dienstleistungen, einschließlich umfassender Schulungen, engagierter Support-Teams und einer Fülle von Ressourcen, um den Wert ihrer ERP-Investition zu maximieren.



Globale Reichweite: Durch die Nutzung dieser Partnerschaft erhalten Kunden Zugang zu skalierbarem E-Commerce, mit dem sie ihr Geschäft weltweit ausbauen und vergrößern.

Graham O'Rourke, Produktleiter bei Experlogix Digital Commerce, erklärte: „Wir sind begeistert, mit Boyum IT zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das unser Engagement für Spitzenleistungen und Innovation teilt. Gemeinsam werden wir unseren Kunden nahtlose E-Commerce-Produkte liefern, die ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und die Investitionen in ihr SAP- oder Microsoft 365-ERP-Kerngeschäft zu maximieren."

Carlos Herrero, Sicherheitsbeauftragter von Boyum IT, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für unsere beiden Unternehmen. Durch die Kombination unserer Stärken sind wir in der Lage, den Kunden von Boyum eine integrierte Lösung anzubieten, die ihre Fähigkeiten im Bereich des digitalen Handels verbessert und die Geschäftsabläufe optimiert."

Die Partnerschaft zwischen Experlogix und Boyum IT unterstreicht ihr gemeinsames Engagement, Unternehmen mit den Werkzeugen und Technologien auszustatten, die sie benötigen, um im heutigen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Im weiteren Verlauf der Partnerschaft können sich die Kunden auf eine Reihe neuer Lösungen und verbesserter Dienstleistungen freuen, die ihnen zum Erfolg verhelfen.

Weitere Informationen über diese Partnerschaft und die von Experlogix Digital Commerce und Boyum IT angebotenen Lösungen finden Sie auf den jeweiligen Websites von Experlogix Digital Commerce und Boyum IT.

Informationen zu Experlogix Digital Commerce

Experlogix, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Commerce, CPQ und Dokumentenautomatisierung, bietet Unternehmen leistungsstarke Automatisierungsplattformen.

Experlogix Digital Commerce bietet leistungsstarke, flexible Digital-Commerce-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Online-Verkaufsprozesse zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und das Wachstum zu fördern. Mit nahtloser ERP-Integration und einem Fokus auf die Entwicklung neuer und verbesserter KI-Funktionen ermöglicht Experlogix Digital Commerce Unternehmen den Aufbau und die Verwaltung einer erfolgreichen Online-Präsenz.

Informationen zu Boyum IT

Boyum IT ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu unterstützen, ihre Produkte zum Leben zu erwecken und nachhaltige und zielgerichtete Kundenbeziehungen zu schaffen. Boyum IT verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und hat sich der Innovation verschrieben. Das Unternehmen bietet intuitive, zuverlässige Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, neue Spitzenleistungen zu erzielen.

Medienkontakt: Kevin Faulkner, Marketingmanager für globale Partner, Experlogix Digital Commerce, [email protected]

