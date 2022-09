Experlogix élargit son équipe de direction des ventes avec la nomination de deux nouveaux vice-présidents

« Je suis honoré et ravi de rejoindre Experlogix, qui a construit une base et une culture solides au fil des ans, pour offrir une expérience CPQ de classe mondiale à ses clients dans le monde entier », a déclaré Conway. « J'ai hâte de collaborer avec l'équipe de direction pour tirer parti de leurs riches connaissances couplées à son logiciel gagnant afin d'accroître la valeur du voyage numérique de nos clients. »

Mme Cox apporte plus de 20 ans d'expérience dans la direction des ventes, avec une grande expérience dans la création et le développement d'unités commerciales et d'équipes performantes. Elle est experte dans la constitution d'équipes de vente très performantes par le biais de la planification stratégique des comptes, du développement de produits, de partenariats critiques et du coaching tactique. Avant de rejoindre Experlogix, Cox a dirigé l'acquisition d'une solution logicielle B2B pour l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde.

« Je suis enthousiaste à l'idée de diriger l'équipe de vente d'Amérique du Nord alors que nous développons et gagnons de nouvelles affaires en continuant à fournir les meilleures solutions CPQ, de génération de documents et d'automatisation de documents de leur catégorie. » a déclaré M. Cox. « Je suis impatient de m'appuyer sur les solides antécédents de réussite de l'entreprise. »

« L'arrivée d'Angie et de Mark dans notre équipe nous place en bonne position pour une croissance encore plus forte », déclare Beth Thornton, CRO d'Experlogix. « La profondeur de leur expérience mondiale combinée accélérera nos résultats et nos talents actuels et futurs seront prêts à atteindre des niveaux de réussite encore plus élevés. Je suis très satisfaite de ce que je vois jusqu'à présent. »

Experlogix a élargi ses équipes dans plusieurs régions et départements au cours de l'année dernière, ce qui a entraîné plus de 100 nouvelles embauches de 2021 à 2022 pour soutenir une clientèle de plus en plus mondiale. Dans le monde entier, plus de 600 organisations utilisent les logiciels CPQ et d'automatisation des documents d'Experlogix, avec plus de 100 000 utilisateurs.

À propos d'Experlogix

Les solutions Experlogix simplifient et humanisent les produits et les processus les plus complexes afin de libérer la vitesse du flux de travail et de créer une meilleure expérience client. Experlogix CPQ rend la configuration et les autres processus plus rapides et plus simples que vous n'auriez osé l'imaginer. Experlogix Document Automation simplifie et optimise les processus documentaires les plus complexes pour les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur d'activité. Experlogix permet de simplifier le complexe.

Experlogix est une société mondiale dont le siège social est à Salt Lake City et dont le siège européen est à Veenendaal, aux Pays-Bas. Nous sommes en ligne à l'adresse www.experlogix.com .

