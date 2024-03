Explorez les expériences de vision nocturne en plein air avec les derniers produits de Guide sensmart présentés à IWA Allemagne

NUREMBERG, Allemagne, le 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'événement IWA OutdoorClassics 2024 qui se tient chaque année à Nuremberg, en Allemagne, est largement reconnu pour son professionnalisme et sa taille. Il est reconnu comme la plus grande exposition d'Europe pour l'équipement tactique, de chasse et de plein air. L'événement rassemble des marques professionnelles bien connues et présente une variété de nouvelles technologies et d'équipements. Les amateurs de sports de plein air, les chasseurs et les fans tactiques du monde entier assistent à l'exposition.

Guide sensmart at the IWA OutdoorClassics 2024 TJ series handheld thermal imaging monocular & TB series clip-on thermal imaging attachment

Guide sensmart a présenté une gamme de caméras d'imagerie thermique innovantes, dont certains de ses produits classiques. L'entreprise a reçu des éloges de la part de ses clients qui étaient principalement des amateurs de plein air et des professionnels. Les clients ont été impressionnés par la conception et les progrès technologiques des produits. L'événement a également marqué le lancement de deux nouveaux produits, le monoculaire d'imagerie thermique portable de la série TJ et l'accessoire d'imagerie thermique à pince de la série TB, qui ont tous deux reçu beaucoup d'attention des participants.

Série TJ portable thermique imagerie monoculaire

Cette série présente des performances remarquables, une qualité d'image claire et une endurance prolongée, ce qui en fait un compagnon idéal pour les activités nocturnes. La série TJ LRF est conçue avec un extérieur simpliste et des boutons discrets, facilitant son fonctionnement avec la même facilité pour les utilisateurs gauchers et droitiers. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'observer rapidement et avec précision les cibles dans l'obscurité, améliorant ainsi leur efficacité.

Fixation d'imagerie thermique clipsable série TB

Pour assurer le confort de l'utilisateur et la portabilité du produit, la série TB dispose d'une coque en alliage de magnésium qui est plus de 20% plus légère que des produits similaires. En outre, l'appareil bénéficie d'un design compact et plus petit. L'écran Full HD AMOLED fournit une image plus claire et permet à l'utilisateur d'observer plus de détails sur l'écran.

À propos de Guide sensmart

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge systématique, avec un réseau de services de marketing qui couvre 70 pays et régions du monde. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.guideir.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2356881/Guide_sensmart_at_the_IWA_OutdoorClassics_2024.jpg