Poznaj możliwości obserwacji terenu w nocy dzięki produktom Guide Sensmart prezentowanym na targach IWA w Niemczech

NORYMBERGA, Niemcy, 7 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Targi IWA OutdoorClassics 2024 odbywające się co roku w Norymberdze cieszą się renomą ze względu na profesjonalny charakter i skalę wydarzenia. Są one uważane za największą w Europie wystawę sprzętu taktycznego, do polowań i aktywności na świeżym powietrzu. Wydarzenie zrzesza znane marki profesjonalne i prezentuje różnorodną technologię i sprzęt. W wystawie biorą udział entuzjaści sportów na powietrzu, myśliwi i miłośnicy zadań taktycznych z całego świata.

Guide Sensmart prezentuje szereg innowacyjnych kamer termowizyjnych, wśród których znalazły się klasyczne produkty marki. Firma zyskała duże uznanie klientów, głównie entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu i profesjonalistów. Klienci byli pod wrażeniem ulepszeń produktów pod względem designu i technologii. Podczas wydarzenia odbyła się również premiera dwóch nowych produktów - ręcznego monokularu termowizyjnego serii TJ oraz nasadki termowizyjnej clip-on serii TB. Obydwa produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Ręczny monokular termowizyjny serii TJ

Seria charakteryzuje się znakomitymi parametrami, przejrzystością i wysoką jakością obrazu oraz przedłużoną trwałością, co czyni produkt świetnym wyborem na nocne wędrówki. Seria TJ LRF charakteryzuje się prostą obudową z dyskretnymi przyciskami, które zapewniają łatwość obsługi zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych. Urządzenie umożliwia użytkownikom sprawność i dokładność obserwacji celów w ciemności, działając z korzyścią dla ich skuteczności.

Nasadka termowizyjna clip-on serii TB

Aby zapewnić komfort użytkownika i możliwość korzystania z produktu w dowolnym miejscu, serię TB wyposażono w obudowę ze stopu magnezu, co czyni ją o ponad 20% lżejszą od podobnych produktów. Oprócz tego urządzenie wyróżnia się kompaktowym designem. Wyświetlacz full HD AMOLED zapewnia bardziej przejrzysty obraz i umożliwia użytkownikowi dostrzeżenie większej ilości detali na ekranie.

Guide Sensmart produkuje układy obrazowania termowizyjnego w podczerwieni z siecią sprzedaży obejmującą 70 krajów i regionów świata. Dalsze informacje dostępne są na stronie https://www.guideir.com/

