Guide sensmart представила на IWA Germany новейшие продукты ночного видения

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Guide Sensmart

08 Mar, 2024, 00:02 ET

НЮРНБЕРГ, Германия, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- IWA OutdoorClassics 2024, ежегодно проводимая в Нюрнберге, Германия, имеет широкую известность за свой профессионализм и масштабы выставки. Она признана крупнейшей в Европе выставкой тактического, охотничьего и уличного снаряжения. Мероприятие объединяет известные профессиональные бренды и демонстрирует множество новых технологий и оборудования. Любители видов спорта на открытом воздухе, охотники и тактические болельщики со всего мира посещают данную выставку.

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Guide sensmart at the IWA OutdoorClassics 2024
Guide sensmart at the IWA OutdoorClassics 2024
TJ series handheld thermal imaging monocular & TB series clip-on thermal imaging attachment
TJ series handheld thermal imaging monocular & TB series clip-on thermal imaging attachment

Компания Guide sensmart представила на выставке целый ряд инновационных тепловизионных камер, в том числе некоторые из своих классических продуктов. Компания получила высокую оценку от своих клиентов, в основном любителей и профессионалов активных видов отдыха. Клиентов впечатлили дизайн и технологические новинки представленных продуктов. Мероприятие также ознаменовало дебют двух новых продуктов, портативного тепловизионного монокуляра серии TJ и тепловизионной насадки серии TB, которые привлекли большое внимание участников.

Портативный тепловизионный монокуляр серии TJ
Эта серия демонстрирует замечательную производительность, четкое качество изображения и повышенную прочность, что делает ее отличным компаньоном в темное время суток. Серия TJ LRF имеет лаконичный внешний вид и незаметные кнопки, что облегчает работу с насадкой с одинаковой легкостью как для левшей, так и для правшей. Эта функция позволяет пользователям быстро и точно следить за целями в темноте, повышая их эффективность.

Тепловизионная насадка серии TB
Для комфорта пользователя и мобильности продукта серия TB оснащена корпусом из магниевого сплава, который более чем на 20 % легче аналогичных продуктов. Кроме того, устройство имеет компактную конструкцию и меньший размер. Дисплей Full HD AMOLED обеспечивает более четкое изображение и позволяет пользователю видеть больше деталей на экране.

О компании Guide sensmart

Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideir.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2356881/Guide_sensmart_at_the_IWA_OutdoorClassics_2024.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2356882/TJ_series_handheld_thermal_imaging_monocular___TB_series_clip_on_thermal_imaging_attachment.jpg

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