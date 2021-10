Expo 2020 : Haier Smart Home fait sensation dans le domaine de la neutralité carbone avec son système personnalisable de refroidissement à compresseur centrifuge et palier magnétique, en démonstration au pavillon de la Chine

Conçu sur mesure par la division de la climatisation commerciale de Haier, le système intègre un certain nombre de technologies de pointe, notamment celle des compresseurs centrifuges à palier magnétique et celle des connexions multiples au moyen d'un concentrateur IoT. Le système de climatisation de Haier présente des fonctionnalités tels que l'autoconnectivité ainsi que l'économiseur d'énergie et la gestion autonomes, avec différentes solutions adaptées aux espaces individuels du pavillon. Il prend en charge l'ensemble des environnements tout en réduisant la consommation d'énergie, au profit d'une sensation de confort et de fraîcheur pour les visiteurs.

La division de la climatisation commerciale de Haier a adapté le système pour maintenir un fonctionnement efficace et stable, sans risque de dégradation dans un environnement où les températures peuvent grimper jusqu'à 50 °C. « En réponse aux exigences uniques en matière de climatisation du climat tropical à Dubaï, Haier a ajouté un séparateur vapeur-liquide pour atténuer les températures ambiantes élevées, dans un contexte où l'arbre du compresseur peut être vulnérable aux chocs thermiques créés par le liquide de refroidissement au moment du démarrage, a expliqué Zhan Jie, directeur général de la division pour les marchés outre-mer. De plus, le système de compression comporte un côté à haute pression et un autre à basse pression pour différents ratios, et le dispositif breveté d'arrêt d'urgence en haute pression de Haier protège efficacement les paliers du compresseur. »

Le système a également été adapté pour tenir compte du faible approvisionnement en eau douce à Dubaï, et par conséquent, des conditions uniques créées par le besoin de dessaler l'eau de mer. Le système a recours au refroidissement de l'air pour économiser les précieuses ressources hydriques. En outre, la configuration interne du système de climatisation intègre un conduit à haute pression statique adapté, et les diffuseurs sphériques orientables ont été personnalisés en tenant compte de l'architecture particulière du pavillon de la Chine.

La division de la climatisation commerciale de Haier a adapté davantage son système afin d'offrir différents réglages tout au long de l'Expo, et ce dans le souci, d'une part, de maintenir une température et un taux d'humidité constants dans les espaces ouverts et, d'autre part, d'assurer une capacité de personnalisation des réglages dans les espaces clos. L'échangeur de chaleur permet de respecter les normes en matière de volume d'air frais, tandis que les bureaux bénéficient d'une solution d'économie d'énergie qui offre un apport en air dans les bureaux de 30 m³/h/personne.

Suivant les tendances mondiales vers la neutralité carbone, la division de la climatisation commerciale de Haier a conçu son système pour réduire les émissions de carbone et promouvoir le développement d'aménagements verts. Le système réduit de moitié les besoins en énergie/électricité par rapport aux systèmes classiques de climatisation centrale – même dans des conditions climatiques aussi rigoureuses que celles de Dubaï.

