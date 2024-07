Haier Smart Home beabsichtigt Übernahme des Warmwassbereitergeschäft von Electrolux Südafrika

QINGDAO, China, 18. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. Juli 2024 schloss Haier Smart Home eine Transaktion mit der Electrolux Group in Schweden über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Electrolux South Africa Proprietary Limited („ESA") ab, eine Tochtergesellschaft von Electrolux, die in Südafrika im Bereich Warmwasserbereiter tätig ist. Der dabei zugrunde gelegte Unternehmenswert betrug 2,45 Mrd. ZAR (ca. 123 Mio. EUR).

Südafrika ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas mit einer Bevölkerung von 61,4 Millionen Menschen. ESA besitzt die einhundert Jahre alte Warmwasserbereiter-Marke Kwikot, die auf diversifizierte Produkte und Lösungen für elektrische Warmwasserbereiter, Solar-Warmwasserbereiter, Multi-Energie-Lösungen, Gas-Warmwasserbereiter und Wärmepumpen spezialisiert ist. Das Unternehmen ist der führende Hersteller von Warmwasserbereitern in Südafrika, mit einer zweistelligen EBITDA-Marge. Kwikot verfügt über gut ausgebaute Vertriebskanäle, ein Installateurs- und ein Kundendienstnetz, um Nutzern kurze Reaktionszeiten und hochwertige Dienstleistungen zu bieten.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Umsetzung der Entwicklung von Haier Smart Home auf dem afrikanischen Markt.

Durch die Nutzung von Kwikots umfassender Abdeckung im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC) und beim Kundendienst wird Haier Smart Home Synergien im Produkt- und Lieferkettenmanagement realisieren, um Kwikots Warmwasserbereiter-Sortiment zu erweitern und Potenziale bei Solar-Warmwasserbereitern und Wasserreinigern zu erschließen. Darüber hinaus wird Haier Smart Home auch sein Kühlgeräte- und Waschmaschinengeschäft mit Hilfe der starken lokalen Vertriebskanäle von Kwikot vorantreiben.

Die Übernahme ist nicht nur für die Strategie von Haier Smart Home im Nahen Osten und Afrika von Bedeutung, sondern auch für das globale Markenportfolio des Unternehmens. Im Mai dieses Jahres wurde der Haier Egypt Eco Park offiziell eröffnet. Er erstreckt sich über eine Fläche von 200.000 Quadratmetern mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 1,5 Millionen Klimaanlagen, Waschmaschinen, Fernsehgeräten, Kühl- und Gefrierschränken. Haier Smart Home konnte seinen Umsatz in den letzten drei Jahren in den Märkten des Nahen Ostens und Afrikas jedes Jahr verdoppeln. So waren seine Gefriergeräte die Nummer eins in Nigeria, die Umsätze mit hochwertigen Klimaanlagen stiegen in Ägypten kumulativ um 122 % und mit hochwertigen Waschmaschinen in Ghana um 30 %.

Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Finanzberater ist die ING Bank, Rechtsberater ist DLA Piper.

【Informationen zu Haier Smart Home】

Haier Smart Home, eine der Tochtergesellschaften der Haier Group, wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres und intelligenteres Leben. Haier Smart Home ist der größte Hausgerätehersteller der Welt.

Das Unternehmen notiert seine A-Aktien seit 1993 an der Börse in Shanghai, seine D-Aktien seit 2018 an der China Europe International Exchange in Frankfurt und seine H-Aktien seit 2020 an der Börse in Hongkong und setzt so das globale Kapitalmarktkonzept „A+D+H" um. Haier Smart Home beschäftigt weltweit über 100.000 Mitarbeitende, davon mehr als 1/3 außerhalb von China.

Haier Smart Home hat weltweit sieben erstklassige Premium-Haushaltsgeräte-Markencluster aufgebaut, darunter Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (USA), Fisher&Paykel (Neuseeland), AQUA (Japan) und Candy (Italien), und die weltweit erste Szenario-Marke SANYINIAO geschaffen, welche die am besten geeigneten Smart-Home-Lösungen für Nutzer definiert. Derzeit entwickelt das Unternehmen die Öko-Marke Smart Life, die unbegrenzte Verbindungen zu Nutzern und einen ununterbrochenen Service bieten soll.