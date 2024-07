Haier Smart Home a l'intention d'acquérir l'activité de chauffe-eau d'Electrolux en Afrique du Sud

QINGDAO, Chine, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet 2024, Haier Smart Home a conclu une transaction avec le groupe Electrolux en Suède pour acquérir 100 % des parts d'Electrolux South Africa Proprietary Limited (« ESA »), sa filiale engagée dans les activités de chauffe-eau en Afrique du Sud, pour une valeur d'entreprise de 2,45 milliards de ZAR (environ 123,5 millions d'euros).

L'Afrique du Sud est la deuxième économie d'Afrique avec une population de 61,4 millions d'habitants. L'ESA possède la marque centenaire de chauffe-eau Kwikot, spécialisée dans les produits et solutions diversifiés de chauffe-eau électriques, chauffe-eau solaires, solutions multi-énergies, chauffe-eau à gaz et pompes à chaleur. Il s'agit du principal fabricant de chauffe-eau en Afrique du Sud, avec une marge d'EBITDA à deux chiffres. Kwikot exploite des canaux de distribution, un réseau d'installation et un système de service après-vente bien établis afin de fournir aux utilisateurs une réponse rapide et des services de qualité.

Cette acquisition est une étape importante dans la mise en œuvre stratégique du développement de Haier Smart Home sur le marché africain.

En s'appuyant sur le vaste réseau de distribution et de services HVAC de Kwikot, Haier Smart Home réalisera des synergies dans la gestion des produits et de la chaîne d'approvisionnement afin d'élargir les gammes de chauffe-eau de Kwikot et d'exploiter le potentiel des chauffe-eau solaires et des purificateurs d'eau. En outre, Haier Smart Home accélérera également ses activités dans le domaine des réfrigérateurs et de la blanchisserie en s'appuyant sur les solides canaux de distribution locaux de Kwikot.

L'ac quisition n'est pas seulement importante pour la stratégie de Haier Smart Home au Moyen-Orient et en Afrique, elle fait également partie intégrante de son portefeuille de marques mondial. En mai de cette année, le Haier Egypt Eco Park a été officiellement inauguré. Il couvre une superficie de 200 000 mètres carrés et sa capacité de production annuelle dépasse 1,5 million d'unités de climatiseurs, de lave-linge, de téléviseurs, de réfrigérateurs et de congélateurs. Haier Smart Home a réussi à doubler son chiffre d'affaires chaque année au cours des trois dernières années sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique : ses congélateurs ont été classés numéro un au Nigeria, le chiffre d'affaires des climatiseurs haut de gamme a augmenté de 122 % en cumulé en Égypte et les lave-linge haut de gamme ont progressé de 30 % au Ghana.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024. Le conseiller financier est ING Bank et le conseiller juridique est DLA Piper.

【À propos de Haier Smart Home】

Fondée en 1984, Haier Smart Home, l'une des filiales du groupe Haier, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et plus intelligente, et le plus grand fabricant d'appareils électroménagers au monde.

La société a introduit ses actions A à la Bourse de Shanghai en 1993, ses actions D à la Bourse internationale Chine-Europe de Francfort (Allemagne) en 2018 et ses actions H à la Bourse de Hong Kong en 2020, réalisant ainsi la configuration du marché mondial des capitaux « A+D+H ». Haier Smart Home emploie plus de 100 000 personnes dans le monde, dont plus d'un tiers à l'étranger.

Haier Smart Home a créé sept groupes de marques d'appareils électroménagers haut de gamme de classe mondiale, dont Haier, Casarte, Leader, GE Appliances des États-Unis, Fisher&Paykel de Nouvelle-Zélande, AQUA du Japon et Candy d'Italie, et a créé la première marque de scénarios au monde, SANYINIAO, qui définit les solutions de maison intelligente les plus appropriées pour les utilisateurs ; pendant ce temps, la société explore l'éco-marque de la vie intelligente, qui définit des liens illimités avec les utilisateurs et un service perpétuel.