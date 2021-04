Extell Development Company annonce des ventes de plus de 260 millions de dollars au premier trimestre 2021

Le promoteur immobilier connaît un grand succès commercial dans l'ensemble de son portefeuille

NEW YORK, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Extell Development Company – un promoteur immobilier national à service complet d'immeubles résidentiels, commerciaux et hôteliers – publie les données sur les ventes de l'ensemble de son portefeuille. Au cours du premier trimestre de 2021, Extell a signé de nouveaux contrats d'une valeur de plus de 260 millions de dollars pour l'ensemble de ses projets résidentiels à vendre et est en passe de signer un autre contrat de 250 millions de dollars au cours du seul mois d'avril. Ce succès commercial témoigne de la solidité du marché immobilier de New York et d'autres marchés de premier ordre dans tout le pays, ainsi que de la confiance des consommateurs dans les offres résidentielles de haute qualité d'Extell.

« Tout au long de cette pandémie, nous n'avons jamais cessé de croire en la force et la résilience de New York », a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. « Avec la poursuite de la réouverture du pays, le retour des New-Yorkais dans la ville et la progression rapide du déploiement des vaccins, les acheteurs reconnaissent que c'est le moment d'acheter et de profiter des prix d'aujourd'hui avant qu'ils ne repartent à la hausse. Nous sommes l'un des rares promoteurs à offrir des opportunités à différents niveaux de prix dans la ville et sur d'autres marchés du pays. »

Extell enregistre un volume de ventes important des édifices allant de Brooklyn Point à Pier Village dans le New Jersey, en passant par le condominium Four Seasons à Vail, dans le Colorado. Tous les projets d'Extell offrent des plans d'étage soigneusement conçus, des vues spectaculaires, un vaste ensemble d'aménagements et une valeur incroyable.

En 2021, la Central Park Tower compte 15 nouveaux contrats signés et en attente, dont un certain nombre portent sur des résidences de trois chambres avec des vues spectaculaires sur Central Park . D'autres transactions portant sur la nouvelle tour emblématique vont des résidences de deux chambres à des résidences d'un étage entier.





Au cours du premier trimestre 2021, One Manhattan Square a signé 10 nouveaux contrats. En outre, le projet est en phase avancée pour la conclusion de 14 contrats de vente supplémentaires au cours du mois d'avril.





Plusieurs ventes réalisées au cours du trimestre ont amené 70 Charlton à vendre toutes les résidences d'une et de trois chambres qu'il lui restait. Il ne reste plus que quelques logements de deux et de quatre chambres. L'édifice est maintenant vendu à 95 %.





Depuis l'annonce d'une réduction de 20 % sur certains logements au début de l'année, The Kent a connu une hausse significative de l'activité. Plusieurs contrats sont en cours de négociation ou en attente pour ces grands logements. L'immeuble offre des résidences élégantes et un abattement fiscal sur 20 ans.





Après quatre ventes au 1010 Park Avenue au cours du premier trimestre 2021 et la mise sous contrat de deux autres résidences d'un étage entier en avril, il ne reste plus qu'une seule possibilité d'acheter un logement dans cet immeuble boutique : l'extraordinaire penthouse en duplex.





Alors qu'il ne reste qu'un petit nombre de logements à vendre et que l'été approche à grands pas, The Lofts Pier Village continue de connaître un boom des ventes. Cette année, la copropriété en bord de mer à Jersey Shore compte déjà 12 résidences sous contrat. Le projet en est aux dernières étapes de la vente et, d'ici fin avril, 90 % des logements seront vendus.





Après une saison hivernale chargée, la destination de villégiature de premier ordre Vail Four Seasons continue d'enregistrer de l'activité sur ses copropriétés exceptionnelles, signant des contrats à hauteur de 6,3 millions de dollars. Il ne reste qu'une seule résidence à vendre dans l'immeuble.

Central Park Tower : Située sur la 57e Rue Ouest au-dessus du grand magasin phare Nordstrom, la Central Park Tower , est le plus haut édifice résidentiel au monde, culminant à 472 mètres. L'édifice offre des panoramas à perte de vue, une architecture exquise, des plans d'étage élégants et un niveau de service et d'aménagements sans pareil. Après avoir lancé les clôtures, Extell a récemment annoncé que le célèbre organisateur d'événements Colin Cowie organisera des expériences de vie et culinaires personnalisées pour les résidents de la Central Park Tower. En tant que spécialiste exclusif du style de vie de l'immeuble, l'équipe de Colin proposera des expériences tout au long de l'année pour le Central Park Club, un club privé qui s'étend sur 4 645 mètres carrés. Les résidents bénéficieront également d'un accès exclusif au magasin phare de Nordstrom. Extell Marketing Group et Corcoran Sunshine Marketing Group sont les agents de vente et de marketing co-exclusifs de l'édifice. Les prix des résidences de la Central Park Tower commencent à 6,5 millions de dollars. Pour plus d'informations, composez le 212-957-5557 ou consultez le site www.centralparktower.com.





Les ventes étant presque terminées, c'est la dernière occasion d'acheter une maison au 70 Charlton à West Soho. Avec une architecture qui rend hommage au quartier environnant, les 92 résidences bien aménagées sont réparties sur deux ailes reliées par un passage couvert dominant une cour paysagée luxuriante. Les commodités qu'offre la résidence comprennent une piscine intérieure d'eau salée, un centre de fitness, un hammam, une cour paysagée, un terrain de sport extérieur, un salon pour les résidents, une salle de jeux pour les enfants et un local à vélos. Les prix commencent à 2,7 millions de dollars. Pour plus d'informations, composez le 212.675.7070 ou consultez le site www.70charlton.com. The Kent : Disponible pour une occupation immédiate et offrant le seul abattement fiscal sur 20 ans dans l'Upper East Side, The Kent est l'endroit idéal pour accueillir une famille. Situé à proximité d'un grand nombre des meilleures écoles de la ville, The Kent présente une architecture saisissante avec un design inspiré de l'Art Déco, complété par des intérieurs qui font écho à l'élégance classique et à la grandeur de l'Upper East Side. Avec ses 83 résidences élégantes en copropriété allant de deux à cinq chambres, The Kent offre un style de vie à service complet avec trois niveaux d'aménagements intérieurs et extérieurs qui proposent du divertissement pour tous. Les commodités fournies comprennent un Sound Lounge conçu par Lenny Kravitz , le « Camp Kent » qui offre une expérience de jeu intérieur/extérieur, une piscine intérieure de 17 mètres et plus encore. Les prix commencent à 4,4 millions de dollars pour une résidence de trois chambres. Pour plus d'informations, composez le 212-922-9595 ou consultez le site www.TheKentNYC.com.





Surnommé « A Rare Park Avenue Gem », 1010 Park Avenue est situé dans le couloir le plus prestigieux de l'Upper East Side, sur Park Avenue, entre la 84e et la 85e rue. Le bâtiment offre une occasion unique d'acheter une nouvelle résidence équipée d'installations de premier ordre sur trois étages et de la possibilité d'emménager immédiatement. Offrant la plus grande intimité, le 1010 Park dispose d'un ascenseur à accès contrôlé, qui permet d'arriver en toute sécurité dans le hall d'accueil privé de chacun des 11 logements. Il ne reste plus qu'une seule résidence extraordinaire au 1010 Park Avenue, à savoir le penthouse en duplex. Le prix de cette résidence unique peut être communiqué sur demande. Pour plus d'informations, composez le 212-583-1010 ou consultez le site www.1010ParkAvenue.com. ONE57 : Cette tour record qui a été le fer de lance du développement de la 57e rue, aujourd'hui considérée comme l'un des couloirs résidentiels les plus prestigieux au monde, offre des vues magnifiques sur Central Park et sur le panorama urbain. Installés au-dessus de l'hôtel cinq étoiles primé Park Hyatt New York, les résidents bénéficient d'un accès total aux aménagements et services cinq étoiles de l'hôtel. Les aménagements privés comprennent une salle de visionnement et de spectacles, une piscine intérieure à trois étages et un jacuzzi, une bibliothèque, une salle à manger, un centre de remise en forme et bien plus encore. Les logements actuellement disponibles au ONE57 commencent à 4,05 millions de dollars. Pour plus d'informations, composez le 212-570-1700 ou envoyez un e-mail à [email protected] .





Pour en savoir plus sur Extell Development Company, veuillez consulter le site www.extell.com

