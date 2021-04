Extell Development Company anuncia mais de 260 milhões de dólares em vendas no primeiro trimestre de 2021

NOVA YORK, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Extell Development Company – incorporador imobiliário de atuação nacional que trabalha com projetos residenciais, comerciais e hotelaria – está lançando dados de vendas de todo o seu portfólio. No primeiro trimestre de 2021, a Extell assinou mais de 260 milhões de dólares em novos contratos relacionados a seus empreendimentos residenciais à venda e está no caminho certo para outros 250 milhões de dólares, só em abril. Este sucesso de vendas é uma prova da força do mercado imobiliário na cidade de Nova York e de outros mercados importantes em todo o país, bem como da confiança do consumidor nas ofertas residenciais de alta qualidade da Extell.

"Ao longo desta pandemia, nunca deixamos de acreditar na força e resiliência da cidade de Nova York", disse Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Com o país continuando a reabrir, os nova-iorquinos retornando para a cidade, e a vacinação progredindo rapidamente, os compradores estão reconhecendo que agora é a hora de comprar e aproveitar os preços atuais antes que voltem a subir. Somos um dos poucos incorporadores que podem oferecer oportunidades em várias faixas de preço em toda a cidade e em outros mercados em todo o país."

A Extell tem tido um volume robusto de vendas em propriedades que vão do Brooklyn Point a Pier Village em Nova Jersey e o Condomínio Four Seasons em Vail, Colorado. Todos os empreendimentos da Extell oferecem plantas cuidadosamente projetadas, vistas espetaculares, vasta programação de amenidades e um valor incrível.

Principais pontos:

Em 2021, o Central Park Tower tem 15 novos contratos assinados e pendentes, vários dos quais são para residências de três quartos com vista espetacular para o Central Park. Outras transações na nova torre residencial incluem apartamentos de dois quartos e apartamentos um por andar.



Durante o primeiro trimestre de 2021, no Brooklyn Point, o edifício residencial mais alto do município, houve 20 transações de venda. Apenas em março, 11 contratos foram assinados e outras 16 vendas neste projeto estão em vias de ser fechadas em abril.



No primeiro trimestre de 2021, 10 novos contratos foram celebrados para o One Manhattan Square. Além disso, o empreendimento está em processo avançado para fechar outros 14 contratos de venda em abril.



Neste trimestre, houve várias vendas no 70 Charlton, incluindo todas as unidades remanescentes de um e três quartos, o que significa que restam apenas poucas unidades de dois e quatro quartos. A propriedade agora está 95% vendida.



Desde o anúncio de desconto de até 20% em residências selecionadas no início deste ano, The Kent viu um aumento significativo na atividade. Atualmente, existem várias negociações em andamento ou pendentes para essas residências de grande porte. O edifício oferece residências agradáveis e um abatimento fiscal de 20 anos.



Após quatro vendas no 1010 Park Avenue no primeiro trimestre de 2021 e mais duas residências um por andar em abril, há apenas uma oportunidade restante de comprar uma casa neste edifício butique: a extraordinária cobertura duplex.



Com seis residências vendidas no início deste ano no ONE57, a propriedade agora está 90% vendida. As unidades remanescentes estão sendo negociadas rapidamente, pois os compradores reconhecem o ONE57 como uma das melhores ofertas na Billionaire's Row.



Com um seleto número de casas à venda e a aproximação do verão, The Lofts Pier Village continuam a ver um boom de vendas. Este ano, o condomínio de frente para o mar na costa de Jersey fechou contrato para 12 residências. O projeto está em fase de comercialização final e espera-se que até o final de abril 90% das unidades estejam vendidas.



Logo após uma movimentada temporada de inverno, o resort premium Vail Four Seasons continua a ver movimentações em seus excepcionais condomínios, com a celebração de contratos de mais de 6,3 milhões de dólares. A propriedade tem apenas uma residência restante à venda.

Sobre os empreendimentos:

Central Park Tower : localizado na West 57 th Street sobre a loja-conceito da loja de departamentos Nordstrom, o Central Park Tower é o edifício residencial mais alto do mundo com 472 metros. O edifício oferece vistas infinitas, arquitetura requintada, plantas atraentes e um nível de serviço e comodidades sem precedentes. No início do fechamento, a Extell anunciou recentemente que Colin Cowie , organizador de eventos para celebridades, será responsável pela curadoria de experiências gastronômicas e de lifestyle personalizadas para os moradores do Central Park Tower. Como especialista de lifestyle exclusivo do edifício, a equipe de Colin oferecerá experiências durante todo o ano para o Central Park Club, um clube privado que abrange 4.645 metros quadrados. Os moradores também terão acesso exclusivo à loja-conceito da Nordstrom. O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do edifício. O preço inicial das unidades disponíveis hoje no Central Park Tower é de $ 6,5 milhões. Para mais informações, ligue para 212-957-5557 ou acesse www.centralparktower.com.



localizado na West 57 Street sobre a loja-conceito da loja de departamentos Nordstrom, o Central é o edifício residencial mais alto do mundo com 472 metros. O edifício oferece vistas infinitas, arquitetura requintada, plantas atraentes e um nível de serviço e comodidades sem precedentes. No início do fechamento, a Extell anunciou recentemente que , organizador de eventos para celebridades, será responsável pela curadoria de experiências gastronômicas e de lifestyle personalizadas para os moradores do Central Park Tower. especialista de lifestyle exclusivo do edifício, a equipe de Colin oferecerá experiências durante todo o ano para o Central Park Club, um clube privado que abrange 4.645 metros quadrados. Os moradores também terão acesso exclusivo à loja-conceito da Nordstrom. O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do edifício. O preço inicial das unidades disponíveis hoje no Central Park Tower é de milhões. Para mais informações, ligue para 212-957-5557 ou acesse www.centralparktower.com. Brooklyn Point: logo depois de receber seus primeiros moradores no edifício, o Brooklyn Point anunciou um segundo marco, uma nova parceria com Ryan Serhant , tornando-se o primeiro empreendimento a fazer parceria com a SERHANT, a nova empresa do astro do programa Million Dollar Listing. Sendo única residência à venda localizada acima do City Point – uma meca de 55.700 metros quadrados de oportunidades de varejo, restaurantes e entretenimento – o edifício mais alto do Brooklyn criou um novo nível de vida de primeira classe em Downtown Brooklyn . Com a maior piscina residencial do hemisfério ocidental que deve abrir no final deste mês, o edifício oferece vistas de tirar o fôlego e mais de 3.700 metros quadrados de amenidades internas e ao ar livre, muitas das quais agora estão abertas para uso dos moradores. Apenas uma parada de distância de Manhattan , os moradores têm uma variedade de opções de transporte com 11 linhas de metrô e a Long Island Rail Road nas proximidades. Disponível para ocupação imediata, o preço dos estúdios é a partir de aproximadamente $900.000 dólares. Os compradores do Brooklyn Point também se beneficiam de um abatimento fiscal de 25 anos e custos de transporte extremamente baixos. Para mais informações, ligue para 718-222-5770 ou acesse www.brooklynpointnyc.com.



logo depois de receber seus primeiros moradores no edifício, o Brooklyn Point anunciou um segundo marco, uma nova parceria com , tornando-se o primeiro empreendimento a fazer parceria com a SERHANT, a nova empresa do astro do programa Million Dollar Listing. Sendo única residência à venda localizada acima do City Point – uma meca de 55.700 metros quadrados de oportunidades de varejo, restaurantes e entretenimento – o edifício mais alto do criou um novo nível de vida de primeira classe em . Com a maior piscina residencial do hemisfério ocidental que deve abrir no final deste mês, o edifício oferece vistas de tirar o fôlego e mais de 3.700 metros quadrados de amenidades internas e ao ar livre, muitas das quais agora estão abertas para uso dos moradores. Apenas uma parada de distância de , os moradores têm uma variedade de opções de transporte com 11 linhas de metrô e a Long Island Rail Road nas proximidades. Disponível para ocupação imediata, o preço dos estúdios é a partir de aproximadamente dólares. Os compradores do Brooklyn Point também se beneficiam de um abatimento fiscal de 25 anos e custos de transporte extremamente baixos. Para mais informações, ligue para 718-222-5770 ou acesse www.brooklynpointnyc.com. One Manhattan Square: disponível para ocupação imediata, o One Manhattan Square foi pioneiro em uma nova era de luxo no Lower East Side Waterfront. A torre de vidro é um oásis urbano com um horizonte marcante e vista para a água e mais de 9.290 metros quadrados de amenidades privadas em ambientes internos e externos. O empreendimento apresenta o maior jardim privado de Nova York , uma área única com mais de 4.000 metros quadrados de amenidades que permite aos moradores se conectarem com a natureza. Os compradores também podem usufruir de economias significativas com um abatimento fiscal de 20 anos e taxas super baixas. O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do edifício. Os preços começam em $1,09 milhão de dólares. Para mais informações, ligue para 212.252.1560 ou acesse www.onemanhattansquare.com



disponível para ocupação imediata, o One Manhattan Square foi pioneiro em uma nova era de luxo no Lower East Side Waterfront. A torre de vidro é um oásis urbano com um horizonte marcante e vista para a água e mais de 9.290 metros quadrados de amenidades privadas em ambientes internos e externos. O empreendimento apresenta o maior jardim privado de , uma área única com mais de 4.000 metros quadrados de amenidades que permite aos moradores se conectarem com a natureza. Os compradores também podem usufruir de economias significativas com um abatimento fiscal de 20 anos e taxas super baixas. O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do edifício. Os preços começam em milhão de dólares. Para mais informações, ligue para 212.252.1560 ou acesse www.onemanhattansquare.com 70 Charlton: quase completamente vendido, esta é a última oportunidade para comprar uma casa no 70 Charlton no West Soho. Com uma arquitetura que homenageia o bairro ao redor, as 92 residências bem equipadas ocupam duas áreas conectadas por passagem fechada com vista para um pátio com paisagismo exuberante. As amenidades incluem uma piscina interna de água salgada, centro de ginástica, sauna, pátio com paisagismo, quadra de esportes ao ar livre, lounge para moradores, sala de jogos para crianças e armazenamento de bicicletas. O preço começa em $2,7 milhões de dólares. Para mais informações, ligue para 212.675.7070 ou acesse www.70charlton.com.



quase completamente vendido, esta é a última oportunidade para comprar uma casa no 70 Charlton no West Soho. Com uma arquitetura que homenageia o bairro ao redor, as 92 residências bem equipadas ocupam duas áreas conectadas por passagem fechada com vista para um pátio com paisagismo exuberante. As amenidades incluem uma piscina interna de água salgada, centro de ginástica, sauna, pátio com paisagismo, quadra de esportes ao ar livre, lounge para moradores, sala de jogos para crianças e armazenamento de bicicletas. O preço começa em milhões de dólares. Para mais informações, ligue para 212.675.7070 ou acesse www.70charlton.com. The Kent: disponível para ocupação imediata e oferecendo o único abatimento fiscal de 20 anos no Upper East Side, The Kent é o lugar perfeito para uma família chamar de lar. Localizado perto das melhores escolas da cidade, The Kent é arquitetonicamente impactante com um design inspirado no estilo Art-Deco complementado por interiores que ecoam a elegância e a grandeza clássicas do Upper East Side. Com 83 residências em condomínio com plantas que variam de dois a cinco quartos, The Kent oferece um lifestyle de serviços completos com três níveis de comodidades internas e externas com curadoria que oferecem entretenimento para todos. As amenidades incluem um Sound Lounge projetado por Lenny Kravitz , "Camp Kent", que oferece área para brincar em ambientes internos/externos, uma piscina interna de 16 metros e muito mais. Os preços começam em $4,4 milhões de dólares para uma residência de três quartos. Para mais informações, ligue para 212-922-9595 ou acesse www.TheKentNYC.com.



disponível para ocupação imediata e oferecendo o único abatimento fiscal de 20 anos no Upper East Side, The Kent é o lugar perfeito para uma família chamar de lar. Localizado perto das melhores escolas da cidade, The Kent é arquitetonicamente impactante com um design inspirado no estilo Art-Deco complementado por interiores que ecoam a elegância e a grandeza clássicas do Upper East Side. Com 83 residências em condomínio com plantas que variam de dois a cinco quartos, The Kent oferece um lifestyle de serviços completos com três níveis de comodidades internas e externas com curadoria que oferecem entretenimento para todos. As amenidades incluem um Sound Lounge projetado por , "Camp Kent", que oferece área para brincar em ambientes internos/externos, uma piscina interna de 16 metros e muito mais. Os preços começam em milhões de dólares para uma residência de três quartos. Para mais informações, ligue para 212-922-9595 ou acesse www.TheKentNYC.com. 1010 Park: apelidado de "uma rara joia na Park Avenue", o 1010 Park Avenue está localizado no corredor mais prestigiado do Upper East Side na Park Avenue entre as ruas 84 e 85. O edifício apresenta uma oportunidade atraente de comprar uma casa recém-construída com amenidades premium que abrangem três andares e a possibilidade de ocupação imediata. Oferecendo máxima privacidade, o 1010 Park apresenta um elevador de acesso controlado, garantindo a segurança para chegar em cada um dos lobbies de recepção privados das 11 casas. O 1010 Park Avenue tem apenas uma casa extraordinária disponível, que é a cobertura duplex. O preço para esta residência exclusiva está disponível mediante solicitação. Para mais informações, ligue para 212-583-1010 ou acesse www.1010ParkAvenue.com.



apelidado de "uma rara joia na Park Avenue", o 1010 Park Avenue está localizado no corredor mais prestigiado do Upper East Side na Park Avenue entre as ruas 84 e 85. O edifício apresenta uma oportunidade atraente de comprar uma casa recém-construída com amenidades premium que abrangem três andares e a possibilidade de ocupação imediata. Oferecendo máxima privacidade, o 1010 Park apresenta um elevador de acesso controlado, garantindo a segurança para chegar em cada um dos lobbies de recepção privados das 11 casas. O 1010 Park Avenue tem apenas uma casa extraordinária disponível, que é a cobertura duplex. O preço para esta residência exclusiva está disponível mediante solicitação. Para mais informações, ligue para 212-583-1010 ou acesse www.1010ParkAvenue.com. ONE57: a torre recordista que deu início aos empreendimentos na 57 th Street, que agora é considerada um dos corredores residenciais mais prestigiados do mundo, com vistas magníficas para o Central Park e para a cidade. Localizado acima do premiado hotel cinco estrelas Park Hyatt New York, os moradores têm acesso total às comodidades e serviços cinco estrelas do hotel. As amenidades privadas incluem uma área de cinema e apresentações, piscina interna com três profundidades e spa, biblioteca, sala de jantar, centro de ginástica e muito mais. Os preços disponíveis atualmente no ONE57 começam em $4,05 milhões de dólares. Para mais informações, ligue para 212-570-1700 ou envie um e-mail para [email protected] .



a torre recordista que deu início aos empreendimentos na 57 Street, que agora é considerada um dos corredores residenciais mais prestigiados do mundo, com vistas magníficas para o Central Park e para a cidade. Localizado acima do premiado hotel cinco estrelas Park Hyatt New York, os moradores têm acesso total às comodidades e serviços cinco estrelas do hotel. As amenidades privadas incluem uma área de cinema e apresentações, piscina interna com três profundidades e spa, biblioteca, sala de jantar, centro de ginástica e muito mais. Os preços disponíveis atualmente no ONE57 começam em milhões de dólares. Para mais informações, ligue para 212-570-1700 ou envie um e-mail para . Lofts Pier Village: os compradores estão ficando sem tempo para garantir sua casa no Lofts Pier Village– um condomínio à beira-mar em Long Branch , na costa de Jersey. O empreendimento hoje está mais de 85% vendido. O Lofts Pier Village oferece residências de frente para o mar cuidadosamente projetadas com layouts abertos, terraços privados, além de acabamentos personalizados e alto nível de design exclusivos da Extell. O Lofts Pier Village oferece aos compradores uma escapada de luxo durante todo o ano e um estilo de vida relaxante. As amenidades incluem um parque privado, piscina ao ar livre e cabanas, deck de piscina com serviço de toalhas, área de lounge com churrasqueiras e grelhas e muito mais. Os preços das unidades restantes começam em $630.000 dólares. Os compradores também se beneficiam de um programa sem precedentes de abatimento fiscal de 30 anos (PILOTO), que reduz significativamente os custos de transporte. Para mais informações, ligue para 732-847-0010 ou acesse www.piervillagelofts.com.



os compradores estão ficando sem tempo para garantir sua casa no Lofts Pier Village– um condomínio à beira-mar em , na costa de Jersey. O empreendimento hoje está mais de 85% vendido. O Lofts Pier Village oferece residências de frente para o mar cuidadosamente projetadas com layouts abertos, terraços privados, além de acabamentos personalizados e alto nível de design exclusivos da Extell. O Lofts Pier Village oferece aos compradores uma escapada de luxo durante todo o ano e um estilo de vida relaxante. As amenidades incluem um parque privado, piscina ao ar livre e cabanas, deck de piscina com serviço de toalhas, área de lounge com churrasqueiras e grelhas e muito mais. Os preços das unidades restantes começam em dólares. Os compradores também se beneficiam de um programa sem precedentes de abatimento fiscal de 30 anos (PILOTO), que reduz significativamente os custos de transporte. Para mais informações, ligue para 732-847-0010 ou acesse www.piervillagelofts.com. Vail Four Seasons: Adquirida pela Extell em 2016, a Four Seasons Resort & Residences Vail é o endereço decisivo em um dos mais famosos destinos de inverno, Vail, Colorado . Com 121 quartos e 13 residências de dois a quatro quartos, o hotel de quatro diamantes oferece um spa de 4570 metros quadrados, restaurantes renomados e instalações de esqui exclusivas na base do Gondola One de Vail . O último condomínio remanescente à venda tem preço de $13,99 milhões de dólares.

Para mais informações sobre a Extell Development Company, acesse www.extell.com

FONTE Extell Development Company

SOURCE Extell Development Company