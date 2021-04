Extell Development Company maakt een omzet bekend van meer dan USD 260 miljoen over het eerste kwartaal van 2021

Vastgoedontwikkelaar ervaart sterk verkoopsucces in de hele portefeuille

NEW YORK, 21 april 2021 /PRNewswire/ -- Extell Development Company - een full-service nationale vastgoedontwikkelaar van woningen, winkelcentra en horecagebouwen, publiceert de cijfers over zijn gehele portefeuille. In het eerste kwartaal van 2021 tekende Extell meer dan USD 260 miljoen aan nieuwe contracten voor zijn projectontwikkelingen voor koopwoningen en ligt op schema om alleen al in april USD 250 miljoen om te zetten. Dit succes is een bewijs van de kracht van de onroerendgoedmarkt in New York City en andere A-locaties in het hele land, evenals van het vertrouwen van de consument in Extell's hoogwaardige woningaanbod.

"Tijdens deze pandemie hebben we altijd geloofd in de kracht en de veerkracht van New York City", zegt Gary Barnett, oprichter en voorzitter van Extell Development Company. "Nu het land langzaamaan weer open gaat, New Yorkers naar hun stad terugkeren en de uitrol van vaccins gestaag vordert, erkennen kopers dat dit het moment is om te kopen en te profiteren van de huidige woningprijzen voordat deze weer omhoog gaan. Wij zijn een van de weinige ontwikkelaars die kansen kunnen bieden tegen verschillende prijsklassen in de stad en op andere locaties in het hele land."

Extell ziet een enorme groei in de verkoop van onroerend goed, van Brooklyn Point tot Pier Village in New Jersey tot het Four Seasons Condominium in Vail, Colorado. Alle vastgoed die Extell ontwikkelt zijn qua indeling goed doordacht en bieden spectaculaire uitzichten, uitgebreide voorzieningen en uitstekende waarde.

In 2021 heeft Central Park Tower 15 nieuwe deals ondertekend en in behandeling, waarvan een aantal voor huizen met drie slaapkamers en een spectaculair uitzicht op Central Park. Andere transacties bij de nieuwe monumentale toren variëren van woningen met twee slaapkamers tot woningen die een volledige verdieping bestrijken.





Tijdens het eerste kwartaal van 2021 werden in Brooklyn Point, het hoogste woongebouw van de gemeente, 20 woningen verkocht. Alleen al in maart werden 11 contracten ondertekend en het project ligt op schema om in april 16 extra verkopen te realiseren.





In het eerste kwartaal van 2021 tekende One Manhattan Square 10 nieuwe contracten. Bovendien is de ontwikkeling in een vergevorderd proces om in april nog eens 14 verkoopovereenkomsten te ondertekenen.





Verschillende verkopen dit kwartaal hebben ertoe geleid dat 70 Charlton alle resterende woningen met één of drie slaapkamers heeft verkocht, en er zijn nog maar een paar woningen over met twee of vier slaapkamers. Het gebouw is nu voor 95% verkocht.





Sinds de aankondiging van tot 20% korting op geselecteerde woningen eerder dit jaar, heeft The Kent een aanzienlijke stijging in activiteiten gezien. Op dit moment zijn er voor deze grote woningen een aantal deals onder contract of in afwachting. Het gebouw biedt gracieuze woningen en een belastingvermindering van 20 jaar.





Na vier verkopen aan 1010 Park Avenue in het eerste kwartaal van 2021 en nog twee woningen die volledige verdieping bestrijken en die in april in contract werden genomen, is er nog maar één mogelijkheid om een huis te kopen in dit boetiekgebouw: het buitengewone duplex penthouse.





Na eerder dit jaar zes woningen verkocht te hebben aan ONE57, is het gebouw nu voor 90% verkocht. De resterende woningen gaan snel, omdat kopers ONE57 erkennen als een van de beste waarden op Billionaires 'Row.





Met een select aantal woningen die te koop staan en de zomer snel nadert, blijft The Lofts Pier Village een stijging van de verkoop zien. Dit jaar heeft het condominium aan de oceaan aan de Jersey Shore al 12 woningen in contract. Het project bevindt zich in de laatste verkoopfase en verwacht dat eind april 90% van de woningen verkocht zal zijn.





Na een druk winterseizoen blijft de vooraanstaande resortbestemming Vail Four Seasons activiteit zien voor de uitzonderlijke appartementen van het gebouw, met contracten van meer dan USD 6,3 miljoen. In het gebouw staat nog maar één woning te koop.

Central Park-toren: Gelegen aan West 57th Street boven het vlaggenschip warenhuis Nordstrom, is Central Park Tower de hoogste woontoren ter wereld met een hoogte van maar liefst 473 meter. Het gebouw biedt eindeloze uitzichten, prachtige architectuur, gracieuze indelingen en een ongekend hoog niveau van service en voorzieningen. Vlak na de contractondertekeningen heeft Extell onlangs aangekondigd dat de evenementenplanner van beroemdheden, Colin Cowie, op maat gemaakte woon- en culinaire ervaringen zal samenstellen voor de bewoners van Central Park Tower. Als exclusieve lifestyle-specialist van het gebouw zal het team van Colin het hele jaar door ervaringen bieden voor Central Park Club, een privéclub van 4650 m². Bewoners krijgen ook exclusieve toegang tot het vlaggenschip warenhuis Nordstrom. Extell Marketing Group en Corcoran Sunshine Marketing Group zijn de co-exclusieve verkoop- en marketingagenten voor het gebouw. De prijzen voor woningen in de Central Park Tower beginnen bij USD 6,5 miljoen. Voor meer informatie, bel 212-957-5557 of kijk op www.centralparktower.com





Brooklyn Point: Net na het verwelkomen van de eerste bewoners in het gebouw, kondigde Brooklyn Point een tweede mijlpaal aan, een nieuw partnerschap met Ryan Serhant, en werd het de eerste ontwikkeling in samenwerking met de nieuwe firma SERHANT van de Million Dollar Listing-ster. Als de enige te koop staande woning boven City Point, een 55742 m² groot mekka van winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden, heeft het hoogste gebouw van Brooklyn in Downtown Brooklyn een nieuw niveau van eersteklas wonen gecreëerd. Met het hoogste overloopzwembad op het westelijk halfrond dat later deze maand wordt geopend, biedt het gebouw een adembenemend uitzicht en meer dan 3716 m² aan binnen- en buitenvoorzieningen, waarvan er vele nu open zijn voor gebruik door bewoners. Slechts één halte verwijderd van Manhattan, hebben bewoners diverse vervoersmogelijkheden met 11 metrolijnen en de Long Island Rail Road in de buurt. De prijzen voor studio's, die meteen beschikbaar zijn, beginnen bij ongeveer USD 900.000. Kopers voor Brooklyn Point profiteren ook van een belastingverlaging van 25 jaar en extreem lage financieringskosten. Bel voor meer informatie naar 718-222-5770 of kijk op www.brooklynpointnyc.com.





One Manhattan Square: One Manhattan Square is beschikbaar voor onmiddellijke bewoning en luidde een nieuw tijdperk van luxe in aan de Lower East Side Waterfront. De glazen toren is een stedelijke oase met een opvallend uitzicht op de skyline en het water en meer dan 9300 m² aan privévoorzieningen binnen en buiten. Het pand beschikt over de grootste privétuin van New York City, een unieke voorziening van een hectare die bewoners in staat stelt contact te maken met de natuur. Kopers waarderen ook de aanzienlijke besparingen die gepaard gaan met een belastingverlaging van 20 jaar en superlage gemeenschappelijke lasten. Extell Marketing Group en Corcoran Sunshine Marketing Group zijn de co-exclusieve verkoop- en marketingagenten voor het gebouw. De prijzen beginnen bij USD 1,09 miljoen. Voor meer informatie, bel 212.252.1560 of kijk op www.onemanhattansquare.com





70 Charlton: Nu bijna alles verkocht is, is dit de laatste kans om een woning te kopen 70 Charlton in West Soho. Met een architectuur die een eerbetoon is aan de omliggende wijk, zijn de 92 goed ingerichte woningen verspreid over twee vleugels die met elkaar zijn verbonden door een ingesloten breezeway met uitzicht op een weelderig aangelegde binnenplaats. Voorzieningen zijn onder meer een binnenzwembad met zout water, een fitnesscentrum, een stoombad, een aangelegde binnenplaats, een buitensportveld, een lounge voor de bewoners, een speelkamer voor de kinderen en een fietsenstalling. De prijzen beginnen bij USD 2,7 miljoen. Voor meer informatie, bel 212.675.7070 of ga naar www.70charlton.com





The Kent: Beschikbaar voor onmiddellijke bewoning en biedt de enige 20-jarige belastingvermindering aan de Upper East Side, is The Kent de perfecte locatie voor een gezin. Gelegen nabij een overvloed aan de beste scholen van de stad, is The Kent architectonisch opvallend met een Art Deco-geïnspireerd ontwerp, aangevuld met interieurs die de klassieke elegantie en grootsheid van de Upper East Side weerspiegelen. The Kent omvat 83 gracieuze condominium-woningen, variërend van twee tot vijf slaapkamers, en biedt een full-service levensstijl met drie niveaus van samengestelde binnen- en buitenvoorzieningen die entertainment voor iedereen bieden. Voorzieningen zijn onder andere een door Lenny Kravitz ontworpen Sound Lounge, "Camp Kent" die een binnen- en buitenspeelervaring biedt, een binnenzwembad met een lengte van 16 meter en meer. De prijzen beginnen bij USD 4,4 miljoen voor een woning met drie slaapkamers. Voor meer informatie, bel 212-922-9595 of kijk op www.TheKentNYC.com.





1010 Park: Met de naam "A Rare Park Avenue Gem" is 1010 Park Avenue is gelegen aan de meest prestigieuze corridor de Upper East Side op Park Avenue tussen 84th en 85th street. Het gebouw biedt een aantrekkelijke kans om een nieuwbouwwoning te kopen met eersteklas voorzieningen die drie verdiepingen beslaan en de mogelijkheid om er onmiddellijk in te trekken. 1010 Park biedt maximale privacy en beschikt over een lift met toegangscontrole, die een veilige aankomst in elk van de privé-ontvangstlobby's van de 11 woningen biedt. 1010 Park Avenue heeft nog maar één buitengewoon huis te koop, en dat is het duplex penthouse. De prijs voor deze unieke woning zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie, bel 212-583-1010 of kijk op www.1010ParkAvenue.com.





ONE57: De recordbrekende toren die de ontwikkeling van 57th street vormde en nu wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze wooncorridors ter wereld, biedt een prachtig uitzicht op Central Park en op de stad. Gelegen boven het bekroonde vijfsterren Park Hyatt New York Hotel, hebben bewoners volledige toegang tot de vijfsterrenvoorzieningen en -diensten van het hotel. Tot de privévoorzieningen behoren een bioscoop- en toneelruimte, een binnenzwembad en spa met drie verdiepingen, een bibliotheek, een eetkamer, een fitnesscentrum en meer. De prijzen voor woningen die nu nog beschikbaar zijn in ONE57 beginnen bij USD 4,05 miljoen. Bel voor meer informatie 212-570-1700 of stuur een e-mail naar [email protected].





The Lofts Pier Village: Kopers hebben bijna geen tijd meer een woning te bemachtigen in The Lofts Pier Village- een condominium aan de oceaan in het strandstadje Long Branch in Jersey Shore. De ontwikkeling is nu voor meer dan 85% verkocht. The Lofts Pier Village beschikt over zorgvuldig ontworpen woningen aan de oceaan met open indelingen, privéterrassen, evenals Extell's kenmerkende maatwerkafwerkingen en zijn hoogwaardige ontwerpniveau. The Lofts Pier Village biedt kopers het hele jaar door luxe, rust en een ontspannen levensstijl. Voorzieningen zijn onder andere een privépark, een buitenzwembad en cabana's, een zwembadterras met handdoekenservice, een loungeruimte met vuurkorven en grills, en meer. De prijzen voor de resterende woningen beginnen bij USD 630.000. Kopers profiteren ook van een ongekend 30-jarig belastingverminderingsprogramma (PROEF) dat de financieringskosten aanzienlijk verlaagt. Bel voor meer informatie naar 732-847-0010 of kijk op www.piervillagelofts.com.





Kopers hebben bijna geen tijd meer een woning te bemachtigen in The Lofts Pier Village- een condominium aan de oceaan in het strandstadje in Jersey Shore. De ontwikkeling is nu voor meer dan 85% verkocht. The Lofts Pier Village beschikt over zorgvuldig ontworpen woningen aan de oceaan met open indelingen, privéterrassen, evenals Extell's kenmerkende maatwerkafwerkingen en zijn hoogwaardige ontwerpniveau. The Lofts Pier Village biedt kopers het hele jaar door luxe, rust en een ontspannen levensstijl. Voorzieningen zijn onder andere een privépark, een buitenzwembad en cabana's, een zwembadterras met handdoekenservice, een loungeruimte met vuurkorven en grills, en meer. De prijzen voor de resterende woningen beginnen bij . Kopers profiteren ook van een ongekend 30-jarig belastingverminderingsprogramma (PROEF) dat de financieringskosten aanzienlijk verlaagt. Bel voor meer informatie naar 732-847-0010 of kijk op www.piervillagelofts.com. Vail Four Seasons: Four Seasons Resort & Residences Vail, in 2016 overgenomen door Extell, is het bepalende adres op een van 's werelds meest illustere winterresortbestemmingen, Vail, Colorado . Met 121 kamers en 13 woningen met twee tot vier slaapkamers, biedt het vierdiamanthotel een spa van 1394 m², een feestelijk restaurant en exclusieve skifaciliteiten aan de voet van Vail's Gondola One. Het laatst overgebleven condominium dat te koop staat, kost USD 13,99 miljoen.

Kijk voor meer informatie over Extell Development Company op www.extell.com

