EY rejoint l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques et améliore les mesures grâce à sa grande expérience intersectorielle

LONDRES, Avril 28, 2022 /PRNewswire/ -- L'organisation EY a rejoint l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques, aux côtés de plus de 90 entreprises, collaborateurs de projets, alliés et supporters qui s'engagent à mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement.

L'expérience d'EY dans les domaines de la chimie, de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et de la finance, aidera l'Alliance à développer des critères de mesure environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) plus efficaces pour son travail sur le terrain, ce qui aidera Alliance à catalyser le financement des projets dirigés par l'Alliance. Des critères de mesure clairs et cohérents formeront la base de modèles commerciaux durables et commercialement viables qui pourront être mis à l'échelle pour un plus grand impact.

Avec son réseau mondial de membres et de partenaires, l'Alliance a constitué un portefeuille de plus de 35 projets en cours dans 29 pays pour soutenir la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. L'accent est mis sur l'essai et l'accélération de solutions visant à améliorer la collecte, le tri, le traitement et le recyclage des déchets plastiques - car trois milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à des services de gestion des déchets appropriés. Le travail d'EY contribuera à développer des systèmes d'infrastructure innovants et autonomes qui peuvent être détenus et exploités par les communautés auxquelles ils profitent.

Dr -Ing. Frank Jenner, responsable mondial de la chimie et des matériaux avancés chez EY, a déclaré :

« Mettre fin aux déchets plastiques est une ambition colossale qui nécessite une action dans tous les segments de la société. Je suis convaincu que grâce à l'innovation et à la collaboration avec la communauté de l'Alliance, il est possible d'obtenir un changement durable. L'une des prochaines étapes clés sera de débloquer l'investissement nécessaire dans les solutions circulaires, innovantes et viables déjà adoptées par l'Alliance. Si les bons paramètres sont en place et que les performances des projets sont mesurées de manière cohérente, il est possible de prouver que le succès peut être reproduit, attirant ainsi davantage d'investissements et accélérant les progrès vers l'élimination définitive des déchets plastiques. »

Steve Varley, vice-président mondial d'EY - Développement durable, a déclaré :

« L'action collective est essentielle pour s'attaquer aux déchets plastiques, et les gens d'EY sont bien placés pour aider à faire progresser cette question complexe. L'Alliance to End Plastic Waste est un groupe intersectoriel important qui se consacre à un changement réel et je suis fier qu'EY se joigne à cette initiative pour aider à mettre à l'échelle des solutions réellement innovantes qui protègent la planète. »

Jacob Duer, président et directeur général de l'Alliance to End Plastic Waste, a déclaré :

« Nous sommes honorés de travailler avec des organisations de classe mondiale comme EY pour développer des solutions qui aident à mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement. Notre réseau croissant réaffirme l'importance d'une action collective pour relever ce défi complexe sur plusieurs fronts, tout en gardant l'œil sur l'objectif d'atteindre une circularité totale, augmentée de mesures pratiques dans l'intervalle. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec EY pour accélérer la mise en place de solutions évolutives et économiquement autonomes. »

Notes aux éditeurs

À propos d'EY

EY existe pour construire un monde de travail meilleur, en aidant à créer de la valeur à long terme pour les clients, les personnes et la société et à renforcer la confiance dans les marchés financiers.

Grâce aux données et à la technologie, les diverses équipes d'EY dans plus de 150 pays offrent la confiance par l'assurance et aident les clients à croître, à se transformer et à fonctionner.

Travaillant dans les domaines de l'assurance, du conseil, du droit, de la stratégie, de la fiscalité et des transactions, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux problèmes complexes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui.

EY fait référence à l'organisation mondiale, et peut faire référence à un ou plusieurs des cabinets membres d'Ernst & Young Global Limited, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique limitée par garantie, ne fournit pas de services aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles et une description des droits dont disposent les individus en vertu de la législation sur la protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez consulter le site ey.com.

Ce communiqué de presse a été publié par EYGM Limited, un membre de l'organisation mondiale EY qui ne fournit pas non plus de services aux clients.

À propos du Secteur mondial de la fabrication avancée et de la mobilité d'EY

L'urbanisation, l'évolution des attentes des consommateurs et les technologies numériques émergentes remodèlent ce qui est possible, de la production et de la distribution des biens au transport des personnes. Pour réussir dans ce nouveau monde de mobilité et de fabrication intelligente, les entreprises en place doivent se transformer à une vitesse sans précédent - pour penser comme une start-up innovante, exploiter de nouveaux talents et engager le client. Fortes de leur expérience sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des alliances technologiques clés, nos équipes montrent aux clients comment créer des gains d'efficacité dès maintenant tout en adoptant la numérisation et l'optionnalité pour une croissance à long terme. Les entreprises des secteurs de l'automobile, du transport, de l'aérospatiale, de la défense, de la chimie et des produits industriels peuvent s'appuyer sur la force de notre réseau d'acteurs intersectoriels et mettre à profit notre gamme diversifiée d'approches dès aujourd'hui pour équiper leurs entreprises pour demain.

