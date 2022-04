EY se une à Alliance to End Plastic Waste, melhorando a medição por meio de profunda experiência intersetorial

EY trabalhará com Alliance para projetar critérios de medição que ajudem a desbloquear financiamento para acabar com resíduos plásticos

EY traz experiência global nos setores de produtos químicos e de manufatura

Os próximos projetos EY se concentrarão em medir o sucesso e o financiamento do projeto Alliance em toda a cadeia de valor

LONDRES, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A organização EY se uniu à Alliance to End Plastic Waste, juntamente com mais de 90 empresas, colaboradores de projetos, aliados e apoiadores que estão comprometidos com o fim dos resíduos plásticos no meio ambiente.

A experiência da EY em produtos químicos, fabricação, cadeia de suprimentos e finanças ajudará a Alliance a desenvolver critérios mais eficazes de medição ambiental, social e de governança (ESG) para seu trabalho de campo, o que ajudará a Alliance a estimular financiamento para projetos orientados por ela. Métricas claras e consistentes formarão a base de modelos de negócios sustentáveis e comercialmente viáveis que podem ser escalonados para maior impacto.

Juntamente com sua rede global de membros e parceiros, a Alliance construiu um portfólio de mais de 35 projetos em andamento em 29 países para apoiar a transição para uma economia circular para plásticos. O foco é testar e acelerar soluções para melhorar a coleta, separação, processamento e reciclagem de resíduos plásticos, visto que três bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a serviços adequados de gestão de resíduos. O trabalho da EY contribuirá para o desenvolvimento de sistemas de infraestrutura inovadores e autossustentáveis que possam pertencer e ser operados pelas comunidades que beneficiam.

Dr.-Ing. Frank Jenner, líder global de produtos químicos e materiais avançados da EY, diz:

"Acabar com os resíduos plásticos é uma ambição considerável que requer ação em todos os segmentos da sociedade. Acredito que mudanças duradouras podem ser feitas por meio da inovação e da colaboração com a comunidade da Alliance. Um dos próximos passos será liberar o investimento necessário em soluções circulares, inovadoras e viáveis já adotadas pela Alliance. Se as métricas certas estiverem em vigor e o desempenho do projeto for medido consistentemente, é possível provar que o sucesso pode ser replicado, atraindo assim mais investimentos e acelerando o progresso para acabar com os resíduos plásticos para sempre."

Steve Varley, vice-presidente global de sustentabilidade da EY, diz:

"A ação coletiva é fundamental para enfrentar os resíduos plásticos, e os colaboradores da EY estão bem posicionados para ajudar a impulsionar o progresso nesta questão complexa. A Alliance to End Plastic Waste é um importante grupo intersetorial dedicado às mudanças reais, e tenho orgulho de que a EY esteja participando desta iniciativa para ajudar a ampliar soluções verdadeiramente inovadoras que protejam o planeta."

Jacob Duer, presidente e CEO da Alliance to End Plastic Waste, disse:

"Estamos honrados por trabalhar com organizações de qualidade como a EY para desenvolver soluções que ajudem a eliminar resíduos plásticos no meio ambiente. Nossa rede em crescimento reafirma a importância da ação coletiva para enfrentar esse desafio complexo em várias frentes, ao mesmo tempo em que nos mantemos atentos ao objetivo de alcançar a circularidade total, aumentada ao mesmo tempo por medidas práticas. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a EY para acelerar as soluções escaláveis que sejam economicamente autossustentáveis."

