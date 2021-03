EZVIZ aloittaa vuoden 2021 uusilla tuotesukupolvilla ja integroi alan johtavat älykotitekniikat seuraavan tason viihteen ja jokapäiväisen mielenrauhan saavuttamiseksi

Tuotteisiin sisältyvät tekoälykäyttöiset uudet lisäykset EZVIZin turvakamerasarjaan sekä C3W- ja C6C-myyntimenestysmallien täysin päivitetyt ammattilaisversiot.

HOOFDDORP, Netherlands, 4. maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Kotiautomaation lisääntyvä tarve on johtanut älykotialan markkinakasvuun Euroopassa, sillä verkkoon liitetyistä tuotteista on tullut jaettu kiinnostuksen kohde tänä digitaalisena aikana. Tutkimusten mukaan kasvavan huolen turvallisuudesta ja mukavuudesta odotetaan ohjaavan Euroopan älykotimarkkinaa vuonna 2021 merkittävällä tavalla. Markkinan laajentuessa kuluttajat etsivät koko ajan jotakin parempaa, älykkäämpää ja uudempaa. He arvostavat tuotteita, joita on helppo hallita ja integroida ja jotka toimivat yhdessä, ja he haluavat täyttää kotia koskevat tulevat odotuksensa uusimmilla huipputekniikoilla.