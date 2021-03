EZVIZ se déploie en 2021 avec de nouvelles générations de produits, intégrant les technologies de pointe de la maison intelligente pour un plaisir de niveau supérieur et une tranquillité d'esprit au quotidien

En tant que leader mondial dans le domaine de la maison connectée, EZVIZ se positionne sur le marché européen avec un portefeuille de produits intégrés allant des caméras de sécurité aux sonnettes de porte intelligentes, en passant par l'éclairage intelligent et bien d'autres choses encore. L'entreprise fait preuve de compétitivité non seulement en matière d'innovation de produits, mais aussi dans la diversité de son offre. En réponse à la tendance du marché en 2021, EZVIZ déploie une année pleine d'émotions avec le lancement de multiples produits de haute technologie au cours du premier trimestre. Les nouveaux ajouts, tous dotés de capacités d'IA et de caractéristiques de produit de niveau supérieur, visent à accroître l'adoptabilité des produits dans un scénario d'application plus large, dans le cadre de besoins de consommation diversifiés.

Tout d'abord, EZVIZ élève le seuil des caméras de sécurité à haute performance en introduisant un groupe de nouveaux venus équipés d'une intelligence artificielle. Parmi ces nouvelles références, la toute première caméra d'extérieure motorisée C8C d'EZVIZ, et la caméra d'intérieure motorisée C6W. Les deux caméras sont conçues pour une surveillance intelligente à 360 degrés afin de couvrir tous les coins et recoins autour et à l'intérieur de l'habitation, et offrent un design compact et agréable qui s'intègre dans n'importe quel environnement. De plus, EZVIZ met à jour ses best-sellers C3W et C6C avec toutes les fonctionnalités pro - y compris une qualité vidéo améliorée et la détection humaine par IA - en ajoutant le C3W Pro et le C6CN Pro à la gamme.

Il est également intéressant de noter qu'EZVIZ réalise une avancée supplémentaire avec des caméras sur batterie sans fil pour une flexibilité ultime. Le BC1, qui surpasse largement ses concurrents en termes d'autonomie, peut fonctionner jusqu'à un an dans des conditions normales avec une seule charge complète, grâce à sa batterie rechargeable de 12900mAh.

"Nous sommes pleinement conscients qu'en Europe, la maison connectée n'est pas seulement une option, mais une nécessité croissante. De plus en plus de consommateurs sont à la recherche des meilleurs produits de leur catégorie pour des maisons plus faciles et plus sûres, et sont toujours intrigués par les avantages réels des hautes technologies dans leur vie quotidienne," a déclaré Alexandre Raguenet, directeur commercial d'EZVIZ France. "En 2021, nous avons fait de la stratégie une priorité pour compléter notre portefeuille de produits et pour apporter des capacités d'IA à toute la gamme de caméras."

Algorithme IA intégré pour la détection humaine, vision nocturne en couleur, haute résolution d'image jusqu'à 4MP, haute efficacité de compression vidéo sous H.265 - ce ne sont là que quelques-unes des technologies passionnantes présentées dans les produits. Voici plus d'informations sur la manière dont les nouveaux produits répondent aux attentes des utilisateurs en matière d'objets pour la maison intelligente :

Caméra d'extérieur motorisée C8C : Il s'agit d'une caméra tout-en-un qui enregistre, détecte et dissuade efficacement face aux besoins de sécurité des biens. Conçue pour relever les défis de la surveillance et de la protection en extérieur, la C8C est dotée de puissantes fonctions, notamment la surveillance panoramique, la détection des formes humaines à l'aide de l'IA, la vision nocturne en couleur et la défense active avec flash déclenchée par les événements.

Caméra d'intérieur motorisée C6W : Une caméra motorisée intelligente qui s'harmonise avec les intérieurs modernes par son aspect design tout en offrant une surveillance puissante et panoramique. La C6W peut automatiquement zoomer jusqu'à 4 fois pour capturer des détails en cas de détection de mouvements. Pour filtrer les alertes non pertinentes, le suivi à zoom automatique peut également être réglé sur "suivi humain uniquement".

Kit de caméra sur batterie BC1 : Un produit révolutionnaire conçu pour un placement simple en tout lieu et à tout moment. La caméra BC1, couplée à une station de base, garantit une très longue utilisation avec une seule charge de batterie. Elle hérite également des technologies de base d'EZVIZ en matière de vision nocturne en couleur, de conversation bidirectionnelle, de défense active et autres.

Caméra d'extérieur C3W Pro avec vision nocturne en couleur : Une mise à niveau de l'AI vers la C3W, le best-seller, et une tentative d'extension de la bien-aimée série extérieure C3 d'EZVIZ. La C3W Pro est équipée de multiples améliorations en matière de surveillance nocturne, de précision des alertes et de qualité vidéo. Elle permet la détection humaine grâce à un algorithme d'IA intégré, et la vision nocturne en couleur pour une imagerie colorée, même dans la nuit noire.

Caméra d'intérieur C6CN Pro avec fonction motorisée : Un must pour renforcer la sécurité intérieure à tous les niveaux. Elle améliore la précision des alertes grâce à l'IA avancée et la clarté des images en toutes circonstances grâce à des mises à niveau matérielles et logicielles - elle est équipée d'une lentille Starlight pour la surveillance en cas de faible luminosité, ainsi que de la technologie True-WDR pour mieux équilibrer la surexposition des images.

La disponibilité des produits peut varier selon les régions et les pays. Veuillez contacter un représentant EZVIZ local pour des informations détaillées.

