EZVIZ går ind i 2021 med nye generationer af produkter, der integrerer førende smart-teknologi i hjemmet for at skabe en helt ny slags nydelse og ro i hverdagen

Som førende på globalt plan inden for smarte hjem er EZVIZ gået ind på det europæiske marked med en integreret produktportefølje, der strækker sig fra sikkerhedskameraer og smarte dørklokker til smart belysning og mere. Virksomheden demonstrerer sin konkurrencedygtighed ikke blot inden for produktinnovation, men også ved sit mangesidige sortiment. Som et svar på markedstrenden i 2021 begynder EZVIZ et år fuldt af spænding med lanceringen af flere high-tech produkter i løbet af første kvartal. De nye produkter, der alle er udstyret med AI-capacitet og funktioner fra fremtiden, sigter mod at øge produkternes tilpasningsevne i en bredere applikationsscenarie baseret på kundernes mangesidige behov.

Først hæver EZVIZ barren for højtydende sikkerhedskameraer ved at introducere en række AI-drevne nyheder. Nyhederne omfatter EZVIZ' første udendørs pan/tilt-kamera C8C og det klodeformede roterende indendørskamera C6W. Begge kameraer er designet med henblik på 360-graders intelligent overvågning og dækker hvert et hjørne i husholdningen. De er udstyret med et opløftende kompakt design, der får dem til at passe ind i alle omgivelser. Derudover opgraderer EZVIZ sine storsælgende modeller C3W og C6C med prof-funktioner - herunder øget videokvalitet og AI-menneskesporing - ved at føje modellerne C3W Pro og C6CN Pro til sortimentet.

Bemærk også, at EZVIZ tager endnu et skridt med ledningsfri, batteridrevne kameraer for ekstrem fleksibilitet. Model BC1, der slår stort set alle konkurrenter, når det gælder batterilevetid, kan fungere i op til et år under normale omstændigheder med en fuld opladning takket været dets 12900 mAh genopladelige batteri.

"Vi er fuldt ud klar over, at smart living ikke blot er en mulighed i Europa, det er i stigende grad også en nødvendighed. Flere og flere forbrugere er på jagt efter de bedste produkter inden for sin klasse, som kan give dem enklere og mere trygge hjem, og forbrugerne er altid interesserede i at vide, hvordan ny teknologi kan gavne deres hverdag, " siger Nathan Gao, salgsdirektør i EZVIZ Nordics. "I 2021 har vi det som strategisk prioritet at komplettere vores sortiment yderligere og at tilføre AI-kapacitet til alle vores kameraer."

Indbyggede AI-algoritmer til menneskesporing, natsyn i farver, høj billedopløsning op til 4MP, høj videokomprimeringseffektivitet under H.265 - dette er blot nogle af de mange spændende nye teknologiske funktioner i produkterne. Her er mere information om, hvordan de nye produkter opfylder brugernes forventninger til smarte gadgets til hjemmet fra branchens førende spiller:

C8C udendørs pan/tilt-kamera: Et alt-i-et-kamera, som optager, sporer og afskrækker effektivt i forhold til dine behov for at sikre din ejendom. C8C er udformet til at overkomme udfordringer inden for udendørs overvågning og beskyttelse og har kraftfulde funktioner som panoramaovervågning, AI-drevet påvisning af menneskelig form, natsyn i farver og aktivt forsvar, der udløses af hændelser.

C6W indendørs pan/tilt-kamera : En smart globe, hvis behagelige design er i harmoni med moderne indretning, alt imens den leverer robust panaoramaovervågning. C6W kan automatisk zoome op til 4 gange for at få detaljerne med, når der spores bevægelse. For at sortere irrelevante alarmer bort, kan auto-zoomens sporingsfunktion også sættes til "udelukkende sporing af mennesker".

BC1 - batteridrevet kamerasæt : Et gennembrud for EZVIZ designet til enkel placering hvorsomhelst nårsomhelst. BC1, der er forbundet til en basestation, garanterer meget lang anvendelse på kun én opladning. Kameraet har også arvet EZVIZ' kerneteknologier i forhold til natsyn i farver, tovejskommunikation, aktivt forsvar og mere.

C3W Pro udendørs kamera med natsyn i farver: En AI-baseret opgradering af den storsælgende C3W, der udvider EZVIZ' elskede serie af C3-udendørskameraer. C3W Pro er udstyret med en lang række forbedringer i forhold til natovervågning, varslingsnøjagtighed og videokvalitet. Det giver menneskesporing understøttet med indbyggede AI-algoritmer og natsyn i farver for billeder i farver midt i den mørke nat.

C6CN Pro indendørs pan/tilt-kamera: Et must, hvis du vil øge din tryghed indendørs på alle niveauer. Det forbedrer reaktionsakkuratesse med avanceret AI og øger billedskarphed under alle forhold via opgraderinger af både hard- og software. Kameraet er udstyret med natlyslinse for overvågning ved begrænset lys samt true-WDR-teknologi for bedre korrektion af overeksponering af billeder.

Tilgængeligheden af dette produkt kan variere fra land til land. Kontakt venligst en lokal repræsentant for EZVIZ for yderligere oplysninger.

