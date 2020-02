Face à l'épidémie, TOJOY opte pour une option d'entreprise intelligente et promet qu'il n'y a aucune suppression d'emplois ou baisse de salaire

Lors de cette réunion, Ge Jun, le directeur général du conseil d'administration et PDG de TOJOY à l'international, a annoncé les dix mesures de secours en cas de catastrophe et d'autosurveillance prises par TOJOY. Il a annoncé qu'à partir du 4 février, TOJOY avait officiellement et définitivement mis en place un système de télétravail pour tous ses employés.

TOJOY a également promis qu'il n'y aurait aucune suppression d'emplois ou baisse de salaire pendant l'épidémie. Cette décision est à saluer, dans la mesure où les entreprises chinoises subissent des pressions en faveur de la reprise du travail. Tout le monde doit donc s'en réjouir au début de la nouvelle année chinoise face à cette situation d'épidémie.

Consciente de ce que nécessite un système de télétravail applicable à l'ensemble de l'entreprise, TOJOY a commencé à mettre au point son progiciel Smart Business avec des normes d'application de classe mondiale dès le tout début.

En 2016, TOJOY a fondé le TOJOY Network Technology Group chargé de créer la plateforme Smart Business. « TOJOY Smart Office » a été créé conjointement avec IBM, qui est réputé comme étant le plus grand fournisseur mondial de solutions de technologie de l'information et pour l'entreprise. Une équipe de plus de 500 grands talents, 3 années de recherche et de développement, et un investissement de plus de 200 millions de yuans ont été nécessaires pour créer le système « TOJOY Smart Business », qui prend aujourd'hui facilement en charge les 6 000 employés de TOJOY dans différents fuseaux horaires à travers le monde dans la mise en œuvre sans heurts de leur télétravail.

Aujourd'hui, de nombreuses PME sont confrontées à une situation difficile partout en Chine en raison de l'épidémie. C'est pour cette raison que TOJOY ouvrira gratuitement le « TOJOY Entrepreneur Cloud » aux membres agréés, afin de les aider à reprendre confiance et à « reprendre le travail en ligne » dès que possible.

Avec cette nouvelle, et avec la mise en œuvre du programme permanent de télétravail « Migratory Working System » pour tous ses employés, on voit bien que TOJOY ne tient pas seulement compte de la santé et de la sécurité de ses employés et partenaires, mais qu'elle a également observé la pression qui pèse sur d'autres entreprises pour reprendre le travail, et qu'elle n'a épargné aucun effort pour contribuer à la reprise d'opérations ordonnées dans toute l'économie et la société.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089494/TOJOY_Publishes_Ten_Measures.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089497/At_the_2020_New_Year_s_Online_Business_Kick_Off_Mobilization_Meeting__TOJOY_promised__no_layoffs__no.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.