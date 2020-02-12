Компания TOJOY представила рабочую модель Smart Business и пообещала своим сотрудникам воздержаться от увольнений и урезания зарплат на период эпидемии

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ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Feb 12, 2020, 20:26 ET

ПЕКИН (BEIJING), 13 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 4 февраля в 9:00 по местному времени 6 000 сотрудников компании TOJOY из 40 городов на 4 континентах приняли участие в уникальной онлайн-церемонии запуска бизнес-проекта. В ходе мероприятия компания представила свою новую модель удаленной онлайн-работы Smart Business на период эпидемии коронавируса.

TOJOY publishes Ten Measures for ensuring staff and customer safety
TOJOY publishes Ten Measures for ensuring staff and customer safety
At the 2020 New Year's Online Business Kick-Off Mobilization Meeting, TOJOY promised "no layoffs, no salary cuts, and to share the fate of all employees"
At the 2020 New Year's Online Business Kick-Off Mobilization Meeting, TOJOY promised "no layoffs, no salary cuts, and to share the fate of all employees"
TOJOY publishes Ten Measures for ensuring staff and customer safety At the 2020 New Year's Online Business Kick-Off Mobilization Meeting, TOJOY promised "no layoffs, no salary cuts, and to share the fate of all employees"

Исполнительный председатель правления и международный директор TOJOY Гэ Цзюнь (Ge Jun) познакомил участников церемонии с "Десятью мерами по самопомощи и содействию пострадавшим от эпидемии". Г-н Гэ объявил, что начиная с 4 февраля весь штат персонала TOJOY официально переходит на постоянный режим удаленной работы.

Компания пообещала своим сотрудникам воздержаться от увольнений и урезания зарплат на время эпидемии. Этот шаг заслуживает особого одобрения, учитывая те сложности, с которыми сегодня сталкиваются китайские предприятия, желающие продолжить работу. Таким образом предприятие дать всем своим сотрудникам повод для праздника в этот новогодний сезон, который в этом году совпал со вспышкой опасного и неизученного до конца заболевания.

Хорошо понимая, чего потребует удаленная модель работы всего персонала компании, TOJOY с самых первых дней своего существования приступила к разработке собственного комплекса инструментов Smart Business, отвечающего лучшим мировым стандартам.

В 2016 году компания учредила TOJOY Network Technology Group, специалисты которой должны были разработать платформу Smart Business.  Совместно с крупнейшим в мире провайдером ИКТ и бизнес-решений, компанией IBM был создан "смарт-офис TOJOY". Система "TOJOY Smart Business" стала результатом упорного 3-летнего труда команды из более чем 500 экспертов и инвестиций в размере свыше 200 млн юаней. И сегодня эта система способна с легкостью поддерживать удаленную работу 6 000 сотрудников компании в различных часовых поясах по всему миру.

В связи с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией многие китайские предприятия малого и среднего бизнеса столкнулись с множеством сложных проблем. По этой причине компания TOJOY планирует открыть сертифицированным участникам бесплатный доступ к платформе "TOJOY Entrepreneur Cloud". Этот шаг призван помочь коллегам и партнерам компании вновь обрести уверенность в себе и как можно скорее перейти на "онлайн-режим работы".

Эта инициатива, а также решение о внедрении постоянной модели удаленной работы всего штата персонала (так называемой "мигрирующей рабочей системы") наглядно cвидетельствуют, что TOJOY не только заботится о здоровье и безопасности своих сотрудников и партнеров, но и стремится сделать все возможное для восстановления нормального рабочего процесса в экономике и обществе на фоне тех сложностей, с которыми сегодня сталкиваются предприятия КНР.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089494/TOJOY_Publishes_Ten_Measures.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089497/At_the_2020_New_Year_s_Online_Business_Kick_Off_Mobilization_Meeting__TOJOY_promised__no_layoffs__no.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

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Компания TOJOY представила рабочую модель Smart Business и пообещала своим сотрудникам воздержаться от увольнений и урезания зарплат на период эпидемии

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Feb 12, 2020, 20:26 ET