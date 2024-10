FAÇONNER L'AVENIR DE L'ENTRAÎNEMENT - LES MILLS ET ADIDAS ORGANISENT UN « FITNESS RAVE » À BERLIN POUR LES ATHLÈTES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

En donnant vie à l'énergie de la boîte de nuit emblématique de la ville, LES MILLS LIVE BERLIN présenté avec adidas, a rassemblé des milliers de fans d'entraînement pour un « fitness rave » dans la salle légendaire de Kraftwerk les 19 et 20 octobre.

BERLIN, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le week-end dernier (19-20 octobre), Les Mills et adidas ont uni leurs forces pour présenter leur vision commune de l'avenir du fitness à l'occasion de LES MILLS LIVE BERLIN - inspirant les communautés d'entraînement par le biais de séances d'entraînement à haute intensité et insufflant au festival de renommée mondiale l'énergie de la boîte de nuit emblématique de Berlin pour une « rave fitness » unique en son genre.

Avec plus de 3 000 participants, l'expérience a connecté la communauté du fitness grâce à des expériences d'entraînement innovantes et joyeuses qui rassemblent le meilleur de la technologie, de la culture, de la musique, des entraîneurs et des produits adidas de haute performance pour soutenir les fans de fitness à chaque étape de leur parcours d'entraînement.

L'événement a présenté divers éléments de cette vision de l'avenir de l'entraînement, allant d'un entraînement VR immersif utilisant une technologie de pointe, à la Playground and Recovery Rave, qui a offert aux athlètes un point de vue différent sur la récupération en se secouant au son de l'incroyable liste d'artistes musicaux de Les Mills. Les invités ont également pu assister à un spectacle spécial de la remarquable Kaleena Zanders, ainsi qu'à un spectacle de type Sunday Service avec Noah Slee et la chorale berlinoise A Song For You, ce qui a ajouté encore un peu plus de joie et d'énergie à ce week-end.

LES MILLS PILATES a également été dévoilé à Berlin, marquant la première fois que le nouveau programme a été expérimenté par la communauté mondiale de fitness Les Mills et adidas. Mélangeant chorégraphie magique, musique hypnotique et dernière science de l'exercice, le programme de 45 minutes est conçu pour améliorer la force et l'endurance du tronc, la mobilité et le bien-être général. Sous la direction experte de leur entraîneur, les participants développent une technique et un contrôle autour de mouvements lents et simples. Des recherches menées par une équipe d'experts de l'université canadienne of the Fraser Valley ont montré que les participants au LES MILLS PILATES ont vu leur endurance abdominale augmenter de 61 % après seulement huit semaines.

En complément des nombreuses séances d'entraînement Les Mills proposées à LES MILLS LIVE Berlin - et dans le cadre de l'engagement d'adidas à aider chaque membre de la communauté d'entraînement à réaliser sa force - la collaboration a mis en avant plusieurs produits d'entraînement adidas de haute performance. Porté par les entraîneurs Les Mills, le Dropset 3 combine un certain nombre de caractéristiques technologiques, telles que la paroi latérale en TPU et la construction geoFit pour une stabilité accrue lors d'entraînements de force à haute intensité tels que LES MILLS CEREMONY. La collection de vêtements Optime a mis le confort à l'honneur grâce à son tissu extensible dans les quatre sens et à la technologie LYCRA SPORT, offrant un ajustement seconde peau lors des séances d'entraînement telles que LES MILLS PILATES et LES MILLS SHAPES.

L'ambition commune de servir et d'inspirer la communauté des formateurs a été à la base du week-end dernier. Quels que soient leurs objectifs ou l'endroit où ils se trouvent dans le monde, Les Mills et adidas cherchent à rendre les programmes et les expériences de fitness plus agréables par le biais d'espaces numériques et en personne, en connectant les gens en mettant l'accent sur les avantages mentaux et physiques de l'entraînement.

Les entraînements Les Mills sont disponibles dans 22 000 salles de sport à travers le monde et via l'application d'entraînement LES MILLS+, offrant aux athlètes un accès, une valeur et une récompense grâce à de généreuses réductions pour les membres d'adiClub. Les membres peuvent également débloquer des points adiClub échangeables à chaque séance d'entraînement Les Mills. La tournée mondiale LES MILLS LIVE 2024 se poursuit après Berlin et devrait traverser d'autres régions d'Europe, notamment Madrid, Athènes et Chypre, puis Riyad.

À propos d'adidas

adidas est un leader mondial dans l'industrie des articles de sport. Basée à Herzogenaurach (Allemagne), la société emploie plus de 59 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros en 2023.

A propos de Les Mills

Les Mills est le leader mondial du fitness en groupe et le créateur de plus de 25 programmes, dont BODYPUMP™ et BODYCOMBAT™. Les Mills sont dispensés par 130 000 instructeurs certifiés dans 22 000 salles de sport à travers 100 pays, ainsi que via la plateforme de streaming LES MILLS+ et la réalité virtuelle (VR). La société a été fondée par Les Mills, un quadruple champion olympique qui a ouvert sa première salle de sport en 1968 avec l'ambition de mettre l'entraînement des sportifs de haut niveau à la portée du plus grand nombre.

À propos du partenariat

LES MILLS LIVE BERLIN présenté avec adidas a marqué la dernière étape du partenariat entre les deux puissances sportives, qui a été lancé en janvier 2023. Depuis, les deux marques ont lancé la plus grande série d'événements d'entraînement en groupe au monde, dévoilé de nouvelles séances d'entraînement innovantes et créé un réseau mondial de 1 000 athlètes sponsorisés pour représenter le partenariat et présenter les derniers produits et initiatives. Ils ont également créé un programme d'encouragement pionnier, « Earn & Burn », qui permet à leurs communautés de gagner des récompenses et des produits adidas lorsqu'elles effectuent des séances d'entraînement Les Mills.

