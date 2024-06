Fahrerloser Minibus auf den Sandplätzen von Roland-Garros

PARIS, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Renault, Premiumpartner von Roland-Garros, und der französische Tennisverband (FTT) stellen gemeinsam mit WeRide, einem weltweit führenden Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, einen fahrerlosen L4-Minibus-Shuttleservice für das Grand-Slam-Tennisturnier auf dem roten Sandplatz bereit.

Dieser Meilenstein unterstreicht die globale Führungsrolle von WeRide im Bereich des autonomen Fahrens mit seiner starken technologischen Grundlage und seiner umfangreichen Betriebserfahrung, die das Vertrauen und die Anerkennung auf dem internationalen Markt weiter stärkt.

(WeRide Robobus at Roland-Garros)

Der fahrerlose Minibus L4 in Roland-Garros transportiert die Fahrgäste vom Parkplatz P2 (am Rande des Bois de Boulogne) zum Roland-Garros-Stadion. Nach den Spielen fährt der fahrerlose Minibus L4 vom Roland-Garros-Stadion entweder zur Porte d'Auteuil oder zurück zum Parkplatz P2. Die gesamte Shuttle-Strecke ist etwa 5 km lang und dauert etwa 12 Minuten. VIPs und Medienvertreter können bequem nahegelegene Haltestellen auswählen, um sich zum Einsteigen anzustellen. Die Betriebszeit ist vom 26. Mai bis 9. Juni, zwischen 11:00 und 19:00 Uhr.

WeRide Robobus ist der weltweit erste vorgefertigte autonom fahrende Roboterbus, der kommerziell in großem Maßstab eingesetzt wird. Das Fahrzeug verfügt über die von WeRide selbst entwickelte autonome Fahrsoftware und -hardware, die perfekt auf den Bedarf des öffentlichen Nahverkehrs an einer kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Transformation abgestimmt ist. Es bietet autonome Shuttle-Dienste in verschiedenen Szenarien an, darunter offene städtische Straßen, Flughäfen, Ferienorte und beliebte Touristenorte. Bis heute ist der WeRide Robobus in fast 30 Städten weltweit vertreten und ist damit das Flaggschiff von WeRide und ein Eckpfeiler der globalen Marktexpansion.

Der Gründer und Geschäftsführer von WeRide, Tony Han, erklärte:„Wir sind sehr dankbar für die starke Unterstützung durch unseren strategischen Investor, die Renault Gruppe. Die Einführung des Robobus-Shuttles in Roland-Garros ist der erste Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen mit der Renault-Gruppe zur Förderung eines kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehrs mit autonomem Fahren. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Strategie von WeRide und markiert unseren offiziellen Eintritt in den europäischen Markt. In Zukunft werden wir mit Renault zusammenarbeiten, um den Nutzern in Europa sichere, komfortable und umweltfreundliche autonome öffentliche Verkehrsdienste anzubieten."

Langfristiges Ziel der Renault Gruppe und WeRide ist es, gemeinsam eine lokalisierte Version des fahrerlosen Minibusses L4 für den öffentlichen Nahverkehr zu entwickeln, die den Anforderungen und Standards des europäischen Marktes entspricht. Es wird geschätzt, dass die kommerzielle Nachfrage nach fahrerlosen Kleinbussen im europäischen öffentlichen Nahverkehr in den kommenden Jahren mehrere tausend Einheiten pro Jahr erreichen wird.

Am 15. Mai veranstaltete die Renault Gruppe eine Pressekonferenz in Paris, um ihre Strategie für autonomes Fahren vorzustellen, die sich auf den öffentlichen Verkehr konzentriert, um die Nachfrage nach kohlenstoffarmen Verkehrsmitteln auf dem europäischen Markt zu decken.

Informationen zu WeRide

WeRide wurde 2017 gegründet und ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen, das autonome Fahrtechnologien von Level 2 bis Level 4 entwickelt. WeRide ist das einzige Technologieunternehmen der Welt, das über Genehmigungen für fahrerlose Fahrzeuge in China, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur verfügt und autonomes Fahren in mehr als 30 Städten in 7 Ländern der Welt erforscht, testet und betreibt, mit Niederlassungen in Guangzhou, Peking, Shanghai, Shenzhen sowie San Jose, Abu Dhabi, Singapur, Stuttgart usw. WeRide hat eine selbstfahrende Flotte für mehr als 1.600 Tage betrieben.

WeRide hat sich zum Ziel gesetzt, sichere und zuverlässige fahrerlose Lösungen zu entwickeln, um Mobilität und Transport sicherer, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Als Pionier im Bereich der autonomen Fahrtechnologien und -anwendungen hat WeRide den höchsten Umsatz aller Akteure in dieser Branche und bietet einen umfassenden Produktmix aus Robotaxi, Robobus, Robovan, Robosweeper und Advanced Driving Solution, der intelligente Dienstleistungen in den Bereichen Online-Ride-Hailing, On-Demand-Transport, urbane Logistik, Umweltsanierung und Advanced Driving Solution bereitstellt.

WeRide verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Kommerzialisierung und Betrieb von autonomen Fahrzeugen und ist Partnerschaften mit renommierten globalen OEMs und Tier1 eingegangen, darunter die Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, die Yutong Group, die GAC Group, BOSCH usw.

WeRide wurde in der vom Fortune-Magazin veröffentlichten Liste „Change the World 2023" auf Platz 8 gewählt.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Offizielle Website: WeRide.ai

Twitter/X: WeRide.ai

Youtube: WeRideAI

Linkedin: WeRide

Medium: WeRide.ai

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2430669/image.jpg