Un minibus sans chauffeur investit les courts en terre battue de Roland-Garros

PARIS, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Renault, partenaire premium de Roland-Garros, et la Fédération Française de Tennis (FFT), en collaboration avec WeRide, entreprise leader mondial de la technologie de conduite autonome, fournissent un service de navette minibus L4 sans chauffeur pour ce tournoi de tennis du Grand Chelem sur terre battue.

(WeRide Robobus at Roland-Garros)

Cette étape souligne le leadership mondial de WeRide dans le domaine de la conduite autonome grâce à ses solides bases technologiques et à sa vaste expérience opérationnelle, ce qui lui permet de gagner encore plus de confiance et de reconnaissance sur le marché international.

Le service de navette minibus L4 sans chauffeur à Roland-Garros transporte les passagers du parking P2 (situé à la périphérie du Bois de Boulogne) au stade Roland-Garros. Après les matchs, le minibus L4 sans chauffeur quitte le stade Roland-Garros pour rejoindre la place de la porte d'Auteuil ou retourner au parking P2. L'itinéraire complet de la navette fait environ 5 km et dure environ 12 minutes. Les VIP et les représentants des médias peuvent choisir les arrêts les plus proches pour monter à bord. La navette sera en service du 26 mai au 9 juin, entre 11 heures et 19 heures.

WeRide Robobus est le premier robot bus à conduite autonome au monde à être déployé commercialement à grande échelle. Il est équipé du logiciel et du matériel de conduite autonome entièrement développés par WeRide, qui répondent parfaitement à la demande de transformation durable et à faible émission de carbone des transports publics mondiaux. Il propose des services de navettes autonomes dans différents scénarios, notamment sur les routes urbaines, dans les aéroports, dans les stations balnéaires et dans les sites touristiques les plus populaires. À ce jour, WeRide Robobus est présent dans près de 30 villes à travers le monde, ce qui en fait le produit phare de WeRide et la pierre angulaire de son expansion sur le marché mondial.

Tony Han, fondateur et PDG de WeRide, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants au Groupe Renault, notre investisseur stratégique, pour le soutien qu'il nous apporte. Le lancement du service de navettes Robobus à Roland-Garros marque la première étape de nos efforts conjoints avec le Groupe Renault pour promouvoir les transports publics à faible émission de carbone grâce à la conduite autonome. Il s'agit également d'une autre étape importante dans la stratégie internationale de WeRide, qui marque notre entrée officielle sur le marché européen. À l'avenir, nous collaborerons avec Renault pour proposer des services de transport public autonome sûrs, confortables et écologiques aux utilisateurs en Europe. »

L'objectif à long terme du Groupe Renault et de WeRide est de développer conjointement une version localisée du minibus L4 sans chauffeur pour le secteur du transport public qui réponde aux besoins et aux normes du marché européen. On estime que dans les années à venir, la demande commerciale de minibus sans chauffeur dans le secteur des transports publics européens atteindra plusieurs milliers d'unités par an.

Le 15 mai, le Groupe Renault a tenu une conférence de presse à Paris pour partager sa stratégie de conduite autonome, en se concentrant sur le secteur des transports publics afin de répondre à la demande de déplacements à faible émission de carbone sur le marché européen.

À propos de WeRide

Fondée en 2017, WeRide est une entreprise mondiale de premier plan, en phase commerciale, qui développe des technologies de conduite autonome du niveau 2 au niveau 4. WeRide est la seule entreprise technologique au monde à détenir des permis de conduire sans chauffeur en Chine, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et à Singapour, menant des activités de R&D, des tests et des opérations de conduite autonome dans plus de 30 villes de sept pays à travers le monde, avec des bureaux à Guangzhou, Pékin, Shanghai, Shenzhen, ainsi qu'à San Jose, Abou Dabi, Singapour, Stuttgart, etc. WeRide a exploité une flotte de véhicules autonomes pendant plus de 1 600 jours.

WeRide vise à développer des solutions sans conducteur sûres et fiables pour rendre la mobilité et le transport plus sûrs, plus abordables et plus accessibles. En tant que pionnier des technologies et applications de conduite autonome, WeRide a les revenus les plus élevés parmi tous les acteurs de cette industrie, offrant une gamme complète de produits tels que les robots taxis, les robots bus, les robots balayeurs et les solutions de conduite avancée, fournissant des services intelligents dans les domaines du covoiturage en ligne, du transport à la demande, de la logistique urbaine, de l'assainissement de l'environnement et des solutions de conduite avancée.

Forte d'une riche expérience en matière de R&D, de commercialisation et d'exploitation de la conduite autonome, WeRide a noué des partenariats avec des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des entreprises de niveau 1 de renom, notamment l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le groupe Yutong, le groupe GAC, BOSCH, etc.

WeRide a été classée 8e sur la liste 2023 Change the World publiée par le magazine Fortune.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2430669/image.jpg