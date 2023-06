ROMA, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/-- Não há mais segredo quanto aos vencedores da edição XXVII do Fair Play Menarini International Awards, que ocorre anualmente. Nesta manhã, no CONI Hall of Honour, foi realizada uma coletiva de imprensa para apresentar a edição de 2023 da premiação, que ocorrerá entre 3 e 5 de julho em Florença e Fiesole. Na presença de Giovanni Malagò, presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI), a Fair Play Menarini Foundation revelou a lista dos vencedores deste ano a ser comemorada no evento que promove os valores de ética, lealdade e respeito através do exemplo de lendas do esporte italiano e internacional desde 1997.

CONI, Press Conference to present the XXVII edition of the Fair Play Menarini International Awards CONI, Press Conference to present the XXVII edition of the Fair Play Menarini International Awards

Mais uma vez este ano, o evento reunirá campeões de talento indiscutível que também personificam os mais nobres princípios do esporte. O futebol será representado por três gigantes: Javier Zanetti, capitão histórico da Inter, Marcelo Bielsa, novo treinador do Uruguai, e Antonio Cabrini, ex-campeão mundial e treinador. Demonstrando o fair play na natação estão o ídolo subáquatico Massimiliano Rosolino e a campeã paralímpica Giulia Ghiretti. Os atletas de esportes de inverno a serem homenageados são as estrelas do esqui alpino e do biatlo, Deborah Compagnoni e Lisa Vittozzi, respectivamente, enquanto os vencedores dos esportes coletivos são "El General", campeão da NBA Luis Alberto Scola Balvoa, e a ex-técnica da seleção feminina iraniana de vôlei, Alessandra Campedelli. Para a esgrima, a excepcional Elisa di Francisca será reconhecida, além da atleta de atletismo Larissa Iapichino, que triunfou no salto em distância no último Golden Gala. Por último, o prêmio fair play de Jornalismo esportivo deste ano será para o recém-nomeado diretor da Rai Sport, Jacopo Volpi.

"Estamos muito satisfeitos em sediar a apresentação da edição XXVII desse Prêmio, que está cada vez mais se tornando parte da herança do esporte italiano — declarou Giovanni Malagò, presidente doComitê Olímpico Nacional Italiano (CONI). Parabéns à Fair Play Menarini Foundation por seu compromisso em continuar a tradição deste evento: ao longo dos anos, eu vi como ele se desenvolveu e como os premiados estão orgulhosos, graças ao significado do prêmio em si. A ideia de introduzir na premiação um reconhecimento para jovens atletas é uma prova do progresso da premiação e dos horizontes que ela agora abrange".

Uma delegação de embaixadores da Fair Play Menarini que receberam o prêmio em edições anteriores também participará dos eventos de julho. Entre eles, o velocista Tommie Smith, um símbolo na luta contra a discriminação racial, Edwin Moses, quatro vezes recordista mundial nos 400 m com barreiras, bem como a "Divine", Federica Pellegrini. O famoso inovador do futebol, Arrigo Sacchi, e o ícone da equipe de futebol Fiorentina, Giancarlo Antognoni, também participarão. Além disso, o evento celebrará Pietro Mennea, premiado na edição de 2003. Sua esposa, Manuela Olivieri, aceitará essa honra.

Juntamente com os campeões mais experientes estão três jovens atletas, Mariaclotilde Adosini, Emilia Rossatti e Giorgio Pietro Torrisi, que hoje, durante a coletiva de imprensa da CONI, receberam o Fair Play Menarini Award na categoria "Fair Play de Jovens Atletas (Fair Play Young Athletes)". Por fim, o Prêmio Especial Fiamme Gialle (Chamas Amarelas) de "Estúdio e Esporte" ("Studio and Sport") também foi anunciado e o premiado, o nadador Gianluca Gensini, receberá seu prêmio em Florença, no próximo dia 27 de junho.

"Os prêmios foram enriquecidos com a introdução da nova categoria de 'Jovens Atletas', comentou Cosimo Guccione, conselheiro de políticas esportivas e para jovens no município de Florença. "Oesporte é o terceiro campo de ensino mais importante, seguindo o ambiente familiar e a escola: se quisermos causar impacto nas gerações futuras, é importante instruí-las sobre o compartilhamento, a irmandade, a solidariedade e o respeito de uns pelos outros. Ensinar o fair play é como ensinar educação cívica ".

A cidade de Florença sediará os dois primeiros eventos do Fair Play Menarini International Awards. Na segunda-feira, 3 de julho, na Piazza della Signoria, o evento será oficialmente aberto com o talk show "The Champions tell Your Stories", organizado por Ivan Zazzaroni e transmitido ao vivo pela RTV38. Um jantar de gala tradicional será realizado na Piazzale Michelangelo na terça-feira, 4 de julho, enquanto a cerimônia de premiação será realizada pela primeira vez em Fiesole, na quarta-feira, 5 de julho, no cenário que evoca o teatro romano.

"Estamos muito orgulhosos de receber em nosso município grandes lendas do esporte e modelos de lealdade competitiva", comentou Anna Ravoni, prefeita de Fiesole. "Estou convencida de que todos os participantes desfrutarão de uma noite inesquecível que celebra os valores honrosos do esporte que o Fair Play Menarini International Awards promove há anos".

Uma dupla surpresa musical aguarda o público: o Teatro Romano receberá as inconfundíveis vozes de Neri per Caso, seguindo-se à banda de swing Papillon. O evento será apresentado por Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano e transmitido no dia seguinte pela Sportitalia.

"As histórias de vida dos vencedores e embaixadores do Fair Play Menarini Awards são exemplos para todos, não apenas para aqueles que fazem do esporte sua carreira ", dizem Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do conselho da Fair Play Menarini Foundation. "Esperamos que, particularmente, as gerações mais jovens possam encontrar inspiração nos gestos e comportamentos leais desses excepcionais campeões e adotá-los na formação de seu próprio futuro".

Abaixo estão os vencedores e categorias do XXVII Menarini International Fair Play Awards:

JAVIER ZANETTI , na categoria "Figura Lendária" ("Legendary Figure")

, na categoria "Figura Lendária" ("Legendary Figure") DEBORAH COMPAGNONI, na categoria "Fair Play na Carreira" ("Career Fair Play")

ALESSANDRA CAMPEDELLI , na categoria "Os Valores Sociais do Esporte" ("The Social Values of Sport")

, na categoria "Os Valores Sociais do Esporte" ("The Social Values of Sport") ANTONIO CABRINI , na categoria Prêmio Especial Paolo Rossi de "Modelo de Conduta" ("Role Model Paolo Rossi Special Prize")

, na categoria Prêmio Especial Paolo Rossi de "Modelo de Conduta" ("Role Model Paolo Rossi Special Prize") ELISA DI FRANCISCA , na categoria "Esporte e Coragem" ("Sport and Courage")

, na categoria "Esporte e Coragem" ("Sport and Courage") GIULIA GHIRETTI , na categoria SUSTENIUM Energia e Coração "Esporte Além do Esporte" ("Sport Beyond Sport SUSTENIUM Energy and Heart")

, na categoria SUSTENIUM Energia e Coração "Esporte Além do Esporte" ("Sport Beyond Sport SUSTENIUM Energy and Heart") LARISSA IAPICHINO , na categoria " Um Sorriso para a Vida" ("A Smile for Life")

, na categoria " para a Vida" ("A Smile for Life") MASSIMILIANO ROSOLINO , na categoria "Promoção do Esporte" ("Sport Promotion")

, na categoria "Promoção do Esporte" ("Sport Promotion") LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, na categoria "Fair Play"

LISA VITTOZZI , na categoria "Fair Play e o Meio Ambiente" ("Fair Play and the Environment")

, na categoria "Fair Play e o Meio Ambiente" ("Fair Play and the Environment") JACOPO VOLPI, na categoria Prêmio Especial Franco Lauro "Narrando Emoções" ("Narrating Emotions Special Prize Franco Lauro")

MARCELO BIELSA , na categoria "Gesto de Fair Play" ("Gesture of Fair Play")

, na categoria "Gesto de Fair Play" ("Gesture of Fair Play") MARIACLOTILDE ADOSINI, na categoria "Fair Play de Jovens Atletas" ("Fair Play Young Athletes")

EMILIA ROSSATTI , na categoria "Fair Play de Jovens Atletas" ("Fair Play Young Athletes")

, na categoria "Fair Play de Jovens Atletas" ("Fair Play Young Athletes") GIORGIO PIETRO TORRISI , na categoria "Fair Play de Jovens Atletas" ("Fair Play Young Athletes")

, na categoria "Fair Play de Jovens Atletas" ("Fair Play Young Athletes") GIANLUCA GENSINI , na categoria Prêmio Especial Fiamme Gialle (Chamas Amarelas) de "Estúdio e Esporte" ("Studio and Sport" Special Prize Fiamme Gialle)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2105124/Menarini_International_Awards_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2105126/Menarini_International_Awards_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2053421/XXVII_Edition_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite