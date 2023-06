Les noms des lauréats de la XXVII édition des Fair Play Menarini International Awards sont révélés au CONI

ROME, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les noms des lauréats de la XXVIIe édition des Fair Play Menarini International Awards ont été dévoilés. Ce matin, dans la salle d'honneur du CONI, une conférence de presse a été organisée pour présenter l'édition 2023 des prix, qui doit se tenir du 3 au 5 juillet à Florence et Fiesole. En présence de Giovanni Malagò, président du Comité olympique national italien (CONI), la Fair Play Menarini Foundation a dévoilé la liste des lauréats de cette année. Ils seront honorés lors de l'événement qui a promu les valeurs d'éthique, de loyauté et de respect via l'exemple des légendes du sport italien et international depuis 1997.

Cette année encore, l'événement réunira des champions de talent incontesté qui incarnent également les principes les plus nobles du sport. Le football sera représenté par trois géants : Javier Zanetti, le capitaine historique de l'Inter, Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur de l'équipe uruguayenne, et l'ancien champion du monde et entraîneur Antonio Cabrini. L'idole du monde aquatique Massimiliano Rosolino et la championne paralympique Giulia Ghiretti font preuve de fair-play en natation. Les athlètes de sports d'hiver à l'honneur sont Deborah Compagnoni et Lisa Vittozzi, respectivement stars du ski alpin et du biathlon, tandis que les gagnants des sports d'équipe sont « El General », le champion de la NBA Luis Alberto Scola Balvoa, et l'ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine iranienne de volleyball, Alessandra Campedelli. Pour l'escrime, la remarquable Elisa di Francisca sera honorée, en plus de l'athlète Larissa Iapichino, qui a triomphé au saut en longueur au dernier Gala d'or. Enfin, le prix du fair-play pour le journalisme sportif sera remis cette année au nouveau directeur de Rai Sport, Jacopo Volpi.

« Nous sommes ravis d'accueillir la XXVIIe édition de remise de ces prix, qui font de plus en plus partie de l'héritage du sport italien - a déclaré Giovanni Malagò, président du Comité olympique national italien (CONI). Félicitations à la Fair Play Menarini Foundation pour son engagement à poursuivre la tradition de cet événement : au fil des ans, j'ai vu comment il a évolué et à quel point les lauréats sont fiers d'être récompensés, en raison de la signification du prix. L'idée d'associer les prix à une forme de reconnaissance des jeunes athlètes témoigne de la façon dont les prix ont évolué et des horizons qu'ils ouvrent désormais ».

Une délégation d'ambassadeurs du Fair Play Menarini, lauréats du prix lors des éditions précédentes, participera également aux événements de juillet. Parmi eux figurent le sprinteur Tommie Smith, symbole de la lutte contre la discrimination raciale, Edwin Moses, quatre fois détenteur du record du monde du 400 m haies, ainsi que la « divine » Federica Pellegrini. Le célèbre innovateur de football Arrigo Sacchi et l'icône de la Fiorentina, Giancarlo Antognoni, participeront également. En outre, l'événement commémorera la mémoire de Pietro Mennea, récompensé lors de l'édition 2003. Son épouse, Manuela Olivieri, acceptera cet honneur.

Aux côtés des champions plus expérimentés se trouvent trois jeunes athlètes, Mariaclotilde Adosini, Emilia Rossatti et Giorgio Pietro Torrisi, qui ont reçu aujourd'hui, lors de la conférence de presse au CONI, le Fair Play Menarini Award dans la catégorie dédiée aux jeunes sportifs faisant preuve de fair-play. Enfin, le nom du lauréat du Prix spécial Fiamme Gialle Studio e Sport (Étude et sport) a également été annoncé. Il est décerné au nageur Gianluca Gensini, qui le recevra à Florence, le 27 juin prochain.

« Les prix ont été enrichis par l'introduction de la nouvelle catégorie dédiée aux jeunes sportifs », a commenté Cosimo Guccione, conseiller pour les politiques sportives et de la jeunesse dans la municipalité de Florence. « Le sport est le troisième domaine d'enseignement en importance, après l'environnement familial et l'école : si nous voulons avoir un impact sur les générations futures, il est important d'éduquer la jeunesse et de la sensibiliser au partage, à la fraternité, à la solidarité et au respect mutuel. Enseigner le fair-play, c'est comme enseigner l'éducation civique. »

La ville de Florence accueillera les deux premiers événements des Fair Play Menarini International Awards. Le lundi 3 juillet sur la Piazza della Signoria, l'événement sera ouvert officiellement avec le talk-show I campioni si raccontano (Les champions racontent leur histoire), animé par Ivan Zazzaroni et diffusé en direct sur RTV38. Un dîner de gala traditionnel aura lieu au Piazzale Michelangelo le mardi 4 juillet tandis que la cérémonie de remise des prix se tiendra pour la première fois à Fiesole, le mercredi 5 juillet, dans le cadre évocateur du Théâtre romain.

« Nous sommes très fiers d'accueillir dans notre municipalité de grandes légendes du sport et des modèles de loyauté compétitive », a commenté Anna Ravoni, maire de Fiesole. « Je suis convaincue que tous les participants vivront une soirée inoubliable qui célèbre les valeurs honorables du sport et dont les Fair Play Menarini International Awards font la promotion depuis des années ».

Une double surprise musicale attend le public : le Théâtre Romain accueillera les voix incomparables de Neri per Caso, à la suite du groupe de swing Papillon. L'événement sera animé par Lorenzo Dallari et Rachele Sangiuliano, et diffusé le lendemain sur Sportitalia.

« Les histoires de vie des lauréats et ambassadeurs des Fair Play Menarini Awards sont des exemples pour tous, pas uniquement pour ceux qui font du sport leur carrière », déclarent Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fair Play Menarini Foundation. « Nous espérons que les jeunes générations en particulier trouveront de l'inspiration dans les gestes et les comportements loyaux de ces champions exceptionnels et les adopteront pour façonner leur propre avenir ».

Les catégories et les lauréats des XXVII Menarini International Fair Play Awards sont :

· JAVIER ZANETTI, catégorie « Personaggio mito » (Figure légendaire)

· DEBORAH COMPAGNONI, catégorie « Carriera Fair Play » (Carrière dans le fair-paly)

· ALESSANDRA CAMPEDELLI, catégorie « I valori sociali dello sport » (Les valeurs sociales du sport)

· ANTONIO CABRINI, catégorie « Prix spécial Paolo Rossi Modello per i giovani » (Modèle pour les jeunes)

· ELISA DI FRANCISCA, catégorie « Sport e coraggio » (Sport et courage)

· GIULIA GHIRETTI, catégorie « SUSTENIUM Energia e Cuore - Lo sport oltre lo sport » (SUSTENIUM Énergie et cœur - Le sport au-delà du sport)

· LARISSA IAPICHINO, catégorie « Un sorriso per la vita » (Un sourire pour la vie)

· MASSIMILIANO ROSOLINO, catégorie « Promozione dello sport » (Promotion du sport)

· LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, catégorie « Fair Play »

· LISA VITTOZZI, catégorie « Fair Play e Ambiente » (Fair-play et environnement)

· JACOPO VOLPI, catégorie « Prix spécial Franco Lauro Narrare le emozioni » (Parler des émotions)

· MARCELO BIELSA, catégorie « Il Gesto » (Geste de fair-play)

· MARIACLOTILDE ADOSINI, catégorie « Giovani » (Jeunes sportifs et fair-play)

· EMILIA ROSSATTI, catégorie « Giovani » (Jeunes sportifs et fair-play)

· GIORGIO PIETRO TORRISI, catégorie « Giovani » (Jeunes sportifs et fair-play)

· GIANLUCA GENSINI, catégorie « Prix spécial Fiamme Gialle Studio e Sport » (Étude et sport)

