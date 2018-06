FairCom lança o banco de dados c-treeEDGE IoT

O c-treeEDGE é uma solução de banco de dados de alta velocidade para a Internet das Coisas (IoT), com uma tecnologia única que facilita o gerenciamento de dados de alto desempenho, com todos os recursos, quando operando em gateways de IoT e IIoT, e nos menores dispositivos de borda. Ele tem um pequeno footprint de 37 MB, mas é poderoso o suficiente para hospedar dados de milhares de sensores. O c-treeEDGE IoT suporta comunicação MQTT nativa, bem como integração com Node-RED e REST API. Ele opera nativamente em múltiplos sistemas operacionais de borda: Raspbian (Raspberry Pi), Windows IoT, Android e AndroidThings, ao mesmo tempo que opera em Windows 10 e Linux na arquitetura x86, para uso em sistemas de gateway mais poderosos. O c-treeEDGE é ideal para uso em fabricação, tratamento de saúde, energia e transporte, bem como em muitos outros setores.

Embora o c-treeEDGE seja um novo produto, seu núcleo é equipado com a mesma tecnologia encontrada no produto carro-chefe da FairCom, o c-treeACE. De fato, essa tecnologia de banco de dados tem sido embutida em dispositivos médicos e sensores de fabricação para atividades de IoT por muito anos – muito antes do surgimento da Internet das Coisas. Devido à sua flexibilidade, alto desempenho e confiabilidade, a tecnologia de banco de dados da FairCom teve a confiança de mais de 40 empresas listadas na Fortune 100 nos últimos anos.

"À medida que a Internet das Coisas continua a transformar a implementação de tecnologias, as organizações irão gerar consideravelmente mais dados na borda e elas devem decidir se irão arcar com o enviar destes dados para a nuvem ou se irão descartá-los", disse o diretor de Desenvolvimento de Negócios da FairCom, Evaldo Oliveira. "O banco de dados c-treeEDGE IoT dá às organizações o poder de gerenciar seus dados na borda, onde alguns segundos – ou mesmo milésimos de segundo – podem significar a diferença entre operações bem-sucedidas ou desastres. Essa solução robusta, multimodelos, também prepara o terreno para uma redução de custos e alocação de recursos que são frequentemente associadas à transmissão de dados para a nuvem e da nuvem".

A FairCom irá lançar em breve uma nova extensão do banco de dados c-treeEDGE IoT para o ThingWorx, que permitirá aos usuários integrar com perfeição seu banco de dados c-treeEDGE com o ambiente de desenvolvimento de sua plataforma ThingWorx IoT. A extensão do c-treeEDGE será disponibilizada aos usuários do ThingWorx através da ThingWorx MarketPlace e a empresa controladora do ThingWorx, a PTC, nomeou a FairCom uma parceira de tecnologia.

"A extensão do c-treeEDGE IoT para o ThingWorx fornece aos usuários a habilidade de experimentar recursos de banco de dados rápidos e confiáveis, enquanto utilizam uma das principais plataformas de IoT do mundo", disse Oliveira. "A extensão pode ser facilmente instalada para adicionar uma "coisa" ao ThingWorx Composer e pode, oportunamente, ser instalada em virtualmente qualquer dispositivo no ambiente de IoT do usuário. O resultado final são recursos de gerenciamento de dados poderosos e eficientes para os usuários do ThingWorx".

Informações detalhadas sobre o banco de dados c-treeEDGE IoT estão disponíveis em FairCom.com.

Visão geral do banco de dados c-treeEDGE IoT

Principais benefícios:

Armazenamento de dados na borda: mantenha dados de missão crítica na borda;

Operações de missão crítica: habilite tomada de decisão para IoT em tempo real;

Rápido: coleta de dados em alta velocidade na borda;

Controle de qualidade de dados: qualidade de dados garantida usando persistência transacional de borda;

Específico para IoT: construído especialmente para aplicações de IoT para executar grandes sistemas operacionais e plataformas de hardware ;

; Segurança: transmite apenas os dados necessários e armazena todos os dados com segurança na borda;

Base de dados como microsserviços: usa microsserviços SQL e NoSQL para coletar, consultar e analisar dados em tempo real para sistemas de IoT;

Ponto neutro de ferramenta de analítica: compatível com quase todas as ferramentas de analítica para uso sobre dados não estruturados reais, em tempo real;

Gerenciamento de dados flexível/escalável poderoso: portabilidade, partição de dados, coalescência de dados e replicação.

Principais recursos:

Footprint: 37 MB

Interfaces de comunicação com IoT: MQTT, REST API, Node.js, Python, Java, etc.

Tecnologia de entrada/saída de alta performance: coleta grandes quantidades de dados no dispositivo de borda de forma extremamente rápida;

Segurança: criptografia de dados, TLS/SSL e handshake exclusivo da FairCom;

exclusivo da FairCom; Replicação em tempo real: atualiza dados de forma confiável, sem esforço, conforme conexões e largura de banda flutuam;

Qualidade de dados garantida: controle de transação ACID;

Integrações múltiplas: use consultas de SQL padrão e oito interfaces como ODBC, JDBC, Python, PHP e .NET.

Plataformas de IoT:

PTC/ThingWorx (parceira certificada)

Node-RED

Sistemas operacionais:

Raspbian – ARM (Raspberry Pi)

Windows IoT – ARM, x86

Android & Android Things – ARM

Linux – ARM, x86

Windows 10 – x86

Interfaces de comunicação

MQTT

REST API

Node.js

JSON Support

Python

Java

e muitas outras

Sobre a FairCom

A FairCom Corporation é uma empresa pioneira no setor de software e líder global em tecnologia de banco de dados. Seu histórico de inovação começou em 1979 e continua hoje com produtos rápidos e confiáveis, que são adotados por organizações de uma ampla variedade de setores, desde pequenas e médias empresas a organizações de grande porte, incluindo as listadas na Fortune 100. A linha de produtos baseados em c-tree da FairCom incluem o banco de dados multimodelos personalizável c-treeACE, as soluções de gerenciamento de dados "Ready-to-Go" (prontas para uso) c-treeRTG para sistemas legados e o novo banco de dados c-treeEDGE IoT para computação na borda. Mais informações sobre a FairCom estão disponíveis em FairCom.com.

