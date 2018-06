FairCom lance la base de données c-treeEDGE IoT

c-treeEDGE est une solution de base de données IdO à haut débit dotée d'une technologie unique qui facilite la gestion des données haute performance et complète tout en s'exécutant sur les passerelles IdO et IIdO et sur les plus petits dispositifs périphériques. Il a un très faible encombrement à 37 mégaoctets, mais il est assez puissant pour héberger des données provenant de milliers de capteurs. c-treeEDGE IoT prend en charge la communication native MQTT ainsi que l'intégration API Node-RED et REST. Il fonctionne nativement sur des systèmes d'exploitation multiples - Raspbian (Raspberry Pi), Windows IoT, Android et AndroidThings, tout en s'exécutant également sous Windows 10 et Linux sur architecture x86 pour une utilisation dans des systèmes de passerelle plus puissants. c-treeEDGE est idéal pour une utilisation dans les industries de la fabrication, la santé, l'énergie et le transport ainsi que dans de nombreux autres secteurs.

c-treeEDGE est un nouveau produit, mais sa technologie sous-jacente est utilisée dans le produit phare de FairCom, c-treeACE. En fait, cette technologie de base de données a été intégrée dans des dispositifs médicaux et des capteurs de fabrication pour les activités IdO pendant de nombreuses années, et ce, bien avant l'arrivée de l'ère de l'Internet des objets (IdO). Grâce à sa flexibilité, sa haute performance et sa fiabilité, la technologie de base de données FairCom a été approuvée par plus de 40 membres du palmarès Fortune 100 ces dernières années.

« Alors que l'Internet des objets continue de transformer la technologie, les entreprises vont générer beaucoup plus de données de périphérie de réseau et elles devront décider si elles peuvent se permettre d'envoyer ces données dans le nuage ou les supprimer », explique Evaldo Oliveira, directeur du développement commercial de FairCom. « La base de données c-treeEDGE IoT donne aux organisations le pouvoir de gérer leurs données en périphérie de réseau quand quelques secondes, voire millisecondes, peuvent faire la différence entre des opérations réussies ou catastrophiques. Cette solution robuste et multimodale ouvre également la voie à une réduction des coûts et de l'allocation des ressources souvent associée à la transmission de données depuis le nuage et vers celui-ci. »

FairCom a annoncé qu'il allait bientôt lancer une nouvelle extension de base de données c-treeEDGE IoT pour ThingWorx qui permet aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente leur base de données c-treeEDGE à leur environnement de développement de plateforme IdO ThingWorx. L'extension c-treeEDGE sera disponible pour les utilisateurs de ThingWorx via ThingWorx MarketPlace, et la société mère de ThingWorx, PTC, a nommé FairCom un partenaire technologique.

« L'extension c-treeEDGE IoT pour ThingWorx offre aux utilisateurs la possibilité de bénéficier de capacités de base de données rapides et fiables tout en utilisant l'une des meilleures plateformes IdO au monde », a déclaré Oliveira. « L'extension peut être facilement installée pour ajouter un "objet" au composeur ThingWorx et peut éventuellement être installée sur pratiquement n'importe quel périphérique dans l'environnement IdO de l'utilisateur. Nous avons comme résultat final de puissantes fonctionnalités de gestion des données pour les utilisateurs de ThingWorx. »

Des informations additionnelles sur la base de données c-treeEDGE IoT sont disponibles à l'adresse: FairCom.com.

Vue d'ensemble de la base de données c-treeEDGE IoT

Avantages clés:

Stockage de données en périphérie de réseau: Conserve les données critiques en périphérie de réseau.

Opérations essentielles: Active la prise de décision en temps réel de l'IdO.

Rapidité: Collecte de données à haute vitesse en périphérie de réseau.

Contrôle de qualité des données: Garantit la qualité des données à l'aide de la persistance de périphérie de réseau transactionnelle.

Spécifique pour l'IdO: Spécialement conçu pour que les applications IdO s'exécutent sur les principaux systèmes d'exploitation et plateformes matérielles.

Sécurité: Transmet uniquement les données nécessaires et stocke toutes les données en toute sécurité en périphérie de réseau.

Base de données en tant que micro-service: Utilise les micro-services SQL et NoSQL pour collecter, interroger et analyser des données en temps réel pour les systèmes IdO.

Neutre aux outils analytiques: Compatible avec presque tous les outils analytiques pour une utilisation de données non structurées en temps réel.

Puissante gestion de données flexible/évolutive: Portabilité, partitionnement de données, fusion de données et réplication.

Caractéristiques principales:

Micro-empreinte: 37 MB.

Interfaces de communication IdO: MQTT, REST API, Node.js, Python, Java, et bien d'autres.

Technologie d'E/S d'enregistrement à haute vitesse: Collecte d'énormes quantités de données sur un périphérique en périphérie de réseau extrêmement rapide.

Sécurité: Chiffrement des données, TLS/SSL et l'exclusif handshake de FairCom.

de FairCom. Réplication en temps réel: Mise à jour fiable et facile des données lorsque les connexions et la bande passante fluctuent.

Qualité de données garantie: Contrôle des transactions ACID.

Intégrations multiples: Utilise des requêtes SQL standard et huit interfaces telles que ODBC, JDBC, Python, PHP et .NET.

Plateformes IdO:

PTC/ThingWorx (partenaire agréé)

Node-RED

Systèmes d'exploitation:

Raspbian - ARM (Raspberry Pi)

IdO Windows - ARM, x86

Android et Android Things - ARM

Linux - ARM, x86

Windows 10 - x86

Interfaces de communication:

MQTT

REST API

Node.js

Support JSON

Python

Java

Et bien plus encore

À propos de FairCom

FairCom Corporation est un pionnier de l'industrie du logiciel et un leader mondial de la technologie de base de données. Sa réputation d'innovation débute en 1979 et se poursuit aujourd'hui avec des produits rapides et fiables qui sont approuvés par des organisations dans un large éventail d'industries, allant des petites et moyennes entreprises aux grandes organisations, y compris les membres du palmarès Fortune 100. La gamme de produits FairCom à base de c-tree comprend la base de données multi-modèles personnalisable c-treeACE, les solutions de gestion de données c-treeRTG « prêt à l'emploi » pour les anciens systèmes et la nouvelle base de données c-treeEDGE IoT pour le calcul en périphérie de réseaux. Des informations additionnelles sur FairCom sont disponibles à l'adresse: FairCom.com.

