FairCom lancia il database c-treeEDGE IoT

c-treeEDGE è una soluzione database IoT ad alta velocità dotata di una tecnologia unica che facilita la gestione dati completa di tutte le funzionalità e ad elevate prestazioni su gateway IoT e IIoT e sui più piccoli dispositivi edge. Si tratta di una soluzione con un peso davvero minimo di 37 megabyte, ma sufficientemente potente da ospitare dati provenienti da migliaia di sensori. c-treeEDGE IoT supporta le comunicazioni MQTT native, oltre all'integrazione con Node-RED e REST API. Può essere avviato nativamente su molti sistemi operativi edge - Raspbian (Raspberry Pi), Windows IoT, Android, e AndroidThings - e può anche essere eseguito in Windows 10 e Linux su architettura x86 per l'uso su sistemi gateway più potenti. c-treeEDGE è ideale per l'impiego in vari settori tra cui quello produttivo, sanitario, energetico e dei trasporti e molti altri.

Anche se c-treeEDGE è un prodotto nuovo, la sua tecnologia di base è utilizzata nel prodotto di punta di FairCom: c-treeACE. Questa tecnologia database è stata infatti integrata nei dispostivi medici e nei sensori per le attività manifatturiere per le attività IoT da molti anni, molto prima che arrivasse l'Internet of Things. Grazie alla sua flessibilità, alle sue elevate prestazioni e alla sua affidabilità, la tecnologia database FairCom gode negli ultimi anni della fiducia di oltre 40 società Fortune 100.

"Mentre l'Internet of Things continua a trasformare la tecnologia, le aziende genereranno sempre molti più dati su edge e dovranno decidere se potranno permettersi di inviare tali dati sul cloud oppure rinunciare" ha dichiarato Evaldo Oliveira il Direttore del Business Development di FairCom. "Il database c-treeEDGE IoT offre alle aziende la possibilità di gestire i propri dati su edge quando pochi secondi o persino millisecondi possono fare la differenza tra un'operazione di successo o fallimentare. Questa robusta soluzione multi-modello apre anche la strada alla riduzione dei costi e all'assegnazione delle risorse che è spesso associata alla trasmissione dei dati da e verso il cloud."

FairCom ha annunciato che lancerà presto una nuova estensione del database c-treeEDGE IoT per ThingWorx che consente agli utenti di integrare senza problemi il proprio database c-treeEDGE nell'ambiente di sviluppo della piattaforma IoT di ThingWorx. L'estensione c-treeEDGE sarà disponibile per gli utenti ThingWorx tramite il ThingWorx MarketPlace e PTC - la capogruppo di ThingWorx - ha nominato FairCom un Partner Tecnologico.

"L'estensione c-treeEDGE IoT per ThingWorx consente agli utenti di trarre vantaggio da funzionalità database veloci ed affidabili durante l'uso di una delle migliori piattaforme al mondo per IoT," ha dichiarato Oliveira. "L'estensione può essere facilmente installata per aggiungere un 'thing' al ThingWorx Composer ed essere infine installata praticamente su qualsiasi dispositivo nell'ambiente IoT dell'utente. Il risultato finale sono efficienti e potenti funzionalità di gestione dei dati per gli utenti ThingWorx."

Maggiori informazioni sul database c-treeEDGE IoT sono disponibili sul sito FairCom.com.

Panoramica del database IoT c-treeEDGE

Vantaggi principali

Archivio dati edge: conservazione dei dati mission-critical su edge.

Operazioni mission-critical: attivazione in tempo reale di un processo decisionale IoT.

Veloce: raccolta dati ad alta velocità su edge.

Controllo della qualità dei dati: qualità dei dati garantita grazie alla loro persistenza con un database transazionale su edge.

Specifico per IoT: appositamente sviluppato per le applicazioni IoT per funzionare sui maggiori sistemi operativi e sulle principali piattaforme hardware.

Sicurezza: trasmissione esclusiva dei dati necessari e memorizzazione di tutti i dati in modo sicuro su edge.

Database con funzione di microservice: utilizzo dei microservice SQL e NoSQL per la raccolta, la consultazione e l'analisi dei dati in tempo reale per i sistemi IoT.

Trasparente con gli strumenti analytics: compatibile con quasi tutti gli strumenti analytics per l'uso su dati non strutturati aggiornati in tempo reale.

Gestione dati potente, flessibile e scalabile: portabilità, partizionamento, coalescenza e replicazione dei dati.

Caratteristiche principali:

Minimo consumo: 37 MB.

Interfacce di comunicazione IoT: MQTT, REST API, Node.js, Python, Java e molte altre…

Tecnologia I/O di raccolta dati ad alta velocità: raccolta estremamente rapida di grandi quantità di dati su dispositivi edge.

Sicurezza: crittografia dei dati, TLS/SSL e l'esclusivo handshake di FairCom.

Replicazione in tempo reale: aggiornamento facile ed affidabile dei dati mentre le connessioni e la larghezza di banda oscillano.

Qualità dei dati garantita: controllo delle transazioni ACID.

Diverse possibilità d'integrazione: utilizzo di query SQL standard e di otto interfacce come ODBC, JDBC, Python, PHP and .NET.

Piattaforme IoT:

PTC/ThingWorx (partner approvato)

Node-RED

Sistemi operativi:

Raspbian - ARM (Raspberry Pi)

Windows IoT - ARM, x86

Android e Android Things - ARM

Linux - ARM, x86

Windows 10 - x86

Interfacce di comunicazione:

MQTT

REST API

Node.js

Supporto JSON

Python

Java

Oltre a molti altri

Informazioni su FairCom



FairCom Corporation è una società software pioniera e leader globale per la tecnologia database. La sua reputazione d'innovazione risale al 1979 e continua fino a oggi con prodotti veloci ed affidabili che godono della fiducia di aziende in un gran numero di settori, dalle imprese di piccole e medie dimensioni alle grandi industrie, inclusi membri del Fortune 100. La gamma di prodotti FairCom basata su c-tree comprende il database multi-modello personalizzabile c-treeACE, la soluzione "Ready-to-Go" di c-treeRTG per la gestione dei dati provenienti da sistemi meno recenti e il nuovo database IoT c-treeEDGE per l'edge computing. Maggiori informazioni su FairCom sono disponibili sul sito FairCom.com.

