Faire le lien entre les entreprises mondiales : Les acheteurs étrangers découvrent de nouvelles opportunités lors de la 136e foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 136e Foire de Canton, qui s'est achevée le 4 novembre, un nombre record de 253 000 acheteurs étrangers venus de 214 pays et régions se sont réunis pour découvrir les dernières nouveautés en matière de commerce international. Parmi eux, Duarte Nuno Rocha, représentant en chef du groupe Sonae en Chine, a fait remarquer, après avoir terminé ses activités d'approvisionnement lors de cette session, que sa participation annuelle à la foire de Canton est toujours l'une de ses tâches les plus importantes.

Avec plus de deux décennies d'expérience au sein de Sonae, une entreprise multinationale dont le portefeuille est diversifié et couvre la vente au détail, les services financiers, la technologie, les centres commerciaux, l'immobilier et les télécommunications, M. Duarte participe à la foire au nom de l'entreprise depuis 2006. À l'occasion de la foire, il a été le témoin direct de l'évolution de l'industrie manufacturière chinoise.

Responsable du bureau de Sonae à Guangzhou, M. Duarte joue un rôle essentiel dans les activités commerciales et d'approvisionnement de l'entreprise en Chine et en Asie. Il a fait remarquer que les produits chinois ont fait bonne impression auprès des consommateurs portugais en raison de leur qualité et de leur coût élevé. Ayant participé aux trois phases de la 136e foire de Canton, M. Duarte et ses collègues ont non seulement découvert un large éventail de nouveaux produits innovants, mais ont également identifié de nombreux excellents fournisseurs.

« Au fil des ans, j'ai vu les fabricants chinois améliorer considérablement la qualité de leurs produits », a souligné M. Duarte. « Aujourd'hui, les consommateurs des marchés étrangers attendent davantage des produits fabriqués en Chine, en mettant davantage l'accent sur la qualité, la technologie et l'innovation. Les consommateurs sont également de plus en plus préoccupés par l'impact environnemental et les contributions sociales des marques et des produits, ce qui est une tendance généralisée. »

Ces changements influencent le choix des fournisseurs de Duarte, qui doit tenir compte de facteurs clés tels que la qualité des produits, l'innovation, les pratiques en matière de développement durable, la conformité, etc. « Il est important de rendre visite aux fournisseurs existants et potentiels lors de la foire de Canton. La communication en face à face est essentielle pour établir les commandes et les champs de coopération en matière d'achat pour l'année à venir, ce qui peut nous aider à prendre des décisions de partenariat commercial à long terme », a-t-il déclaré.

La Foire de Canton continuant à intégrer des mesures innovantes et à créer des plateformes numériques, M. Duarte a souligné la commodité de l'exposition en ligne et de l'application mobile récemment lancée pour les acheteurs d'outre-mer. Il souhaite également tirer parti des informations sur le marché et des rapports sur les tendances partagés lors de la foire pour mieux comprendre la Chine et les tendances mondiales, ce qui lui permettra de prendre des décisions commerciales plus éclairées.

La 137e Foire de Canton se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2567673/image_969985_43519084.jpg